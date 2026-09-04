Απόπειρα σαμποτάζ με σκοπό το βραχυκύκλωμα εγκατάστασης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο Ντόρμαγκεν στο δυτικό ομόσπονδο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στη Γερμανία, στις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Η πινακίδα αναγράφει «υψηλή τάση – κίνδυνος για τη ζωή». REUTERS/Petra Wischgoll

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H αστυνομία της Γερμανίας αντέδρασε σε δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας, σύμφωνα με σημερινό άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας για την οποία το Βερολίνο έχει κατηγορήσει τη Ρωσία.

Η Bild, επικαλούμενη την τοπική αστυνομία, ανέφερε ότι έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, μια πόλη στο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία γίνεται ανάληψη της ευθύνης, σύμφωνα με την έκθεση.

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Σε ξεχωριστό περιστατικό η αστυνομία της πόλης Γκάντερκέζε, στη βόρεια Γερμανία, απέκλεισε σήμερα την πρόσβαση σε έναν σταθμό μετασχηματισμού, σύμφωνα με την Bild και άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό NDR ότι στη διάρκεια της νύχτας παρατηρήθηκε κάτι ύποπτο για το οποίο χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του κοινού. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η γερμανική αστυνομία επεσήμανε ότι υπάρχουν υποψίες για «πράξη δολιοφθοράς» σε υποσταθμό της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Amprion στο Μπέργκχαϊμ, στη δυτική Γερμανία.

Επίσης σε άλλο περιστατικό συσκευές που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βραδεμβούργου

Πηγή: ΑΠΕ