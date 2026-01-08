Όταν η Μπέτσι, κάτοικος της Μινεσότα σε όλη της τη ζωή, βγήκε για έναν περίπατο το πρωί της Τετάρτης, είπε ότι ποτέ δεν περίμενε να γίνει μάρτυρας της στιγμής κατά την οποία ένας ομοσπονδιακός πράκτορας θα πυροβολούσε μια γυναίκα στη δική της γειτονιά.

«Καταλάβαινα ότι το σώμα μου βρισκόταν σε κατάσταση σοκ», δήλωσε η Μπέτσι, η οποία ζήτησε να μη δημοσιευτεί το επώνυμό της, μιλώντας στο ABC News. «Ένιωθα πραγματικά τρομοκρατημένη από όσα συνέβαιναν και βρισκόμουν σε κατάσταση πανικού και φόβου».

Η γυναίκα, η οποία αργότερα ταυτοποιήθηκε ως η 37χρονη κάτοικος της Μινεάπολης, Ρενέ Νικόλ Γκουντ, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την Τετάρτη από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη.

ICE murdered an innocent woman in Trump’s America and the system rushed to justify it. Don’t lecture anyone about humanity again. pic.twitter.com/w7wt4STcSq January 8, 2026

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, η Γκουντ φέρεται να «επιχείρησε να παρασύρει με το αυτοκίνητό της στελέχη των διωκτικών αρχών», όταν πράκτορας της ICE την πυροβόλησε θανάσιμα.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, και ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν των πυροβολισμών, υποστηρίζοντας ότι το βίντεο του περιστατικού δείχνει πως οι ενέργειες του πράκτορα δεν συνιστούσαν αυτοάμυνα.

Η Μπέτσι ανέφερε ότι πριν από το περιστατικό άκουσε σφυρίγματα και κόρνες στη γειτονιά Powderhorn της Μινεάπολης και ακολούθησε τους ήχους για να δει τι συνέβαινε.

Όπως είπε, κατευθύνθηκε δυτικά στην East 34th Street και στη συνέχεια έστριψε δεξιά στην Portland Avenue, όπου είδε «μια ομάδα οχημάτων στη μέση του δρόμου, ανάμεσά τους και ένα μπορντό SUV».

Αρκετοί γείτονες σφύριζαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς μια ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων στον δρόμο, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ένας πράκτορας φώναζε προς τη γυναίκα οδηγό του SUV μέσα από το παράθυρο του αυτοκινήτου της.

«Μου φάνηκε ότι προσπαθούσε να προσαρμόσει το αυτοκίνητό της ώστε να κατευθύνεται πιο νότια», είπε η Μπέτσι. «Και σε κάποιο σημείο ήταν ξεκάθαρο ότι άρχισε να επιταχύνει, προσπαθώντας να απομακρύνει το όχημά της από το σύμπλεγμα των αυτοκινήτων προς τα νότια, στην Portland Avenue».

«Τη στιγμή που μόλις άρχισε να επιταχύνει, ένας από τους πράκτορες φώναζε μέσα από το παράθυρο του αυτοκινήτου της», συνέχισε, λέγοντας ότι είδε τον πράκτορα να πυροβολεί πολλές φορές.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, το SUV κινήθηκε μπροστά περίπου 10 μέτρα, σύμφωνα με τη Μπέτσι, οπότε έγινε σαφές ότι η οδηγός «είχε χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου».

«Μπορούσα να δω ότι το κεφάλι της είχε γείρει προς τα πίσω, στο προσκέφαλο του καθίσματος του οδηγού, και ότι υπήρχε πολύ αίμα», είπε. «Το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε αργά με ένα σταθμευμένο όχημα στην ανατολική πλευρά της Portland Avenue, λίγα μόλις μέτρα μπροστά μου».

Η αστυνομία της Μινεάπολης δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Γκουντ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της και είχε κλείσει τον δρόμο πριν από τους πυροβολισμούς.

«Σε κάποιο σημείο, ένας ομοσπονδιακός αξιωματικός επιβολής του νόμου την πλησίασε πεζός και το όχημα άρχισε να κινείται», ανέφερε η αστυνομία. «Τουλάχιστον δύο πυροβολισμοί ερρίφθησαν… και το όχημα στη συνέχεια προσέκρουσε στην άκρη του δρόμου».

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η γυναίκα αυτή αποτελούσε στόχο οποιασδήποτε έρευνας ή δραστηριότητας των διωκτικών αρχών».

Η Μπέτσι υποστήριξε ότι οι πράκτορες στέκονταν δίπλα και πίσω από το SUV, κοντά στο παράθυρο του οδηγού, πριν και τη στιγμή που έπεσαν οι πυροβολισμοί, αλλά κανένας πράκτορας δεν βρισκόταν μπροστά από το όχημα εκείνη τη στιγμή.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει δηλώσει ότι υπήρχε πράκτορας μπροστά από το όχημα.

Η Μπέτσι ανέφερε ότι, αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ένας γείτονας έτρεξε απέναντι από τον δρόμο, προς την πλευρά του οδηγού του SUV, και άνοιξε την πόρτα για να ελέγξει την κατάστασή της.

Αφού ο γείτονας ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να καλέσουν το 911, η Μπέτσι είπε ότι προσπάθησε να τηλεφωνήσει, αλλά δεν κατάφερε να συνδεθεί.

Σε κάποια στιγμή, ένας άλλος γείτονας πλησίασε το SUV και συστήθηκε ως γιατρός, είπε η Μπέτσι, σημειώνοντας ότι ο άνδρας παρότρυνε τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να βοηθήσουν ώστε να σταματήσει η αιμορραγία.

Το να γίνει αυτόπτης μάρτυρας των πυροβολισμών είχε έντονη επίδραση στη Μπέτσι, όπως είπε, περιγράφοντας ότι η πολυπολιτισμική κοινότητά της βρισκόταν ήδη σε ένταση το τελευταίο διάστημα, μετά από αναφορές για αυξημένη δραστηριότητα των μεταναστευτικών αρχών στη Μινεάπολη.

«Καταλαβαίνω ότι το νευρικό μου σύστημα βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ», είπε. «Νιώθω μεγάλη θλίψη, νιώθω πολύ θυμό, αλλά και έντονη υπερηφάνεια για τον τόπο μου και την κοινότητα στην οποία ανήκω, και θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να τη στηρίξω ώστε να παραμείνει υγιής και ασφαλής».

Μετά το περιστατικό, μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε στην περιοχή, η οποία απέχει λιγότερο από ενάμισι χιλιόμετρο από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020.

Ο κυβερνήτης Γουόλζ δήλωσε ότι έχει εκδώσει «εντολή προειδοποίησης» για την προετοιμασία της Εθνοφρουράς της Μινεσότα, σημειώνοντας ότι υπάρχουν στρατιώτες σε εκπαίδευση και σε ετοιμότητα να αναπτυχθούν «εφόσον κριθεί απαραίτητο», καλώντας παράλληλα σε «ειρηνική αντίσταση».