Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις εκλογές στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, στοχεύοντας σε μια πρωτοφανή εκλογική νίκη.

Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ποσοστό 41% για το ακροδεξιό κόμμα, ωστόσο η εξασφάλιση της απόλυτης πλειοψηφίας παραμένει αβέβαιη λόγω του εκλογικού ορίου.

Οι συντηρητικοί του Σβεν Σούλτσε ακολουθούν με 23% και ενδέχεται να παραμείνουν στην εξουσία σχηματίζοντας συνασπισμό με άλλα κόμματα του περιφερειακού κοινοβουλίου.

Τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ακροδεξιά, δημιουργώντας έναν άτυπο υγειονομικό κλοιό γύρω από την Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Οι αρχές έχουν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν μέσω κλίματος οξείας πόλωσης και ανησυχίας για πιθανά επεισόδια μεταξύ υποστηρικτών διαφορετικών πολιτικών χώρων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ακροδεξιά φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα νίκης στις εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, στην ανατολική Γερμανία, που θα μπορούσε να είναι μια πρωτοφανής εξέλιξη στη Γερμανία μετά το 1945, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Προηγούμενη σχεδόν κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες στις δημοσκοπήσεις των συντηρητικών του Μερτς, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ένα κόμμα που τάσσεται κατά των μεταναστών και υπέρ της Ρωσίας και του Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία προκειμένου να αναλάβει τα ηνία αυτής της περιοχής των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων: όλα εξαρτώνται κυρίως από τον αριθμό των κομμάτων που θα εισέλθουν στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Advertisement

Advertisement

Σε ένα πλαίσιο οξείας πόλωσης της κοινής γνώμης και αυξανόμενης ανησυχίας για τον πληθυσμό των ξένων, περίπου 1,7 εκατομμύριο ψηφοφόροι της Σαξονίας-Άνχαλτ μπορούν να ψηφίσουν από 09:00 έως τις 19:00 ώρα Ελλάδας. Οι πρώτες; εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων αναμένονται λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Χθες Σάββατο στο Μαγδεμβούργο, την περιφερειακή πρωτεύουσα, περίπου 6.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, διαδήλωσαν ειρηνικά για μια “Σαξονία-Άνχαλτ ανοικτή στον κόσμο”, ανεμίζοντας σημαίες με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και κρατώντας πανό με συνθήματα για “μια καλύτερη ζωή χωρίς Ναζί” .

Αστυνομικές ενισχύεις έχουν προβλεφθεί για την πόλη όλο το Σαββατοκύριακο, με τις αρχές να φοβούνται επεισόδια από την ακροδεξιά και την ακροαριστερά, ιδιαίτερα μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του δημόσιου δικτύου ZDF, η AfD, υπό την ηγεσία του 35χρονου Ούλριχ Ζίγκμουντ, ενός σταρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένεται να εξασφαλίσει το 41% των ψήφων, δηλ, σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την επίδοσή της το 2021.

Προβλέπει κυρίως αυστηροποίηση της πολιτικής στο μεταναστευτικό, κατάργηση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης και αλλαγή της ιστορικής ύλης στα σχολεία η οποία κατά τη γνώμη της είναι πολύ επικεντρωμένη στην ενοχή της Γερμανίας για το Γ’ Ράιχ.

Υπολογίζει στη νοσταλγία για την πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και σε ψηφοφόρους που αισθάνονται παραμελημένοι σε σχέση με τους Δυτικογερμανούς συμπατριώτες τους ή τους μετανάστες.

Advertisement

Οι συντηρητικοί υπό την ηγεσία του 47χρονου Σβεν Σούλτσε, που είναι επικεφαλής της Σαξονίας-Άνχαλτ από τις αρχές του έτους αφού διετέλεσε υπουργός Οικονομίας, πιστώνονται με ποσοστό 23%, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση.

Από τα άλλα κόμματα, το κόμμα ριζοσπαστικής αριστεράς Die Linke αναμένεται να εξασφαλίζει το 11,5%, οι σοσιαλδημοκράτες το 8,5%, οι Πράσινοι το 6%.

Το φιλορωσικό κόμμα BSW και το κόμμα των Φιλελευθέρων δεν αναμένεται να περάσουν το εκλογικό όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Advertisement

Μέχρι τώρα όλα τα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσουν με την ακροδεξιά, εκτός από το BSW, τα μέλη του οποίου είναι διχασμένα ως προς το θέμα αυτό.

Και είναι χάρη ακριβώς σε αυτόν τον υγειονομικό κλοιό κατά της AfD που ο συντηρητικός Σβεν Σούλτσε μπορεί να παραμείνει στην εξουσία συγκροτώντας έναν συνασπισμό με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς που θα εκπροσωπηθούν στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Advertisement