Σε μια νέα κρίση ομοσπονδιακής λειτουργίας εισέρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Κογκρέσο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE οδήγησε σε μερικό «shutdown» του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), με άμεσες επιπτώσεις στην δημόσια ασφάλεια, τους ελέγχους στα αεροδρόμια και χιλιάδες εργαζόμενους που πλέον υπηρετούν χωρίς εγγυημένη μισθοδοσία.

Το πολιτικό αδιέξοδο που οδηγήθηκε σε «κλείδωμα»

Τις τελευταίες ημέρες, η Ουάσιγκτον βρέθηκε εκ νέου σε πολιτικό αδιέξοδο: Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν στον προϋπολογισμό του DHS, με επίκεντρο την ICE (Immigration and Customs Enforcement), την υπηρεσία που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης για τη μετανάστευση και τη χρήση εξουσίας της.

Οι Δημοκρατικοί αρνούνται να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση του υπουργείου εάν δεν ενσωματωθούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην ICE, όπως:

Υποχρεωτική χρήση σωματικών καμερών (body cams) από τους πράκτορες,

Απαίτηση ενταλμάτων για επιχειρήσεις σε κατοικημένες περιοχές,

Περιορισμοί σε πρακτικές κάλυψης προσώπου κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

Από την άλλη πλευρά, οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι τέτοια μέτρα θα παρεμποδίσουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, ειδικά σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένες μεταναστευτικές ροές και πιέσεις στα σύνορα.

Το αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρξει συμφωνία εγκαίρως, οδηγώντας σε «shutdown» μέρους της λειτουργίας του DHS.

Τι σημαίνει «shutdown» στην πράξη;

Παρότι υπηρεσίες όπως η ICE και η CBP (Customs and Border Protection) συνεχίζουν να λειτουργούν — επειδή η χρηματοδότησή τους είχε εξασφαλιστεί από προηγούμενες νομοθεσίες — πολλές κρίσιμες λειτουργίες του υπουργείου έχουν «παγώσει»:

TSA (έλεγχοι ασφαλείας στα αεροδρόμια): Αν και οι έλεγχοι συνεχίζονται, υπάρχει σοβαρή ανησυχία για ελλείψεις προσωπικού, αυξημένες καθυστερήσεις και προβλήματα στη διαχείριση πτήσεων.

FEMA (διαχείριση εκτάκτων αναγκών): Η ικανότητα απόκρισης σε φυσικές καταστροφές και κρίσεις κινδυνεύει να αποδυναμωθεί.

Χιλιάδες εργαζόμενοι του DHS: Πολλοί βρίσκονται σε καθεστώς υπηρεσίας χωρίς άμεση πληρωμή μέχρι να αρθεί το αδιέξοδο στο Κογκρέσο.

Μια πολωμένη εικόνα σε μια πολύπλοκη πολιτική μάχη

Η αντιπαράθεση για την ICE δεν είναι απλώς μια δημοσιονομική διαπραγμάτευση: αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής αντιπαράθεσης για τη μετανάστευση, τα σύνορα και την επιβολή της τάξης που διχάζει βαθιά την αμερικανική κοινωνία και τους κομματικούς σχηματισμούς.

Η δημόσια συζήτηση έχει πυροδοτηθεί ιδίως μετά από περιστατικά που οδήγησαν σε θανάτους πολιτών κατά επιχειρήσεις ομοσπονδιακών πρακτόρων, με έντονες αντιδράσεις και για τις πρακτικές της υπηρεσίας, γεγονός που ενίσχυσε τη θέση των Δημοκρατικών στο να ζητούν ριζικές αλλαγές στη λειτουργία της ICE.

Τι έπεται

Με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε μερικό «shutdown», οι αμερικανικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με:

Αυξημένη πίεση στους ελέγχους ασφαλείας μεταφορών και συνόρων.

Πιθανή μείωση της ετοιμότητας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

Κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στο Κογκρέσο, όπου δεν φαίνεται άμεση λύση στον ορίζοντα.

Και καθώς το αδιέξοδο τροφοδοτείται από βαθύτερες πολιτικές διαφωνίες, η κρίση μπορεί να επεκταθεί πέρα από τον DHS και να πλήξει ευρύτερες λειτουργίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης τις επόμενες εβδομάδες.