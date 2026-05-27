Σχεδό 8 δεκαετίες μετά τις περίφημες «εκκαθαρίσεις» του Ναζιστικού καθεστώτος στη Γερμανία, η χώρα αναβιώνει τον ίδιο φόβο με το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).

Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg, αποκαλύπτει ότι το ακροδεξιό κόμμα σκοπεύει να προχωρήσει σε βαθιές εκκαθαρίσεις στον κρατικό μηχανισμό, σε περίπτωση που κερδίσει τις κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ στην πρώην Ανατολική Γερμανία, τον Σεπτέμβριο.

Όπως προκύπτει από το δημοσίευμα, στελέχη του ακροδεξιού κόμματος θα ξεκινήσουν ένα είδος εκκαθάρισης στο δημόσιο και Ομοσπονιακό τομέα απομακρύνοντας όσους δημόσιους λειτουργούς και κρατικούς υπαλλήλους δεν είναι «συμβατοί» με την πολιτική ατζέντα του κόμματος.

Το σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει την αντικατάσταση έως και 200 διοικητικών στελεχών του κρατιδίου, κάτι που φέρνει μνήμες από το Ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας τη δεκαετία του 1930 και την περίφημη «Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών».

Ψηλά στις δημοσκοπήσεις

Τα σχέδια του AfD έρχονται μετά τις δημοσκοπήσεις που το δείχνουν να κερδίζει την απόλυτη πλειοψηφία στη Σαξονία-Άνχαλτ ενόψει των εκλογών της 6ης Σεπτεμβρίου, κάτι που θα του έδινε για πρώτη φορά τον έλεγχο ενός γερμανικού κρατιδίου.

Η Σαξονία είναι τα τελευταία χρόνια προπύργιο του AfD το οποίο οι γερμανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει «εξτρεμιστική οργάνωση», υποστηρίζοντας ότι προωθεί υπερ-εθνικιστική ιδεολογία που παραβιάζει βασικές συνταγματικές αρχές και περιθωριοποιεί μειονότητες.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η AfD εξετάζει ακόμη και τη δημιουργία ειδικής «δύναμης απελάσεων» στα πρότυπα της αμερικανικής ICE, υιοθετώντας ρητορική και πρακτικές που παραπέμπουν ευθέως στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση.

Παράλληλα σχεδιάζει σαρωτικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση με στόχο, την εξάλειψη της «αριστερής ιδεολογικής κατήχησης» από τα σχολεία.

Επίσης, έχει ταχθεί υπέρ:

– της κατάργησηw της υποχρεωτικής φοίτησης,

– αλλαγών στη δημόσια ραδιοτηλεόραση,

– διακοπή της στήριξης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

– σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

– πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες

Η πιθανότητα συμμετοχής του AfD στη διακυβέρνηση κρατιδίου έχει ήδη προκαλέσει συναγερμό στις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας με τον υπουργό Εσωτερικών της Θουριγγίας, Γκέοργκ Μάιερ, να προειδοποιεί ότι μια τόσο εκτεταμένη αναδιάρθρωση του κρατικού μηχανισμού θα συγκρουστεί με το γερμανικό δίκαιο περί δημοσίων υπαλλήλων λέγοντας ότι πρόκειται για «πραξικόπημα».

Τα γερμανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι σε επικείμενη σύνοδο υπουργών Εσωτερικών θα συζητηθεί ακόμη και το πώς θα μπορούσε να περιοριστεί η πρόσβαση μιας κυβέρνησης του AfD σε ευαίσθητες πληροφορίες κρατικής ασφάλειας καθώς υπάρχουν στοιχεία για επαφές στελεχών του AfD με τη Ρωσία και διεθνή ακροδεξιά δίκτυα.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βρανδεμβούργου, Γιαν Ρέντμαν, προειδοποίησε χαρακτηριστικά ότι κάτι τέτοιο «δεν αποτελεί θεωρητικό κίνδυνο αλλά πραγματική απειλή».

Το AfD από το 2013 έως σήμερα

Το AfD ιδρύθηκε το 2013 ως ευρωσκεπτικιστικό κόμμα κατά των διασώσεων της κρίσης χρέους, όμως μετά το μεταναστευτικό κύμα του 2015 μετακινήθηκε δραστικά προς την άκρα δεξιά.

Η ενεργειακή κρίση, η οικονομική πίεση και η φθορά της κυβέρνησης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της.

Σήμερα το AfD καταγράφει ποσοστά κοντά στο 30% σε εθνικό επίπεδο, ενώ στη Σαξονία-Άνχαλτ φτάνει ακόμη και το 42%, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Insa.

Και για πρώτη φορά, το ενδεχόμενο η ακροδεξιά να μη διαμαρτύρεται απλώς απέξω αλλά να κυβερνήσει πραγματικά ένα κομμάτι της Γερμανίας, δεν μοιάζει πλέον αδιανόητο.

