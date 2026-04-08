Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του στην Καλιφόρνια, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας αργά χθες (07.04.2026) το βράδυ.

Από τα πυρά που εκτόξευσαν οι πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στην Καλιφόρνια, ο οδηγός τραυματίστηκε. Η περιοχή αποκλείστηκε από το FBI, ενώ ο δράστης διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενημέρωσε ο διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς.

BREAKING: ICE-involved shooting during an arrest in California pic.twitter.com/rR6wNbYJSo — Rapid Report (@RapidReport2025) April 7, 2026

Καθώς οι πράκτορες προσέγγιζαν το αυτοκίνητο «καταζητούμενο μέλος συμμορίας χρησιμοποίησε ως όπλο το όχημά του σε μία προσπάθεια να παρασύρει αστυνομικό.

Εφαρμόζοντας όσα έχουν μάθει στην εκπαίδευση, οι αστυνομικοί μας πυροβόλησαν, ευρισκόμενοι σε άμυνα, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τους συναδέλφους τους και το κοινό», ανακοίνωσε ο Λάιονς.

Ο δράστης φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ και βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ, ενώ καταζητείτο στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία, πάντα κατά την ICE.

Το Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ICE σχετικά με το συμβάν στην Πάτερσον, αγροτική πόλη περίπου 25.000 κατοίκων που βρίσκεται 145 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.