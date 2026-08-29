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Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο βουλευτής συναντήθηκε με αξιωματούχους του παράνομου μορφώματος και φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της αποκαλούμενης εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.

Ο Κραχ υποστήριξε την ανάγκη για απευθείας επαφές με τους Τουρκοκύπριους και συζήτησε τη θέση περί λύσης δύο κρατών και κυριαρχικής ισότητας.

Η γερμανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος, ευθυγραμμίζοντας τη στάση τους με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το γεγονός εγείρει ερωτήματα για το αν οι ενέργειες του βουλευτή εκφράζουν επίσημη θέση του κόμματός του ή αποτελούν προσωπική πρωτοβουλία.

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Μια επίσκεψη που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας ιδιωτικής πολιτικής πρωτοβουλίας πραγματοποιεί στα κατεχόμενα της Κύπρου ο Γερμανός ομοσπονδιακός βουλευτής του ακροδεξιού AfD, Μαξιμίλιαν Κραχ.

Και το ερώτημα που πλέον τίθεται είναι σαφές: μέχρι πού σκοπεύει να φτάσει η γερμανική ακροδεξιά στην προσπάθεια πολιτικής νομιμοποίησης του ψευδοκράτους;

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Ο Κραχ βρίσκεται επί ημέρες στα κατεχόμενα, κατόπιν πρόσκλησης του λεγόμενου «προέδρου της βουλής» Ζίγια Όζτουρκλερ, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με αξιωματούχους του παράνομου μορφώματος. (cyprus-mail.com, ink.com)

Η «διπλωματία της φανέλας»

Η τελευταία εικόνα είναι εξαιρετικά συμβολική.

Ο Γερμανός βουλευτής συναντήθηκε με τον πρόεδρο της τουρκοκυπριακής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Χασάν Σέρτογλου και παρέλαβε τη φανέλα με τον αριθμό 10 της αποκαλούμενης «εθνικής ομάδας της τδβκ».

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ και το INK, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δραστηριότητες του τουρκοκυπριακού ποδοσφαίρου και, κυρίως, ο ρόλος του αθλητισμού στις διεθνείς σχέσεις. (ink.com)

Δεν πρόκειται συνεπώς απλώς για ένα αθλητικό αναμνηστικό. Σε μια περιοχή όπου ακόμη και οι ονομασίες αποτελούν μέρος μιας τεράστιας διπλωματικής μάχης για αναγνώριση, η εικόνα ενός Γερμανού βουλευτή με τη φανέλα μιας υποτιθέμενης «εθνικής ομάδας» αποκτά σαφή πολιτικό συμβολισμό.

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Ο Κραχ ζητά απευθείας επαφές

Ακόμη σοβαρότερες είναι οι δηλώσεις που προηγήθηκαν.

Ο Κραχ υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι αντιμετωπίζουν απαράδεκτες δυσκολίες, αναφέρθηκε στην αδυναμία συμμετοχής τους σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και τάχθηκε υπέρ απευθείας επαφών και συνομιλιών. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η σχεδιαζόμενη επίσκεψή του είχε προκαλέσει αντιδράσεις στη Γερμανία και ότι η αρμόδια επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Bundestag είχε απορρίψει δύο φορές σχετικά σχέδια. (cyprus-mail.com)

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Στη διάρκεια της επίσκεψής του είχε επίσης συνάντηση με τον Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, όπου του παρουσιάστηκε η τουρκοκυπριακή θέση περί «κυριαρχικής ισότητας» και λύσης δύο κρατών. (mfa.gov.ct.tr)

Άλλο ο Κραχ και άλλο η επίσημη Γερμανία

Εδώ όμως χρειάζεται μία απολύτως καθαρή διευκρίνιση.

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Η Γερμανία δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ρητά ότι μόνο η Τουρκία αναγνωρίζει την αυτοαποκαλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου» και ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν αναγνωρίζει κρατική υπόσταση στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου. (auswaertiges-amt.de)

Το ίδιο ξεκάθαρη είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση: αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο διεθνούς δικαίου και έχει καλέσει τρίτες χώρες να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν αναγνώριση του παράνομου μορφώματος. (europarl.europa.eu)

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Άλλωστε, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με το ιστορικό Ψήφισμα 541 του 1983 αντιμετώπισε την αποσχιστική ανακήρυξη ως νομικά άκυρη και κάλεσε τα κράτη να μην αναγνωρίσουν άλλο κυπριακό κράτος πέραν της Κυπριακής Δημοκρατίας. (digitallibrary.un.org)

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Το AfD οφείλει να απαντήσει

Το ζήτημα επομένως μεταφέρεται πλέον στο ίδιο το Alternative für Deutschland.

Ο Μαξιμίλιαν Κραχ δεν είναι ένας απλός Γερμανός επισκέπτης. Είναι εκλεγμένος βουλευτής του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου και στέλεχος ενός κόμματος που αποτελεί μεγάλη πολιτική δύναμη στη Γερμανία.

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Γι’ αυτό και το AfD οφείλει να ξεκαθαρίσει δημόσια: οι κινήσεις Κραχ αποτελούν προσωπική πολιτική πρωτοβουλία ή εκφράζουν ευρύτερη θέση του κόμματος απέναντι στο Κυπριακό;

Διότι υπάρχει τεράστια απόσταση ανάμεσα στον διάλογο με την τουρκοκυπριακή κοινότητα και στην πολιτική αναβάθμιση ενός αποσχιστικού μορφώματος που δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

Και όταν ένας Γερμανός βουλευτής συναντά τους αυτοαποκαλούμενους «θεσμούς» του, συζητά τη λύση δύο κρατών και φωτογραφίζεται με τη φανέλα της υποτιθέμενης «εθνικής ομάδας» του, η εικόνα παύει να είναι ποδοσφαιρική. Γίνεται διπλωματική και βαθύτατα πολιτική.