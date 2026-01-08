Σοκ στην κοινή γνώμη αλλά και σφοδρή κόντρα μεταξύ Δημοκρατικών και Λευκού Οίκου έχει προακαλέσει ο θάνατος 37χρονης γυναίκαες από τα πυρά άνδρα της Υπηρσίες Μετανάστευσης των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια επιχείρησης χθες Τετάρτη στη Μινεάπολη. Ο άνδρας φαίνεται να πυροβολεί τρειες φορές εν ψυχρώ την Ρενέ Νικόλ Γκουντ και ποιήτρια με τουλάχιστον μια σφαίρα να την βρίσκει στο κεφάλι και χωρίς να έχει ο ίδιος εκτεθεί σε προφανή άμεσο κίνδυνο. Ο αμερικανός πρόδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για νόμιμη άμυν από πλευράς του ένστολου. Τοπικοί πολιτικοί αμφισβήτησαν επίσης την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, βασιζόμενοι σε βίντεο του τραγικού γεγονότος.

με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να ανοίξει πυρ και να πυροβολήσει τρεις φορές προς το παράθυρο του οδηγού με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

ICE murdered an innocent woman in Trump’s America and the system rushed to justify it. Don’t lecture anyone about humanity again. pic.twitter.com/w7wt4STcSq — Fazal Afghan (@fhzadran) January 8, 2026

Χθες βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί επιτόπου για να αποτίσουν φόρο τιμής στο θύμα, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος, ό,τι κι αν έκανε, δεν άξιζε να σκοτωθεί», είπε ένα από τα παριστάμενα πρόσωπα στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WCCO, μέρος του εθνικού δικτύου του CBS News.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE) διεξάγει από την Τρίτη ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη μεγαλούπολη των βόρειων ΗΠΑ και προάστιά της, με την εμπλοκή κάπου 2.000 αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια μιας από τις επιχειρήσεις, «ταραχοποιοί άρχισαν να εμποδίζουν τους αστυνομικούς» ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Μια από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το αυτοκίνητό της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τις δυνάμεις επιβολής της τάξης μας προσπαθώντας να τους σκοτώσει-ενέργεια εγχώριας τρομοκρατίας», συνέχισε.

«Αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, αυτές των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», συνέχισε η εκπρόσωπος, η Τρίσα ΜακΛάφλιν.

Η οδηγός του αυτοκινήτου υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη από τις σφαίρες του αστυνομικού.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται αστυνομικοί να κατευθύνονται πως όχημα τύπου SUV, ένα Honda Pilot, σε χιονισμένο δρόμο.

Όταν το όχημα αρχίζει να κάνει ελιγμό, ακούγονται πυροβολισμοί. Το όχημα συνεχίζει ακυβέρνητο για μερικά μέτρα και πέφτει πάνω σε άλλο, σταθμευμένο.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, εικονίζεται αστυνομικός που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κάνει μερικά εκατοστά πίσω, κατόπιν αρχίζει να κινείται προς το εμπρός. Άλλος αστυνομικός, πλάι στο όχημα, ανοίγει πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες κραυγάζουν «δολοφόνοι!».

Τραμπ: Ήταν επαγγελματίας ταραξίας

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ «η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραξίας, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδιζε και αντιστέκονταν, και στη συνέχεια έτρεξε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα».

Κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ «ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχεύει καθημερινά τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πράκτορες της ICE. Αυτοί απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των αξιωματικών επιβολής του νόμου και να τους προστατεύσουμε από αυτό το ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα βίας και μίσους!».

«Μηχανή προπαγάνδας»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, ο Τζέικομπ Φρέι, βασιζόμενος κυρίως σε αυτά τα πλάνα, χαρακτήρισε «μπαρούφες» την εκδοχή της αστυνομίας μετανάστευσης, τονίζοντας πως η οδηγός ουδέποτε ήγειρε κίνδυνο για κανέναν.

Meanwhile, protests in Minneapolis following the woman's killing are gaining momentum—thousands of people have taken to the streets of the state, chanting slogans. Protesters are pushing police and ICE agents out of the area and blocking roads. #DeportingICE pic.twitter.com/gjeZ5Ovux2 Advertisement January 8, 2026

«Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, συνέχισε, προσθέτοντας πως έχει «ένα μήνυμα» για τα μέλη της: «ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!».

«Αυτό που βλέπουμε είναι οι συνέπειες μιας διακυβέρνησης που έχει ως στόχο να δημιουργεί φόβο, πρωτοσέλιδα και συγκρούσεις», είπε από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς.

Λέει ότι το γραφείο του έχει επικοινωνήσει με την Κρίστι Νόεμ αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση. «Δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», λέει, απευθυνόμενος απευθείας στον Τραμπ και την Νόεμ.

You KNOW Shits bad when Joe Scarborough says you're lying!!😜🤣😂🤣😂@Sec_Noem ICE agents murdered that woman in cold blood…..😏YOU about to LOSE YO JOB!!🗣️GIT This Dance!!💃🏽 You about to LOSE YO JOB!!💃🏽🕺🏼 https://t.co/aX8BUqYGBG — Rasheedah S. (@StellaBaby46) January 8, 2026

«Κατανοώ τον θυμό σας. Είμαι θυμωμένος», είπε απευθυνόμενος στους πολίτες της Μινεσότα και κάλεσε τους πολίτες των ΗΠΑ να σταθούν στο πλευρό των κατοίκων της πολιτείας.

«Είδα το βίντεο. Μην πιστεύετε αυτή τη μηχανή προπαγάνδας», τόνισε ο Γουόλς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος στο ψηφοδέλτιο της παράταξης μαζί με την ατυχήσασα υποψήφια για την προεδρία Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

«Η πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) θα εγγυηθεί πως θα υπάρξει πλήρης, δίκαιη και ταχεία έρευνα για να εξασφαλιστεί λογοδοσία και δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει το FBI.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είπε πως το θύμα «παρακολουθούσε (την αστυνομία) και εμπόδιζε τη δουλειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός της ICE που άνοιξε πυρ είχε χτυπηθεί τον Ιούνιο από όχημα που «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε βασική προτεραιότητα της πολιτικής του στο εσωτερικό.

Η ICE διεξήγαγε εκστρατεία προσλήψεων το καλοκαίρι, αποκτώντας περίπου 10.000 νέα μέλη, κάτι που προκάλεσε ανησυχίες για την έλλειψη εκπαίδευσης και εμπειρίας τους.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, δαπανήθηκαν κάπου 70 εκατομμύρια δολάρια για την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία αυτή, ιδίως για «ελαφριά όπλα, πυρομαχικά και αξεσουάρ».

Επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, ιδίως προσπαθώντας να αποφύγουν ελέγχους.