Μια γυναίκα σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στη νότια Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Μινεσότα, όπως επιβεβαίωσαν σήμερα (7/1) αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

NEW: Second video shows ICE shooting in Minneapolis. A woman, a U.S. citizen, was killed pic.twitter.com/VBbVTOblF6 Advertisement Advertisement January 7, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αντικρουόμενες μαρτυρίες.

Αυτόπτες μάρτυρες φέρονται να αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή της ICE, ενώ οι τοπικές αρχές της Μινεάπολης κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Εκρηκτική τοποθέτηση του δημάρχου μετά το περιστατικό

Σε έντονο τόνο τοποθετήθηκε την Τετάρτη ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, αναφορικά με τον θανάσιμο πυροβολισμό 37χρονης γυναίκας από πράκτορες της ICE, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όπως τόνισε, η πόλη φοβόταν ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο από τις πρώτες κιόλας ημέρες της παρουσίας της ICE στη Μινεάπολη, κατηγορώντας την ομοσπονδιακή υπηρεσία ότι δεν συμβάλλει στην ασφάλεια, αλλά αντίθετα προκαλεί «χάος και δυσπιστία», διαλύει οικογένειες και, στην προκειμένη περίπτωση, «σκοτώνει ανθρώπους».

Minneapolis Mayor Jacob Frey to ICE: “Get the fuck out of Minneapolis.” pic.twitter.com/oGBcsub7ZZ — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 7, 2026

Ο δήμαρχος αμφισβήτησε ευθέως την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), σύμφωνα με την οποία οι πράκτορες ενήργησαν σε αυτοάμυνα, φοβούμενοι για τη ζωή τους πριν πυροβολήσουν το όχημα της γυναίκας.

«Ήδη προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως αυτοάμυνα. Έχοντας δει ο ίδιος το βίντεο, θέλω να το πω ξεκάθαρα σε όλους: αυτό είναι ανοησίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε καλύτεροι από μια ομάδα πρακτόρων που έρχεται για να διαλύσει οικογένειες και κοινότητες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η πόλη δεν πρέπει να παρασυρθεί σε αντιδράσεις που θα δικαιολογούσαν περαιτέρω κλιμάκωση και επιβολή στρατιωτικού τύπου παρουσίας. «Δεν θα τους δώσουμε αυτό που θέλουν», κατέληξε.

Η εκδοχή του DHS

Σε ανακοίνωσή του, το DHS ανέφερε ότι πράκτορες της ICE πραγματοποιούσαν στοχευμένες επιχειρήσεις, όταν ομάδα διαδηλωτών παρεμπόδισε το έργο τους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η γυναίκα που σκοτώθηκε φέρεται να χρησιμοποίησε το όχημά της ως όπλο, επιχειρώντας να παρασύρει και να σκοτώσει αστυνομικούς, πράξη που το υπουργείο χαρακτήρισε «εγχώρια τρομοκρατία».

Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.… — Homeland Security (@DHSgov) January 7, 2026

Πηγή: Reuters

Όπως αναφέρεται, πράκτορας της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του και την ασφάλεια των συναδέλφων του και του κοινού, άνοιξε πυρ αμυντικά. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ οι τραυματισμένοι πράκτορες αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως.

Το DHS έκανε λόγο για «άμεση συνέπεια της στοχοποίησης και δαιμονοποίησης των αστυνομικών από πολιτικούς που υποστηρίζουν τις πόλεις-καταφύγια», υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά πρακτόρων έχουν αυξηθεί κατά 1.300% και οι απειλές θανάτου κατά 8.000%. Τόνισε επίσης ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

To all of the MAGA Republicans and ICE defenders who are claiming that this woman in Minneapolis, Minnesota, tried to run ICE officers over with her car before they shot and killed her, here is the actual video.



As you can clearly see, there are three ICE officers to the side of… pic.twitter.com/mWLV0mYVZR — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 7, 2026

Πηγή: Reuters

Το περιστατικό θεωρείται σημαντική κλιμάκωση των επιχειρήσεων κατά μεταναστών που διεξάγονται σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

(Με πληροφορίες από Fox9)

