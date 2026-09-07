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Οι Χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν σημαντική ήττα με 17,2%, ενώ στο κοινοβούλιο εισέρχονται επίσης οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Πράσινοι, η Αριστερά και η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων ανήλθε στο 78%, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό από την ενοποίηση της χώρας το 1990.

Παρά τη νίκη της, η Εναλλακτική για τη Γερμανία αντιμετωπίζει το «τείχος προστασίας» των υπόλοιπων κομμάτων που αρνούνται να συνεργαστούν μαζί της για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η ηγεσία του κόμματος ζητά να αναλάβει τη διακυβέρνηση, ενώ στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών έχουν ξεσπάσει έντονες αντιδράσεις μετά το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα.

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Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή (6/9) στη Σαξονία-Άνχαλτ μεν, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο του ανατολικού ομόσπονδου κρατιδίου, που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, υποδεικνύουν τα –ακόμη όχι τελικά– αποτελέσματα της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας.

Η AfD αναδεικνύεται το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο του κρατιδίου, εξασφαλίζοντας το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους Χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%, πάντα κατά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

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Τρία κόμματα στο φάσμα από το κέντρο ως την αριστερά –οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), οι Πράσινοι και το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke)– πέρασαν τον πήχη του 5% κι εισέρχονται στο κρατιδιακό κοινοβούλιο, με το καθένα να εξασφαλίζει περί το 9%.

The Alternative for Germany (AfD) won around 44.5% of the vote in Sunday’s regional election, according to exit polls and projections — more than double its result five years ago. pic.twitter.com/UxcoxmAFJk September 6, 2026

Το λαϊκιστικό κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) επίσης πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο κοινοβούλιο. Αντίθετα, το φίλα προσκείμενο στις επιχειρήσεις κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP), που μέχρι τώρα συγκυβερνούσε στο κρατίδιο, είδε το ποσοστό του να κατακρημνίζεται στο 2,6% και δεν θα καταλάβει έδρες στη νέα Βουλή.

Η συμμετοχή άγγιξε το 78%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Είναι η υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990, στοιχείο που αντανακλά το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση.

Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης στη Σαξονία-Άνχαλτ, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με την AfD, πολιτική γνωστή στο γερμανικό πολιτικό ιδιόλεκτο με τον όρο «τείχος προστασίας».

🚨 JUST IN: President Trump just posted that Germany's right-wing AfD party has SURGED a whopping +20 points or more in tonight's Saxony-Anhalt elections



GENERATIONAL WIN!



This is the same party backed by Elon Musk, and it opposes mass migration



Time for German patriots to… pic.twitter.com/ApQiVpfcOR Advertisement September 6, 2026

Άνοιγμα της AfD για συνεργασία με άλλα κόμματα

Το βλέμμα στρέφεται πλέον στην επόμενη ημέρα και κυρίως στο ενδεχόμενο η AfD να αναζητήσει κυβερνητικούς εταίρους, καθώς τα περισσότερα κόμματα είχαν ξεκαθαρίσει πριν από την εκλογική αναμέτρηση ότι δεν προτίθενται να συνεργαστούν με το ακροδεξιό κόμμα. Ο επικεφαλής της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ εμφανίστηκε, ωστόσο, θετικός σε μια τέτοια προοπτική, διευκρινίζοντας ότι οποιαδήποτε συνεργασία θα πρέπει να γίνει στη βάση των προϋποθέσεων που θέτει το κόμμα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η AfD δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις βασικές πολιτικές της θέσεις προκειμένου να εξασφαλίσει την εξουσία. Το ζήτημα των πιθανών κυβερνητικών συμμαχιών αναμένεται, έτσι, να βρεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων, καθώς η AfD επιχειρεί να αξιοποιήσει το εκλογικό της αποτέλεσμα και να μετατρέψει τη νίκη της σε πολιτική επιρροή.

Πηγή: Reuters

Στο ίδιο πλαίσιο, η συμπρόεδρος της AfD, Άλις Βάιντελ, χαρακτήρισε «ιστορικό αποτέλεσμα» την επίδοση του κόμματος και έκανε λόγο για «σαφή εντολή για διακυβέρνηση». Μιλώντας στο RTL/ntv, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη CDU, σε περίπτωση που η AfD δεν καταφέρει να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στη Χριστιανοδημοκρατία για το εκλογικό της αποτέλεσμα.

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Από την πλευρά της CDU, ο επικεφαλής υποψήφιος Σβεν Σούλτσε συνεχάρη την AfD για τη νίκη και αναγνώρισε την ήττα του κόμματός του, τονίζοντας ότι η CDU θα πρέπει να αντιμετωπίσει το εκλογικό αποτέλεσμα και να λάβει υπόψη το μήνυμα που έστειλαν οι ψηφοφόροι. Ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος ήδη εκφράζονται έντονες αντιδράσεις, με τοπικούς βουλευτές να χαρακτηρίζουν «καταστροφή» την επίδοση και να ζητούν ακόμη και την παραίτηση του πρωθυπουργού Σβεν Σούλτσε.

