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Η DiJonai Carrington κατηγόρησε δημόσια την πρώην σύντροφό της, NaLyssa Smith, για απιστία με άλλες αθλήτριες της λίγκας.

Οι δύο παίκτριες διατηρούσαν δεσμό από το 2020, ενώ η Carrington επιβεβαίωσε τον χωρισμό τους τον Νοέμβριο του 2025.

Οι αθλήτριες Deja Kelly και Aaliyah Nye εμπλέκονται στις καταγγελίες της Carrington σχετικά με τα αίτια του χωρισμού του ζευγαριού.

Η Carrington αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της με τους Chicago Sky μετά την ολοκλήρωση του All-Star Break.

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Το WNBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα γυναικείου μπάσκετ στις ΗΠΑ, έχει γνωρίσει σημαντική άνθηση τα τελευταία χρόνια, με τις κορυφαίες αθλήτριες να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Οι διεκδικήσεις για καλύτερες οικονομικές απολαβές, σε συνδυασμό με τη δημόσια στήριξη αστέρων του NBA, έχουν συμβάλει στην αύξηση της δημοτικότητας του πρωταθλήματος και του γυναικείου μπάσκετ συνολικά.

Ωστόσο, πέρα από την αγωνιστική δράση, το WNBA απασχολεί κατά καιρούς και για θέματα της προσωπικής ζωής των παικτριών. Τις τελευταίες ημέρες, μία αποκάλυψη από γνωστή αθλήτρια προκάλεσε αίσθηση, καθώς κατηγόρησε δημόσια την πρώην σύντροφό της για απιστία με άλλες παίκτριες της λίγκας.

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Η γκαρντ των Chicago Sky, DiJonai Carrington, υποστήριξε ότι αποφάσισε να βάλει τέλος στη μακροχρόνια σχέση της με τη NaLyssa Smith, επίσης αθλήτρια του WNBA, επειδή εκείνη την είχε απατήσει.

Οι δύο παίκτριες έγιναν ζευγάρι το 2020, όταν αγωνίζονταν στο Πανεπιστήμιο Baylor. Η σχέση τους συνεχίστηκε και μετά την είσοδό τους στο WNBA, παρά το γεγονός ότι αγωνίζονταν σε διαφορετικές ομάδες, ενώ την περασμένη σεζόν υπήρξαν για μικρό διάστημα συμπαίκτριες στις Dallas Wings.

Το πρωί της Κυριακής, η Carrington προχώρησε σε μια σειρά αναρτήσεων στο Threads, αποκαλύπτοντας -όπως υποστηρίζει- τους λόγους του χωρισμού τους.

«Αφού οι μ@@@κες θέλουν να κάνουν πλάκα σήμερα, θα γίνω ξεκαρδιστική!» έγραψε αρχικά και συνέχισε: «Ναι, η NaLyssa με απάτησε με την Deja Kelly και την Aaliyah Nye και πολλές άλλες».

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Οι Deja Kelly και Aaliyah Nye πραγματοποίησαν την πρώτη τους σεζόν στο WNBA την περσινή χρονιά. Η Nye επελέγη στο Νο13 του δεύτερου γύρου του draft προερχόμενη από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, ενώ η Kelly, η οποία αγωνιζόταν στο Όρεγκον, δεν επιλέχθηκε στο draft. Αμφότερες υπέγραψαν συμβόλαιο με τις Las Vegas Aces το 2025 και πραγματοποίησαν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους σε φιλικό απέναντι στις Dallas Wings, όπου τότε αγωνίζονταν τόσο η Carrington όσο και η Smith. View this post on Instagram A post shared by Deja Kelly (@dejakelly) Advertisement

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 12 Μαΐου, η Kelly αποδεσμεύτηκε από τις Aces, ενώ η Nye παρέμεινε στο ρόστερ για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Στις 30 Ιουνίου, η Smith μεταγράφηκε επίσης στις Las Vegas Aces και συνέβαλε στην κατάκτηση του τίτλου, με την ομάδα να επικρατεί με 4-0 των Phoenix Mercury στους τελικούς.

Η Carrington είχε γνωστοποιήσει ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 ότι η σχέση της με τη Smith είχε ολοκληρωθεί, χωρίς τότε να αποκαλύψει τους λόγους. «Είμαστε εντάξει, αλλά δεν είμαστε πια μαζί», είχε δηλώσει, προσθέτοντας: «Χωρίσαμε με καλούς όρους – απλώς εξελιχθήκαμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις».

Η γκαρντ των Chicago Sky αναμένεται να επιστρέψει στη δράση μετά το All-Star Break, καθώς μέχρι πρότινος βρισκόταν εκτός αγωνιστικής δράσης εξαιτίας τραυματισμού στο πόδι.

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