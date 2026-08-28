Σε λειτουργία τέθηκε το νέο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Η νέα παραγωγική μονάδα βρίσκεται απέναντι από το εργοστάσιο της εταιρείας που καταστράφηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Πρόκειται για ακίνητο στο οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε Cash & Carry και το οποίο είχε περάσει στην κατοχή της οικογένειας Τζωρτζιώτη.
Αρχικά, η Βιολάντα είχε αξιοποιήσει το συγκεκριμένο ακίνητο ως αποθηκευτικό χώρο, πριν προχωρήσει στον σχεδιασμό για τη μετατροπή του σε παραγωγική μονάδα.
Μάλιστα, η διαδικασία είχε ξεκινήσει πριν από τα τραγικά γεγονότα του Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, η Πολεοδομία Τρικάλων είχε εκδώσει από τον Σεπτέμβριο του 2025 άδεια αλλαγής χρήσης του ακινήτου, προκειμένου να μετατραπεί σε βιομηχανικό χώρο.
Με την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας, η Βιολάντα διαθέτει πλέον και πάλι τρεις παραγωγικές εγκαταστάσεις.
Εκτός από το νέο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, σε λειτουργία βρίσκονται η παραγωγική μονάδα στη Λάρισα, καθώς και το εργοστάσιο της Vitafree στην Εθνική Οδό Τρικάλων-Φαρκαδόνας.
Και οι δύο συγκεκριμένες μονάδες είχαν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους μετά τα γεγονότα του Ιανουαρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.