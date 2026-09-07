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Η οικονομική υποχώρηση, ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση ενίσχυσαν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα της χώρας.

Το φιλορωσικό κόμμα επιδιώκει τον τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Μια ενδεχόμενη επικράτηση του κόμματος σε εθνικό επίπεδο απειλεί τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέσω ανόδου ακροδεξιών δυνάμεων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Η άνοδος του συγκεκριμένου σχηματισμού ενισχύει το αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας στους απογοητευμένους ψηφοφόρους, δημιουργώντας ανησυχία για το μέλλον της ευρωπαϊκής ενότητας.

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«Παγωμένη» ξύπνησε σήμερα η Γερμανία και η Ευρώπη μετά την συντριπτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, με πολιτικούς αναλυτές να εκτιμούν ότι αυτή η επικράτηση μπορεί να είναι το «καρφί» στο πολιτικό φέρετρο του βαθιά αντιδημοφιλούς συντηρητικού καγκελαρίου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Σε ανάλυσή του το BBC διερωτάται πως μπορεί η νίκη, που οριακά δεν έφτασε στην απόλυτη πλειοψηφία, σε μια από τις μικρότερες από τις 16 περιφέρειες της Γερμανίας, με μόλις 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόρους (από τα 59 εκατομμύρια σε εθνικό επίπεδο) να έχει τρομακτικές επιπτώσεις στο μέλλον όχι μόνο της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

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Όμως, για κάποιον που παρακολουθεί την πολιτική και οικονομική κατάσταση της Γερμανίας στην μετά Μέρκελ εποχή, η νίκη της ακροδεξιάς δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία».

Η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει τεράστιες οικονομικές προκλήσεις τα τελευταία 4 χρόνια, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η βιομηχανική παραγωγή της, που αποτελεί την κινητήριο δύναμη της υποχωρεί συνεχώς, ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 2,9% τον Αύγουστο, κυρίως λόγω της ακριβής ενέργειας και η εξάρτησή της από την Κίνα, που είναι ο ισχυρότερος ανταγωνιστής της, υπονομεύει την ανάπτυξή της.

Παράλληλα, η αντιμεταναστευτική πολιτική του καγκελάριου Μερτζ, όσο κληρή κι αν είναι, απέχει πολύ από τις προεκλογικές κορώνες ενός καθαρά αντιμεταναστευτικού κόμματος όπως το AfD, που κρατά ζωντανό το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας.

Με λίγα λόγια, όταν ο Γερμανός ψηφοφόρος είναι αντιμέτωπος με την ακρίβεια και έχει χάσει την άλλοτε οικονομική του ευρωστία, αναζητά τρόπους να δείξει την δυσαρέσκεια του σε ένα πολιτικό σύστημα που αδυνατεί να τον προστατεύσει.

Πόσο μάλλον στη Σαξονία-Άνχαλτ, που είναι η φτωχότερη περιοχή της Γερμανίας και σε πολλές ακόμη περιοχές της άλλοτε ανατολικής Γερμανίας.

Μπορεί η Γερμανία να γίνει ο δούρειος ίππος της Ευρώπης

Όπως αναφέρει το BBC, το γεγονός ότι ο Ντοναλντ Τραμπ, που δημοσίευσε τα αποτελέσματα της νίκης AfD στην Truth Social την Κυριακή, και ο ισχυρός Ρώσος επιχειρηματίας και Διευθύνων Σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων Κίριλ Ντμίτριεφ, που χαρακτήρισε το αποτέλεσμα του AfD «ιστορικό», και τον Γερμανό Καγκελάριο «ταπεινωμένο», δείχνει ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι σύμμαχοι της Γερμανίας σε περίπτωση νίκης του AfD και σε εθνικό επίπεδο.

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🚨 JUST IN: President Trump just posted that Germany's right-wing AfD party has SURGED a whopping +20 points or more in tonight's Saxony-Anhalt elections



GENERATIONAL WIN!



This is the same party backed by Elon Musk, and it opposes mass migration



Time for German patriots to… pic.twitter.com/ApQiVpfcOR — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 6, 2026

Το AfD, που είναι αρκετά φιλορωσικό, θέλει να σταματήσει να στέλνει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, να ανακαλέσει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και να αρχίσει να αγοράζει ξανά πολύ φθηνότερη ρωσική ενέργεια κάτι που θα έρχεται σε σύγκρουση και με τις θέσεις της ΕΕ.

Μια ενδεχόμενη στροφή της Γερμανίας σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της Ευρώπης, θα δημιουργήσει νέα σοβαρή αστάθεια στο οικοδόμημα της ΕΕ, που έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι έχει σαθρές βάσεις.

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Όταν μάλιστα οι επόμενοι 12 μήνες είναι μια εκλογική περίοδος στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία, όπου τα ακροδεξιά κόμματα ενισχύονται επικίνδυνα.

Το σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, «Όλα είναι δυνατά!» έδινε την υπόσχεση στους Γερμανούς ότι μπορούν να νιώσουν ξανά περήφανοι για τη χώρα τους. Κι αυτό το «αίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας» μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα μεταξύ των ευρωπαίων που δηλώνεις απογοητευμένοι από την εξουσία των Βευξελλών,

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