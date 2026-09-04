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Τα δημοσιοποιημένα δεδομένα περιλαμβάνουν προσωπικά έγγραφα εργαζομένων, όπως πιστοποιητικά εργασίας, αξιολογήσεις και οικονομικές προσφορές που αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Η κυβερνοεπίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις δημοτικές υπηρεσίες στέγασης και περιβάλλοντος, αναγκάζοντας τις αρχές να αποσυνδέσουν τα δίκτυα για μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπεύθυνη για την επίθεση θεωρείται η ομάδα χάκερ Rhysida, η οποία στο παρελθόν είχε στοχεύσει και τη Βρετανική Βιβλιοθήκη.

Παρά την έκταση της παραβίασης των συστημάτων λίγο πριν από τις δημοτικές εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου, η εκλογική διαδικασία δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό.

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Περισσότερα από ένα εκατομμύριο αρχεία που φέρεται να υπέκλεψαν χάκερ από τη δημοτική αρχή του Βερολίνου της Γερμανίας δημοσιεύτηκαν στο darknet, μετά την εκπνοή της προθεσμίας που είχαν θέσει οι δράστες για την καταβολή λύτρων. Σύμφωνα με τον περιφερειακό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό RBB, οι εκβιαστές απαιτούσαν περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Μετά τη λήξη της διορίας, περίπου 1,4 εκατομμύρια αρχεία έγιναν διαθέσιμα για λήψη, σε διαδοχικές παρτίδες. Ανάμεσα στα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνονται προσωπικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικά εργασίας, προσφορές και αξιολογήσεις εργαζομένων.

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«Καλή διασκέδαση, κυνηγοί δεδομένων», έγραψαν χαρακτηριστικά οι χάκερ, την ώρα που τα κλεμμένα αρχεία άρχισαν να εμφανίζονται στο dark web.

💻 Hackers breach the Berlin Senate and demand millions — authorities refuse to pay



The Rhysida ransomware group claims it stole nearly 6 TB of data from Berlin’s administration systems, including tens of thousands of contracts, passwords, internal correspondence and other… pic.twitter.com/YLQCs2yG0X August 29, 2026

Κυβερνοεπίθεση με σοβαρές επιπτώσεις στις δημοτικές υπηρεσίες

Στα τέλη Αυγούστου, ο συντηρητικός δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ είχε ανακοινώσει ότι η πόλη βρέθηκε αντιμέτωπη με απόπειρα εκβιασμού μετά την κυβερνοεπίθεση, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα υπέκυπτε» στις απαιτήσεις των δραστών.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου και προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, υπηρεσίες που σχετίζονται με τη στέγαση και το περιβάλλον αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο για περίπου μία εβδομάδα. Ως αποτέλεσμα, για αρκετές ημέρες δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση αιτήσεων και πληρωμών που αφορούσαν επιδόματα στέγασης.

Hacker haben sensible Daten aus Berlin im Darknet veröffentlicht. Der Berliner Senat bekommt Lob dafür, auf den Erpressungsversuch nicht eingegangen zu sein. https://t.co/4U3aVgyqHE — DIE ZEIT (@zeitonline) September 4, 2026

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η ομάδα χάκερ Rhysida, η οποία είχε αναλάβει την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση στη Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου το φθινόπωρο του 2023. Τότε, η ομάδα είχε ζητήσει λύτρα ύψους 20 bitcoin, ποσό που αντιστοιχούσε σε περισσότερα από 760.000 ευρώ εκείνη την περίοδο.

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη είχε αρνηθεί να καταβάλει τα λύτρα, με τη Rhysida να δημοσιεύει στη συνέχεια περίπου 500.000 αρχεία στο dark web. Τα δεδομένα περιείχαν προσωπικές πληροφορίες επισκεπτών, συνδρομητών και εργαζομένων της βιβλιοθήκης.

Η παραβίαση των συστημάτων της δημοτικής αρχής του Βερολίνου σημειώθηκε περίπου έναν μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου. Παρά την έκταση της κυβερνοεπίθεσης, οι εκλογές δεν έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό.