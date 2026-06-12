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Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Tραμπ, εκφράζει αισιοδοξία για μια επικείμενη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Iράν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Nετανιάχου, συνεχίζει να παρουσιάζει μια ενδεχόμενη συμφωνία ως επιτυχία του Ισραήλ ή, τουλάχιστον, να περιορίσει το πολιτικό κόστος μιας συμφωνίας που δεν θα καλύπτει τις περισσότερες ισραηλινές ανησυχίες.

«Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δεσμεύεται σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το γραφείο του.

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«Υπάρχει πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε εμένα και τον πρόεδρο Τραμπ πάνω σε αυτό το ζήτημα», συνεχίζει ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι ηγείται της διεθνούς προσπάθειας κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

«Χωρίς αυτόν τον αγώνα, το Ιράν θα είχε αποκτήσει εδώ και πολύ καιρό πυρηνικές βόμβες για να καταστρέψει το Ισραήλ», αναφέρει.

«Το Ιράν εργάζεται για την καταστροφή του εβραϊκού κράτους και έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο να το αποτρέψω», καταλήγει ο Νετανιάχου. «Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.»

כל עוד אני ראש ממשלת ישראל – לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.



יש ביני לבין הנשיא טראמפ הסכמה מלאה בנושא.



כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן.



אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל.



איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 12, 2026