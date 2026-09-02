Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σχέση του κόμματος AfD με τις χριστιανικές Εκκλησίες αποτελεί κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής περιόδου στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Το κόμμα προτείνει τον τερματισμό της κρατικής χρηματοδότησης προς τις Εκκλησίες και την επιβολή κυρώσεων για το εκκλησιαστικό άσυλο.

Εκκλησιαστικοί παράγοντες ασκούν έντονη κριτική στις θέσεις του κόμματος, χαρακτηρίζοντας την πολιτική του ως εθνοκεντρικό εθνικισμό που προκαλεί ανησυχία.

Το πρόγραμμα του κόμματος στοχεύει επίσης το Ισλάμ, θεωρώντας το θρησκεία ξένη προς τον τοπικό πολιτισμό και τις αξίες.

Σε περίπτωση εκλογικής νίκης της AfD, αναλυτές εκτιμούν ότι η περιοχή θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την ομοσπονδιακή πολιτική σκηνή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Λίγο πριν από τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, η σχέση της ακροδεξιάς AfD με τις χριστιανικές Εκκλησίες έχει μετατραπεί σε ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Το συγκεκριμένο κόμμα παρουσιάζεται ιδιαίτερα ισχυρό στην ανατολική Γερμανία, ωστόσο η κόντρα του με την Εκκλησία μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο.

Έξω από τον καθολικό καθεδρικό ναό του Μαγδεμβούργου έχουν τοποθετηθεί σημαίες που καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν συνειδητά στην εκλογική διαδικασία. «Αγάπη προς τον πλησίον, διάλογος, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη. Ψηφίστε συνειδητά». Αντίστοιχα μηνύματα έχουν εμφανιστεί και σε ευαγγελικούς ναούς, όπως «Η διαφορετικότητα είναι μέρος της θείας δημιουργίας» και «Με καρδιά, αντί με μίσος».

Advertisement

Advertisement

«Φρένο» στις κρατικές χρηματοδοτήσεις, οικονομικές κυρώσεις στις Εκκλησίες

Η Σαξονία-Άνχαλτ θεωρείται μία από τις περιοχές όπου η AfD διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρή βάση. Το κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν αποκλείεται ακόμη και το σενάριο να μπορέσει να κυβερνήσει χωρίς τη συμμετοχή άλλων κομμάτων.

Στο πρόγραμμα που ενέκρινε τον Απρίλιο, η AfD ζητά να σταματήσει η κρατική χρηματοδότηση προς την Καθολική και την Ευαγγελική Εκκλησία. Παράλληλα, προτείνει να πάψει η είσπραξη του εκκλησιαστικού φόρου μέσω των δημόσιων υπηρεσιών.

Στο στόχαστρο του κόμματος βρίσκεται και το λεγόμενο «εκκλησιαστικό άσυλο». Η AfD τάσσεται υπέρ της επιβολής οικονομικών κυρώσεων στις περιπτώσεις όπου πρόσφυγες βρίσκουν καταφύγιο σε εκκλησιαστικούς χώρους, προκειμένου να αποφύγουν πιθανές διώξεις στις χώρες προέλευσής τους.

«Εθνοκεντρικός εθνικισμός» στο προσκήνιο

Ο καθολικός επίσκοπος Μαγδεμβούργου Γκέρχαρντ Φάιγκε αποδίδει στην πολιτική στρατηγική της AfD έναν «εθνοκεντρικό εθνικισμό». «Μέχρι σήμερα η Σαξονία-Άνχαλτ είχε ως σύνθημα το “Σκεφτόμαστε σύγχρονα”. Η AfD θέλει να το αντικαταστήσει με το “Σκεφτόμαστε γερμανικά”», δηλώνει στην DW.

Ο ίδιος επικαλείται και τα προεκλογικά μηνύματα του κόμματος: «Οι προεκλογικές αφίσες της AfD μιλούν από μόνες τους: “Σώστε τη χώρα σας”, “Πάρτε πίσω τη χώρα σας”, “Απελάσεις από το πρώτο λεπτό”. Τι άλλο μπορεί να είναι αυτό, αν όχι εθνοκεντρικός εθνικισμός;».

Ο επίσκοπος εκφράζει παράλληλα ανησυχία για την απήχηση που αποκτούν στην κοινωνία «δημαγωγοί και άνθρωποι που υποκινούν επικίνδυνα πάθη».

Advertisement

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η πρόταση της AfD να επιστρέψουν στα σχολεία η έπαρση της σημαίας και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. «Αυτό υπήρχε την εποχή των Ναζί, το υιοθέτησε αργότερα και η πρώην Ανατολική Γερμανία. Και τώρα θέλουν να επιστρέψει; Για μένα είναι αδιανόητο», λέει.

Στο στόχαστρο το Ισλάμ

Στο πρόγραμμα της AfD δεν υπάρχει αναφορά στους Εβραίους και την εβραϊκή ζωή στη Γερμανία, αντίθετα με το Ισλάμ, το οποίο καταλαμβάνει σημαντική θέση στις σχετικές αναφορές.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι η θρησκευτική ελευθερία θα πρέπει να επανέλθει σε «εύλογα όρια» και περιγράφει το Ισλάμ ως «ξένη προς τον πολιτισμό θρησκεία». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η θρησκευτική ελευθερία δεν σημαίνει πως οι Γερμανοί είναι υποχρεωμένοι να ικανοποιούν «κάθε απαίτηση του ισλαμικού λόμπι».

Advertisement

Ο ευαγγελικός επίσκοπος Φρίντριχ Κράμερ εκτιμά ότι «Μια συμμετοχή της AfD στην κυβέρνηση θα είχε βίαιες συνέπειες». Όπως επισημαίνει, απέναντι στην ενίσχυση του κόμματος συσπειρώνονται πολιτιστικοί και κοινωνικοί φορείς.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο καθολικός επίσκοπος Φάιγκε, ο οποίος θεωρεί ότι δεν πρέπει να «υποβαθμίζεται» το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης της AfD. Όπως υποστηρίζει, το κόμμα κατεβαίνει στην προεκλογική μάχη «με μεσσιανικές αντιλήψεις», χρησιμοποιώντας συνθήματα όπως «Όλα θα πάνε καλά» και «Όλα είναι δυνατά».

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η εκλογική αναμέτρηση λόγω του επικεφαλής υποψηφίου της AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο οποίος, σύμφωνα με την ανάλυση, «εμφανίζεται ιδιαίτερα επικοινωνιακός και πειστικός».

Advertisement

Η εικόνα αυτή οδηγεί αρκετούς ψηφοφόρους να αναρωτιούνται τι ακριβώς είναι το «ακροδεξιό ή επικίνδυνο» στην παρουσία του. Ο Φάιγκε, ωστόσο, προειδοποιεί: «Τον στηρίζουν ωστόσο δυνάμεις που μπορούν να προκαλέσουν φόβο».

Σε περίπτωση που η AfD καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Σαξονία-Άνχαλτ, η εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό προηγούμενο. «Αν στη Σαξονία-Άνχαλτ σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση της AfD, θα πρόκειται για ένα πιλοτικό εγχείρημα. Τότε η Σαξονία-Άνχαλτ θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την ομοσπονδιακή πολιτική σκηνή».

Πηγή: dw.com

Advertisement

Advertisement