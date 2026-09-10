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Η πρόταση παρουσιάστηκε στο συνέδριο του κόμματος στο Ντάλας, αν και δεν διευκρινίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ή η νομιμότητά της.

Το συνέδριο ανέδειξε τη στρατηγική του κόμματος να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους γύρω από το πρόσωπο του Τραμπ, παρά τη χαμηλή δημοτικότητά του και τις εσωτερικές διαιρέσεις.

Οι ομιλητές εστίασαν κυρίως στην κριτική κατά των Δημοκρατικών, ενώ πολλοί Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι που δίνουν κρίσιμες εκλογικές μάχες επέλεξαν να μην παρευρεθούν στην εκδήλωση.

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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα κατέβαλλε σε κάθε ενήλικα Αμερικανό ένα «μέρισμα Τραμπ» ύψους 5.000 δολαρίων, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, κίνηση που αν μη τι άλλο αποτελεί μια…ασυνήθιστη προσπάθεια να πείσει τους ψηφοφόρους να στηρίξουν το κόμμα του.

Ο Τραμπ παρουσίασε την πρόταση στο πρώτο στην ιστορία συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές, ωστόσο δεν διευκρινίστηκε άμεσα πώς θα γίνονταν οι πληρωμές ή αν θα ήταν νόμιμες.

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Δεδομένου ότι ο ενήλικος πληθυσμός των ΗΠΑ ανέρχεται σε περίπου 270 εκατομμύρια άτομα, το κόστος της ιδέας θα άγγιζε τα 1,35 τρισεκατομμύρια δολάρια!

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, η οποία διήρκεσε μία ώρα και 45 λεπτά, ο Τραμπ καυχήθηκε ότι ολοκλήρωσε «τα δύο σπουδαιότερα χρόνια στην ιστορία της προεδρίας», θέτοντας τον εαυτό του στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης παρά τη διαρκώς αυξανόμενη αντιδημοφιλία του.

Ωστόσο, δεν ήταν σαφές αν η ομιλία του —που θύμιζε προεκλογική συγκέντρωση— θα προσέλκυε τους κρίσιμους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα του Τραμπ εν μέσω της αυξανόμενης δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής και τον πόλεμο κατά του Ιρά

«Αν παραδώσουμε το μέλλον της Αμερικής στους ριζοσπάστες αριστερούς Δημοκρατικούς, το έθνος μας θα χρειαστεί ολόκληρηση την επόμενη δεκαετία απλώς και μόνο για να ορθοποδήσει», δήλωσε. «Ψηφίστε Ρεπουμπλικάνους και θα αφήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο πολύ πίσω μας, για τις επόμενες γενιές».

Η διήμερη συγκέντρωση στο Ντάλας —όπου ο Τραμπ θα εκφωνήσει επίσης την καταληκτική ομιλία την Πέμπτη, μετά την κεντρική ομιλία του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς— υπογραμμίζει τον βαθμό στον οποίο η τύχη των Ρεπουμπλικανών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Τραμπ και λειτουργεί ως βιτρίνα για τη στρατηγική τους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Η εκδήλωση ήταν τόσο επικεντρωμένη στο πρόσωπο του προέδρου, ώστε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών (RNC), Τζο Γκρούτερς, την αποκάλεσε ανεπίσημα «Trumpapalooza» (Τραμπαπαλούζα), κάνοντας λογοπαίγνιο με το δημοφιλές μουσικό φεστιβάλ Lollapalooza.

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Η εστίαση στον Τραμπ αποτελεί ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα που προεξοφλεί ότι εκείνος μπορεί να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους που τον ανέδειξαν στην προεδρία πριν από δύο χρόνια, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως τα ποσοστά αποδοχής του έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Ο πρόεδρος δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει πολλαπλές επισκέψεις σε πολιτείες και εκλογικές περιφέρειες που αποτελούν κρίσιμα πεδία μάχης, κατά τη διάρκεια των οκτώ εβδομάδων που απομένουν μέχρι την ημέρα των εκλογών.

«Σας ζητώ να φανταστείτε ότι το όνομά μου βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο», δήλωσε ο Τραμπ — μια φράση που ενδέχεται να ικανοποίησε εξίσου τους στρατηγικούς αναλυτές της εκστρατείας των Δημοκρατικών και τους υποστηρικτές του κινήματος MAGA.

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Το συνέδριο έθεσε ένα δύσκολο δίλημμα, ειδικά για τους Ρεπουμπλικανούς που δίνουν σκληρές εκλογικές μάχες: από τη μία πλευρά, ίσως χρειάζεται να αποστασιοποιηθούν από τον πρόεδρο για να διευρύνουν την απήχησή τους, αλλά από την άλλη δεν έχουν την πολυτέλεια να αποξενώσουν τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Τραμπ.

Πολλοί τέτοιοι Ρεπουμπλικανοί επέλεξαν να μην παρευρεθούν στο συνέδριο, συμπεριλαμβανομένων του βουλευτή Τομ Μπάρετ από το Μίσιγκαν, του γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν από την Αλάσκα και της γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς από το Μέιν — όλοι τους αντιμετωπίζουν ισχυρούς Δημοκρατικούς αντιπάλους αυτό το φθινόπωρο.

Ορισμένοι, ωστόσο, επέλεξαν να ταξιδέψουν στο Ντάλας.

