Η διεθνής κατακραυγή για τις δολοφονίες της ICE στις ΗΠΑ δεν φαίνεται να πτοεί την γερμανική ακροδεξιά η οποία εισηγήθηκε τη σύσταση μονάδας παρόμοιας «Ασύλου, Έρευνας και Απελάσεων» στη Βαυαρία.

Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) στο κρατιδιακό κοινοβούλιο της Βαυαρίας προτείνει τη δημιουργία της AFA στα πρότυπα της ICE, από τα αρχικά των γερμανικών λέξεων «Άσυλο», «Δίωξη» και «Απελάσεις».

Στόχος της μονάδας θα είναι η «σημαντική αύξηση του ποσοστού απελάσεων μέσω στοχευμένης εργασίας, ο περιορισμός της κατάχρησης του συστήματος ασύλου και η εγγύηση της δημόσιας ασφάλειας και της αποδοχής μακροπρόθεσμα του νόμου περί ασύλου».

Σύμφωνα επίσης με την taz, το AfD Βαυαρίας ζητά επιπλέον την απέλαση ακόμη και Γερμανών πολιτών καταδικασμένων για εγκλήματα ή ατόμων που θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει τη γερμανική υπηκοότητα με «δόλια» μέσα, ενώ σε κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος η επικεφαλής Κάτριν Έμπνερ-Στάινερ ζήτησε απαγόρευση της βραδινής κυκλοφορίας για τους αιτούντες άσυλο, προκειμένου, όπως είπε, να αυξηθεί η δημόσια ασφάλεια.