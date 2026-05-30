Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερα από σύσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.

«Η συνεδρίαση στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Όπως μετέδωσε νωρίτερα η εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση». Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ.

Στο μεταξύ ανεβάζοντας ξανά τους τόνους, ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε πως οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι «παραπάνω από ικανές» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

«Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», τόνισε ο Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας πως οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Η διαπραγμάτευση

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει Τραμπ, το πλαίσιο συμφωνίας προβλέπει την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις, την καταστροφή τυχόν ναρκών στη θαλάσσια οδό, τη δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό όπλο και την παράδοση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης είναι έτοιμος να άρει τον αμερικανικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, επιτρέποντας στα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή να επιστρέψουν στους προορισμούς τους.Παράλληλα, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει στις ΗΠΑ να απομακρύνουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν την Πέμπτη σε ένα πλαίσιο συμφωνίας υπό τη μορφή μνημονίου κατανόησης, το οποίο τελεί υπό την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ και της ιρανικής ηγεσίας. Το σχέδιο προβλέπει την παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Στο δε Ιράνοι αντιδράσεις ήταν επιφυλακτικές έως αρνητικές. Το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισε τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου «μείγμα αλήθειας και ψεύδους», υποστηρίζοντας ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για καταστροφή πυρηνικού υλικού.

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η Τεχεράνη παραμένει προσηλωμένη στον τερματισμό του πολέμου και ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. «Είμαστε επικεντρωμένοι στον τερματισμό του πολέμου και δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας Μοχάμεντ Μπαγέρ Καλιμπάφ υποστήριξε ότι η χώρα του δεν εμπιστεύεται ούτε διαβεβαιώσεις ούτε υποσχέσεις. «Καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Νικητής οποιασδήποτε συμφωνίας είναι εκείνος που θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος για πόλεμο την επόμενη ημέρα», ανέφερε σε ανάρτησή του.

