Η Μινεάπολη βρίσκεται σε κατάσταση έντασης μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE, σε ένα νέο περιστατικό που έρχεται να προστεθεί στην εκτέλεση της 37χρονης Ρενέ Γκουντ πριν από δύο εβδομάδες. Το γεγονός πυροδοτεί οργή και διαδηλώσεις, ενώ προκαλεί πολιτική αναταραχή σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρέτι

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έξι πράκτορες ακινητοποίησαν τον Πρέτι με σπρέι πιπεριού πριν ένας από αυτούς πυροβολήσει. Οι πράκτορες υποστηρίζουν ότι προσπάθησαν να τον αφοπλίσουν, αλλά τα βίντεο δείχνουν ότι το όπλο του είχε ήδη αφαιρεθεί από έναν άλλον πράκτορα. Ο θάνατος του Πρέτι έρχεται να εντείνει την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα μετά την εκτέλεση της Ρενέ Γκουντ μέσα στο αυτοκίνητό της.

Οι γονείς του Πρέτι υπογραμμίζουν ότι ο γιος τους συμμετείχε σε διαδηλώσεις με ειρηνικό τρόπο και ότι είχε συζητήσει μαζί τους για το πώς να αποφύγει «οποιαδήποτε ανόητη ενέργεια». Η οικογένεια απαιτεί απαντήσεις για τον θάνατό του.

Οργή και διαδηλώσεις στους δρόμους

Το τελευταίο περιστατικό έχει πυροδοτήσει εκτεταμένες διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, με χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους παρά το ψύχος, απαιτώντας την αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων. Νομικοί παρατηρητές και εθελοντές βιντεοσκοπούν τους πράκτορες της ICE, προσπαθώντας να τους καταστήσουν υπόλογους για τις ενέργειές τους.

Η 37χρονη Ρενέ Γκουντ, που έπεσε νεκρή μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα, λειτουργούσε ως νομικός παρατηρητής κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, ενώ ο Άλεξ Πρέτι θεωρούσε τη συμμετοχή του στις διαμαρτυρίες τρόπο έκφρασης της αγάπης του για τους άλλους.

Πολιτικές αντιδράσεις και πίεση στον Λευκό Οίκο

Το κλίμα για την κυβέρνηση Τραμπ γίνεται ολοένα πιο επιβαρυντικό. Οι δικαιολογίες περί αυτοάμυνας που προβάλλει η κυβερνήτης Κρίστι Νόεμ, καθώς και η στήριξη του Τραμπ στην ICE, αμφισβητούνται έντονα από τα ΜΜΕ και πολιτικούς, ακόμη και Ρεπουμπλικανούς. Ο Τραμπ κατηγορεί την Πολιτεία της Μινεσότα για υποκίνηση εξέγερσης, ενώ στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου ανησυχούν ότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ICE χάνει έδαφος στην κοινή γνώμη. Έρευνα των CBS News–YouGov δείχνει αύξηση των Αμερικανών που θεωρούν την υπηρεσία «υπερβολικά σκληρή» από 53% τον Οκτώβριο σε 61% τον Ιανουάριο. Παρόμοια ποσοστά καταγράφονται και σε έρευνα των New York Times–Siena College. Οι νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 7 στους 10 ανεξάρτητους ψηφοφόρους και 2 στους 10 Ρεπουμπλικανούς θεωρούν ότι η ICE έχει ξεπεράσει τα όρια.

Η αντίδραση της ICE και τα βίντεο που «μιλούν»

Η ICE υποστηρίζει ότι οι πράκτορες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αντίσταση και ότι ο πυροβολισμός έγινε σε αυτοάμυνα. Ωστόσο, τα βίντεο καταγράφουν την ακινητοποίηση του Πρέτι πριν το τραγικό συμβάν, αμφισβητώντας την εκδοχή αυτή. Η άρνηση της υπηρεσίας να παραδώσει αποδεικτικά στοιχεία στην πολιτειακή αστυνομία εντείνει την αίσθηση ατιμωρησίας και προκαλεί αντιδράσεις στα ΜΜΕ και στην κοινή γνώμη.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτζ, σχολιάζει με ειρωνεία τις αιτιάσεις των ομοσπονδιακών αρχών, υπογραμμίζοντας ότι οι ισχυρισμοί περί «ηρωικής επίθεσης» είναι «ανοησίες».

Επιπτώσεις για τις ενδιάμεσες εκλογές

Η κατάσταση στη Μινεάπολη και οι συνεχείς καταγγελίες για υπερβολική βία από την ICE έχουν πολιτικές συνέπειες, ειδικά σε μια χρονιά με ενδιάμεσες εκλογές. Η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει τη δημόσια στήριξη να μειώνεται και τους Ρεπουμπλικανούς να εκφράζουν αυξανόμενη δυσφορία. Η πίεση για λογοδοσία των ομοσπονδιακών πρακτόρων αυξάνεται, ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η Μινεάπολη παραμένει ένα καζάνι που βράζει, με χιλιάδες πολίτες να απαιτούν αποκατάσταση της δικαιοσύνης και περιορισμό της δράσης της ICE, ενώ οι Αμερικανοί παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν ολόκληρη τη χώρα.

