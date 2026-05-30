Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά που άνοιξε τον δρόμο για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως ηγετικό στέλεχος και βασικός καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Σε νέα γραπτή τοποθέτησή του, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον είναι «βαθιά απογοητευμένη» από τη συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη.

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση εντάσσεται στις παρεμβάσεις των ΗΠΑ για την υπόθεση, καθώς η αμερικανική πλευρά επιχειρεί να ασκήσει πίεση προς την Αθήνα με στόχο την ανατροπή της απόφασης και την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή.

The reported release of the leader of the far-left Greek terror group responsible for attacks that killed 23 people, including four American officials is deeply troubling.



We remain steadfast in our view that terrorism must never be excused or forgotten. The victims and their… May 30, 2026

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον ηγέτη και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Σε διάστημα 27 ετών, η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε τέσσερις Αμερικανούς κυβερνητικούς υπαλλήλους: τον Ρίτσαρντ Γουέλτς, τον Λοχαγό Τζορτζ Τσάντες, τον Λοχαγό Γουίλιαμ Νόρντιν και τον Λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η ομάδα δολοφόνησε επίσης έναν Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Έλληνες, συμπεριλαμβανομένου του κουνιάδου του νυν πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 ισόβια κάθειρξη συν 25 χρόνια για την ενορχήστρωση αυτών των βάναυσων δολοφονιών. Δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη ούτε εξέφρασε μεταμέλεια. Σημειώνουμε ότι στις 25 Μαΐου, ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση για την ακύρωση της υπό όρους απελευθέρωσης, επειδή ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει την ελάχιστη απαιτούμενη ποινή. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτές τις προσπάθειες και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή.

Οι οικογένειες των Richard Welch, George Tsantes, William Nordeen και Ronald Stewart κουβαλούν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες. Οι αγαπημένοι τους έκαναν την υπέρτατη θυσία στην υπηρεσία του έθνους μας και αξίζουν δικαιοσύνη. Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή ή να δικαιολογηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες».