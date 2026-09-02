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Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία, όταν άνοιξαν ξαφνικά οι πόρτες ενός τρένου που κινούνταν με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο τρένο ICE 528, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μόναχο–Ντόρτμουντ. Ο μηχανοδηγός αντέδρασε άμεσα, φρενάροντας το τρένο μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα.

Σύμφωνα με το euronews.com, για ώρες, η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες διάσωσης της Γερμανίας έψαχναν στο σκοτάδι την περιοχή γύρω από τη σιδηροδρομική γραμμή, αφού άνοιξε η πόρτα σε βαγόνι τρένου υψηλής ταχύτητας Intercity Express (ICE) που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόναχο – Ντόρτμουντ, ενώ κινούνταν με ταχύτητα 200 χλμ./ώρα.

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ICE-Tür öffnet sich bei Tempo 200 – Polizei suchte mit Drohnen nach Passagieren https://t.co/OIJ81gqTWy pic.twitter.com/xFHWBFoyoe — WELT (@welt) September 2, 2026

Υπήρχε φόβος ότι επιβάτες είχαν εκτιναχθεί έξω πριν ακινητοποιηθεί ο συρμός. Ο μηχανοδηγός φρέναρε αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό. Το τρένο ακινητοποιήθηκε κοντά στην είσοδο σήραγγας στην περιοχή του Karlstadt am Main, στη Βαυαρία.

Η εκτεταμένη έρευνα στο τμήμα της γραμμής πριν από τη σήραγγα Schönrain, με τη συνδρομή ομάδας σκύλων, ελικοπτέρου, drone και θερμικών καμερών, διήρκεσε πολλές ώρες.

Η Deutsche Bahn επιβεβαίωσε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι οι πόρτες των τρένων ICE δεν ανοίγουν υπό κανονικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Αστυνομικοί της ομοσπονδιακής αστυνομίας πήραν καταθέσεις από επιβάτες που βρίσκονταν στο πίσω τμήμα του τρένου, όπου εντοπίστηκε το πρόβλημα.

Η ακριβής αιτία για το πώς και γιατί άνοιξε η πόρτα παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.