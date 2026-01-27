Πράκτορες της άκρως αμφιλεγόμενης Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) θα συνδράμουν στις επιχειρήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία τον επόμενο μήνα, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο AFP.

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της ICE υποστηρίζει τη Διπλωματική Υπηρεσία Ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και τη χώρα υποδοχής στην εξέταση και τον περιορισμό των κινδύνων από διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις», ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωσή της.

«Όλες οι επιχειρήσεις ασφαλείας παραμένουν υπό την ιταλική αρχή».

Πρόσθεσε: «Προφανώς, η ICE δεν διεξάγει επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας σε ξένες χώρες».

Η πιθανή παρουσία πρακτόρων της ICE στους Αγώνες που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση στην Ιταλία, μετά την κατακραυγή που προκάλεσε ο θάνατος δύο πολιτών κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης καταστολής της μετανάστευσης στο Μινεάπολη. Συνολικά από το καλοκαίρι έξι άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν πεθάνει από ενέργειες καταστολής της ICE.

Οι ιταλικές αρχές αρχικά αρνήθηκαν την παρουσία της ICE και στη συνέχεια προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τον ρόλο της, υποδηλώνοντας ότι θα βοηθούσε μόνο στην ασφάλεια της αμερικανικής αποστολής.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ Βανς και ο Υπουργός Εξωτερικών Mάρκο Ρούμπιο θα παραστούν στην τελετή έναρξης στο Μιλάνο στις 6 Φεβρουαρίου.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της βόρειας περιφέρειας της Λομβαρδίας, η οποία φιλοξενεί ορισμένα από τα ολυμπιακά αγωνίσματα, δήλωσε ότι η συμμετοχή των πρακτόρων της ICE θα περιοριστεί στην περιφρούρηση των Βανς και Ρούμπιο.

«Θα έχουν μόνο αμυντικό ρόλο, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι δεν θα συμβεί τίποτα», δήλωσε ο Aτίλιο Φοντάνα στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, το γραφείο του εξέδωσε στη συνέχεια μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι δεν είχε καμία πληροφορία σχετικά με την παρουσία τους, ισχυριζόμενος πως απάντησε σε μια υποθετική ερώτηση.

Χιλιάδες πράκτορες της ICE έχουν αποσταλεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ για να πραγματοποιήσουν μια εκστρατεία καταστολής της παράνομης μετανάστευσης.

Οι ενέργειές τους έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διαμαρτυρίες, ενώ οι πρόσφατες δολοφονίες των Αμερικανών πολιτών Ρενέ Νικόλ Γκουντ και Aλεξ Πρέτι, και οι δύο 37 ετών, στους δρόμους της Μινεάπολης, προκάλεσαν οργή.