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Σύμφωνα με το πρόγραμμα της RNC, είχαν προγραμματιστεί ομιλίες από τουλάχιστον 16 υποψηφίους που συμμετέχουν σε αμφίρροπες αναμετρήσεις για τη Βουλή και τη Γερουσία. Μεταξύ εκείνων που μίλησαν την Τετάρτη ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον —στενός σύμμαχος του Τραμπ που δίνει σκληρή μάχη για τη Γερουσία απέναντι στον Δημοκρατικό νομοθέτη Τζέιμς Ταλαρίκο— και ο γερουσιαστής του Οχάιο, Τζον Χάστεντ, ο οποίος αντιμετωπίζει τον πρώην γερουσιαστή Σέροντ Μπράουν.

Αν και ο Τραμπ επέμενε ότι η αρένα των 21.000 θέσεων ήταν «κατάμεστη», τα ανώτερα διαζώματα παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό άδεια κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η οποία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της Τετάρτης.

Οι Δημοκρατικοί παρουσιάζονται ως «κομμουνιστές» και «σοσιαλιστς»

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Παρόλο που τα στελέχη των Ρεπουμπλικανών είχαν περιγράψει το συνέδριο ως ευκαιρία για την προβολή των πολιτικών του Τραμπ, οι περισσότεροι από τους πρώτους ομιλητές εστίασαν κυρίως στην επίθεση κατά των Δημοκρατικών, χαρακτηρίζοντάς τους ακραίους σε ζητήματα όπως η συμμετοχή τρανς γυναικών στον αθλητισμό και η ασφάλεια των συνόρων – θέματα που «πυροδοτούν» τον ενθουσιασμό της εκλογικής βάσης. Ζητήματα που οι ψηφοφόροι αναφέρουν σταθερά ως κορυφαίες ανησυχίες τους –ο πόλεμος με το Ιράν και το κόστος ζωής– έλαβαν συγκριτικά λιγότερη προσοχή.

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Ο Έρνι Γιάρομπροου, πολιτειακός βουλευτής της Αλαμπάμα και παρευρισκόμενος στο συνέδριο, δήλωσε ότι ο Τραμπ πρέπει να δώσει στους ψηφοφόρους μια σαφέστερη εικόνα για τη διάρκεια που θα μπορούσε να έχει ο πόλεμος με το Ιράν και για τους στόχους της κυβέρνησης. «Ο κόσμος θέλει να νιώθει ότι δεν εγκλωβιζόμαστε σε έναν ατέρμονα κύκλο», είπε.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτεθεί στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι έδρασε για να εμποδίσει το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Υποσχέθηκε επίσης ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν «μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν» – μια νίκη που διαβεβαίωσε ότι θα έρθει σύντομα.

Ωστόσο, η σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια λήξης, περισσότερο από έξι μήνες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας δεν έχει εξαλειφθεί. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

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Πριν ανέβει στη σκηνή ο Τραμπ, μια σειρά ομιλητών χαρακτήρισε τους Δημοκρατικούς «σοσιαλιστές» και «κομμουνιστές», υιοθετώντας ένα από τα αγαπημένα επιχειρήματα επίθεσης του Τραμπ, μετά από ορισμένες νίκες δημοκρατικών σοσιαλιστών στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος.

Οι Δημοκρατικοί είναι «επικίνδυνοι, ριζοσπάστες και παράξενοι», δήλωσε ο Γερουσιαστής Τιμ Σκοτ από τη Νότια Καρολίνα, επικεφαλής του τμήματος του κόμματος που διαχειρίζεται τις προεκλογικές εκστρατείες για τη Γερουσία.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης περιελάμβανε επίσης ένα βίντεο-έκπληξη, μαγνητοσκοπημένο εκ των προτέρων, από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή των ΗΠΑ Τζον Φέτερμαν, ο οποίος παρουσίασε τον συνάδελφό του γερουσιαστή από την Πενσυλβάνια, τον Ρεπουμπλικανό Ντέιβ ΜακΚόρμικ, ως «μεγάλο του φίλο», δηλώνοντας παράλληλα ότι θα συνεργαστεί με τον Τραμπ για την προστασία της χαλυβουργικής βιομηχανίας της πολιτείας.

Η ασυνήθιστη συμμετοχή του Φέτερμαν φαινόταν πιθανό να αναδείξει τις ιδεολογικές διαιρέσεις που ταλανίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Φέτερμαν, ο οποίος έχει έρθει επανειλημμένα σε σύγκρουση με την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, έχει διαψεύσει τις φήμες ότι ενδέχεται να αποχωρήσει από το κόμμα.

Τα διακυβεύματα του συνεδρίου είναι σημαντικά και για τα δύο κόμματα. Καθώς οι εκλογές απέχουν λιγότερο από δύο μήνες, οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν την προοπτική απώλειας του ελέγχου τουλάχιστον ενός εκ των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί έχουν μεγαλύτερη διάθεση για συμμετοχή στην ψηφοφορία, ενώ τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η εκδήλωση ήρθε αντιμέτωπη με ισχυρό ανταγωνισμό για την προσέλκυση τηλεθεατών λόγω της έναρξης της σεζόν του NFL, καθώς η βραδιά της έναρξης συνέπεσε με την αναμέτρηση-ρεβάνς του Super Bowl ανάμεσα στους New England Patriots και τους Seattle Seahawks.

Ωστόσο, μετά από μήνες αρνητικής δημοσιότητας σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τον πληθωρισμό, πολλοί Ρεπουμπλικανοί θεωρούν τη συγκέντρωση αυτή ως την καλύτερη ευκαιρία τους να προωθήσουν υποψηφίους, να αναδείξουν τις διαφορές τους από τους Δημοκρατικούς και να κινητοποιήσουν το Ρεπουμπλικανικό εκλογικό σώμα, το οποίο —σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos— εκδηλώνει λιγότερο ενθουσιασμό για τη συμμετοχή στις εκλογές σε σχέση με τους Δημοκρατικούς.