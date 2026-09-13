Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα exit polls στη Σουηδία δείχνουν προβάδισμα της κεντροαριστερής παράταξης της Μαγκνταλένα Άντερσον με ποσοστό 51,3% έναντι των συντηρητικών κομμάτων.

Οι Σοσιαλδημοκράτες αναμένεται να συγκεντρώσουν περίπου 28,4%, σημειώνοντας μικρή πτώση σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2022.

Το ακροδεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών καταγράφει υποχώρηση στο 17,2%, ενώ οι Φιλελεύθεροι εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το όριο του 4% για την είσοδό τους στο κοινοβούλιο.

Η καταμέτρηση των ψήφων βρίσκεται σε εξέλιξη μετά το κλείσιμο της κάλπης, με το ενδεχόμενο συμμετοχής της ακροδεξιάς σε κυβερνητικό σχήμα να παραμένει κεντρικό ζήτημα.

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Σε νύχτα «θρίλερ» εξελίσσεται η καταμέτρηση των ψήφων στη Σουηδία. Η κεντροαριστερή παράταξη αναμένεται να κερδίσει στις εθνικές εκλογές, καθώς τα exit polls δείχνουν ότι ο κομματικός σχηματισμός της πρώην πρωθυπουργού Μαγκνταλένα Άντερσον προηγείται με ποσοστό 51,3%, έναντι 47% για τα συντηρητικά και σκληρά δεξιά κόμματα. Αυτά τα στοιχεία μεταδίδει η δημοσκόπηση από το κανάλι TV4.

Παρόμοια ποσοστά (51,3% για την κεντροαριστερά, 46,8% για τη δεξιά) δίνει και η δημοσκόπηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης SVT. Σύμφωνα με αυτήν τη δεύτερη δημοσκόπηση, οι Σοσιαλδημοκράτες της Μαγκνταλένα Άντερσον προβλέπεται ότι θα συγκεντρώσουν ποσοστό γύρω στο 28,4%, καταγράφοντας πτώση σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022, όταν έλαβαν 30,3%.

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🇸🇪#Sweden, general election exit poll:



According to exit polls, the center-left bloc led by the Social Democrats will win a majority in Parliament, defeating the coalition led by Prime Minister Kristersson and his center-right "Moderate Party".pic.twitter.com/KNdyMKjJpE — World Elects (@ElectsWorld) September 13, 2026

Το ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες υποχωρεί στο 17,2%, από 20,5% που είχε λάβει το 2022. Οι Φιλελεύθεροι αναμένεται εξάλλου ότι θα φτάσουν στο όριο του 4% και θα μπουν στο κοινοβούλιο. Οι κάλπες έκλεισαν στις 21.00 (ώρα Ελλάδος) και η καταμέτρηση θα συνεχιστεί τις επόμενες ώρες.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η πρόβλεψη της δημόσιας τηλεόρασης SVT, η οποία βασίζεται στα πραγματικά αποτελέσματα από το 10% των εκλογικών τμημάτων, δείχνει τις δύο παρατάξεις σε απόλυτη ισοδυναμία, με την αντιπολίτευση να προηγείται με μόλις μία έδρα στο νέο κοινοβούλιο.

Τα αναθεωρημένα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (S): 27,6%

27,6% Μετριοπαθείς (M): 20,0%

20,0% Σουηδοί Δημοκράτες (SD): 17,5%

17,5% Αριστερό Κόμμα (V): 8,2%

8,2% Κόμμα Κέντρου (C): 7,1%

7,1% Χριστιανοδημοκράτες (KD): 6,3%

6,3% Πράσινοι (MP): 6,2%

6,2% Φιλελεύθεροι (L): 5,5%

Εφόσον επιβεβαιωθούν, τα στοιχεία αυτά δείχνει ότι η αντιπολίτευση συγκεντρώνει 175 έδρες στο νέο κοινοβούλιο, έναντι 174 εδρών της κυβερνητικής παράταξης.

Οι εκλογές στη Δουηδία είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες, γιατί στο τραπέζι βρίσκεται ένα ενδεχόμενο πρωτοφανές για τη σκανδιναβική χώρα: η ακροδεξιά να μπει για πρώτη φορά σε κυβερνητικό σχήμα.

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Sweden, SVT Valu exit poll:



Women, national parliament election



S (S&D): 33% (-1.0)

M (EPP): 17%

SD (ECR): 13% (-3.0)

V (LEFT): 9% (+1.0)

MP (Greens/EFA): 9% (+3.0)

C (RE): 7% (-1.0)

KD (EPP): 6%

L (RE): 5% (+1.0)



+/- vs. Last election result



➤ https://t.co/5XI9Get6LP pic.twitter.com/JR6whDfUir — Europe Elects (@EuropeElects) September 13, 2026

Από τη μία, ο Ούλφ Κρίστερσον, 62 ετών, ηγέτης των Μετριοπαθών (Moderates), κυβερνά από το 2022 επικεφαλής μιας τρικομματικής μειοψηφικής κυβέρνησης που στηρίζεται εξωκοινοβουλευτικά από τους Σουηδούς Δημοκράτες. Στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησής του, η ασυλία για όσους αιτούνται άσυλο καταργήθηκε, οι απελάσεις αυξήθηκαν, ενώ επιβλήθηκαν αυστηρότερες ποινές και διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες της αστυνομίας. Το επιχείρημά του για επανεκλογή στηρίζεται σε αριθμούς: οι αιτήσεις ασύλου βρίσκονται σε χαμηλό 40 ετών και οι θάνατοι από πυροβολισμούς έχουν μειωθεί κατά 75%.

Η διαδρομή του Κρίστερσον έχει ένα στοιχείο ειρωνείας: ως επικεφαλής της νεολαίας των Μετριοπαθών υποστήριζε κάποτε την πολιτική ανοιχτών συνόρων, ενώ το 2018 είχε υποσχεθεί προσωπικά στην επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, Χέντι Φρίντ, ότι το κόμμα του ποτέ δεν θα συνεργαζόταν με τους Σουηδούς Δημοκράτες. Ανέτρεψε αυτή τη δέσμευση μετά την ανάληψη της ηγεσίας το 2017, σε μια κίνηση πολιτικού ρεαλισμού που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη του 2022.

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Απέναντί του, η Μαγκνταλένα Άντερσον των Σοσιαλδημοκρατών, κόμματος που έχει κυβερνήσει τη Σουηδία τις περισσότερες φορές από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Άντερσον είχε ήδη διατελέσει πρωθυπουργός το 2021-2022, προτού χάσει την εξουσία στις τελευταίες εκλογές, και τώρα παλεύει για να την ανακτήσει.

Αν και συχνά είναι ενδεικτικά του τελικού αποτελέσματος, τα έξιτ πολ στη Σουηδία δεν ήταν πάντα ακριβή στις προβλέψεις τους. Το 2022 για παράδειγμα, μια δημοσκόπηση έδειχνε ότι το μπλοκ της Άντερσον θα κέρδιζε την πλειοψηφία, την οποία ωστόσο απέσπασε ο δεξιός συνασπισμός του νυν πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον.

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