Ο Ζίγκμουντ απειλεί ακόμη και με νέες εκλογές

Ο επικεφαλής της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ Ούλριχ Ζίγκμουντ δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει από τις βασικές θέσεις του κόμματός του προκειμένου να εξασφαλίσει κυβερνητικό εταίρο.

«Δεν θα συμβιβαστούμε και δεν θα εγκαταλείψουμε τις θέσεις μας για χάρη ενός συνασπισμού», έχει ξεκαθαρίσει, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα ως μήνυμα που ξεπερνά τα όρια του κρατιδίου.

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Έχει μάλιστα αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Σαξονία-Άνχαλτ ξανά στις κάλπες εάν δεν μπορεί να σχηματιστεί βιώσιμη κυβέρνηση.

Danke Sachsen-Anhalt! Danke Deutschland! Wir haben Geschichte geschrieben! pic.twitter.com/d2CCYQbbiQ — Ulrich Siegmund (@UlrichSiegmund) September 6, 2026

«Αν χρειαστεί, θα γίνουν απλώς νέες εκλογές και τότε θα πάρουμε 50% ή 55%», δήλωσε, χωρίς πάντως να αποκλείσει συζητήσεις είτε με κάποιο κόμμα είτε με μεμονωμένους βουλευτές.

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Η AfD θεωρεί ότι το αποτέλεσμα της δίνει σαφή εντολή διακυβέρνησης. «Ο κόσμος κατέστησε απολύτως σαφές ότι επιθυμεί επιτέλους πολιτική αλλαγή και, πάνω απ’ όλα, έδειξε ότι θέλει αυτή η αλλαγή να γίνει μαζί μας», είπε ο 35χρονος Ζίγκμουντ.

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Ο ίδιος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει την επικράτηση στη Σαξονία-Άνχαλτ ως ένα πρώτο βήμα για την άνοδο της AfD στην εξουσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

«Πρόβλημα καγκελαρίου» βλέπει ο γερμανικός Τύπος

Το Der Spiegel σημείωσε ότι στο εσωτερικό της CDU γίνεται ήδη λόγος για «πρόβλημα καγκελαρίου», επισημαίνοντας ότι η ήττα μπορεί να πυροδοτήσει «άβολες, ακόμη και υπαρξιακές συζητήσεις».

Η πίεση μπορεί μάλιστα να αυξηθεί πολύ σύντομα, καθώς στις 20 Σεπτεμβρίου ακολουθούν δύο ακόμη κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Η AfD εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

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Η Handelsblatt έκανε λόγο για «ιστορικό βράδυ» και χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ιστορική επιτυχία» για την AfD και «φιάσκο» για τη CDU.

Η Die Zeit περιέγραψε την ατμόσφαιρα στο εκλογικό κέντρο των Χριστιανοδημοκρατών ως ένα μείγμα «σοκ, απογοήτευσης και αγωνίας», κάνοντας λόγο για μια σιωπή διαφορετική από εκείνη μιας συνηθισμένης εκλογικής ήττας.

Ακόμη πιο δραματική ήταν η αποτίμηση της Süddeutsche Zeitung: «Το κέντρο απέτυχε – η AfD πλησιάζει επικίνδυνα την εξουσία», έγραψε, εκτιμώντας ότι η Γερμανία δεν μπορεί πλέον να θεωρεί ότι είναι «άτρωτη στον δεξιό εξτρεμισμό».

Διχασμός σε Ευρώπη και Αμερική για τη νίκη της AfD

Η εκλογική επικράτηση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ προκάλεσε αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με πολιτικούς συμμάχους της γερμανικής ακροδεξιάς να πανηγυρίζουν και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εκφράζουν έντονη ανησυχία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της AfD, ενώ ο Έλον Μασκ συνεχάρη την Αλίς Βάιντελ και το κόμμα για τη νίκη τους. «Ιστορική νίκη» χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ.

Στον αντίποδα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της AfD, ενώ ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Αντάντ προειδοποίησε ότι πρόκειται για «σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη». Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε επίσης τη νίκη της AfD «κάκιστη είδηση».

Πανηγυρίζει η ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Θετικά υποδέχθηκαν το αποτέλεσμα οι πολιτικές δυνάμεις της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Ο επικεφαλής του αυστριακού FPÖ, Χέρμπερτ Κικλ, έκανε λόγο για νέα πολιτική εποχή στη Γερμανία και υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι αμφισβήτησαν το «τείχος προστασίας» γύρω από την AfD, εκφράζοντας μάλιστα την προσδοκία να δει την Αλίς Βάιντελ στην καγκελαρία.

Την AfD συνεχάρη και ο πρόεδρος του τσεχικού κοινοβουλίου, Τόμιο Οκάμουρα, δηλώνοντας ότι θα ήθελε να τη δει να συμμετέχει στη νέα κυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε, τέλος, η 93χρονη επιζήσασα του Ολοκαυτώματος Σαρλότ Κνόμπλοχ. Η επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας του Μονάχου και της Βαυαρίας κάλεσε τα δημοκρατικά κόμματα να αντιδράσουν και να μην παραμείνουν θεατές απέναντι στην άνοδο της AfD.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)