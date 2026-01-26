Με στρατιωτική στολή, κράνος και ένα δακρυγόνο έτοιμο να εκτοξευθεί, ο Γκρέγκορι Μποβίνο φαίνεται να περπατά στο όριο της έντασης και της βίας, ακριβώς όπως τον θέλει η κυβέρνηση Τραμπ. Ως επικεφαλής της Συνοριοφυλακής σε κρίσιμες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μποβίνο έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της επιθετικής πολιτικής απέναντι σε μετανάστες χωρίς έγγραφα, μια στρατηγική που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις σε όλη τη χώρα.

Γιος Ιταλών μεταναστών, ο Μποβίνο φαίνεται να συνδυάζει σκληρή πειθαρχία με επιμονή στη δημόσια παρουσία. Οι επιχειρήσεις του, όπως στην Μινεάπολη, έχουν οδηγήσει σε τραγικά περιστατικά, όπως ο θάνατος του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι και νωρίτερα της Ρενέ Γκουντ, γεγονότα που πυροδότησαν μαζικές διαδηλώσεις και έντονη κριτική από πολίτες και πολιτικούς. Αν και η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τα θύματα ήταν απειλή για τους πράκτορες, βίντεο από τα περιστατικά δείχνουν διαφορετικά: ο Πρέτι δεν φαινόταν να κρατά όπλο και πυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν στο έδαφος.

Ο ίδιος ο Μποβίνο υπερασπίστηκε τις επιχειρήσεις αυτές, περιγράφοντας τα θύματα ως τους «πραγματικούς θύτες» και επισημαίνοντας ότι η εκπαίδευση των πρακτόρων απέτρεψε περαιτέρω κίνδυνο. «Είναι κρίμα που υπήρξαν αυτές οι συνέπειες, αλλά ο ίδιος επέλεξε να εμπλακεί σε εκείνη τη σκηνή», δήλωσε σε συνέντευξη στο CNN.

Ο καθηγητής Δικαίου Μετανάστευσης Σέζαρ Γκαρσία Ερνάντες χαρακτηρίζει τον Μποβίνο «το ιδανικό πρόσωπο για την υλοποίηση της στρατηγικής Τραμπ», μετατρέποντας την επιθετική ρητορική σε πρακτική εφαρμογή. Οι τακτικές του, όπως η μέθοδος «turn and burn», περιλαμβάνουν γρήγορη είσοδο σε περιοχές με στόχο τη σύλληψη μεταναστών και άμεση αποχώρηση πριν προλάβουν να συγκεντρωθούν διαδηλωτές. Η ίδια στρατηγική εφαρμόστηκε σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο, τη Νέα Ορλεάνη και το Σακραμέντο.

Gregory Bovino, Trump’s Border Patrol Chief:



When politicians, community leaders, and some journalists engage in heated rhetoric and vilify law enforcement, calling them names like Gestapo or using the term kidnapping, that is a choice that is made. pic.twitter.com/e041WxSkUH — Clash Report (@clashreport) January 26, 2026

Το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια μιας ακόμα επιχείρησης στη Μινεάπολη, πράκτορας της υπηρεσίας πυροβόλησε θανάσιμα τον 37χρονο νοσηλευτή Πρέτι, γεγονός που προκάλεσε κύμα εθνικής κατακραυγής. Νέα βίντεο που ήρθαν στο φως δείχνουν τον Μποβίνο να πετάει δακρυγόνο σε διαδηλωτές, φωνάζοντας «Θα ρίξω αέριο. Πίσω. Έρχεται αέριο», δημιουργώντας σκηνές πανικού και πνιγηρού καπνού. Παράλληλα, έχει υπερασπιστεί την κράτηση ενός πεντάχρονου αγοριού κατά τη σύλληψη του πατέρα του, δηλώνοντας ότι οι πράκτορες είναι «ειδικοί στο να χειρίζονται παιδιά».

Η εικόνα του Μποβίνο είναι σκόπιμα εντυπωσιακή. Σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους του που κρύβουν τα πρόσωπά τους, ο ίδιος συχνά εμφανίζεται με μακρύ πράσινο παλτό με φαρδιά πέτα, σχέδιο εμπνευσμένο από στρατιωτικές στολές του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και κοντό στρατιωτικό κούρεμα. Αυτή η εμφάνιση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, να τη συγκρίνει με στολή των SS. Ο Μποβίνο υπερασπίστηκε το στυλ του ως «τυπική στολή της Συνοριοφυλακής» που κατέχει εδώ και 25 χρόνια, κατηγορώντας παράλληλα τους Δημοκρατικούς ότι υποδαυλίζουν την ένταση.

Η οικογενειακή ιστορία του Μποβίνο προσθέτει μια διάσταση στο προφίλ του. Ο προπάππους του ήταν Ιταλός μετανάστης, ενώ ο πατέρας του φυλακίστηκε για θανατηφόρο τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ. Από μικρός, ο Μποβίνο ενδιαφερόταν για τα φίδια και τη φύση, και σε ηλικία 11 ετών εντυπωσιάστηκε από την ταινία «The Border» με τον Τζακ Νίκολσον, που τον ώθησε να ασχοληθεί με την επιβολή του νόμου και τη Συνοριοφυλακή, θέλοντας να ανατρέψει την εικόνα των πρακτόρων ως «κακοί». Σπούδασε διαχείριση φυσικών πόρων και απέκτησε μεταπτυχιακό στη δημόσια διοίκηση, πριν αναλάβει θέσεις υψηλής ευθύνης στην υπηρεσία.

Imitando la vestimenta de un oficial de las SS, el jefe de la Guardia Fronteriza racista de Trump, Gregory Bovino, apareció hoy rodeado de esbirros en las protestas de Minneapolis, ordenando más represión.



La historia se repite 2 veces, primero como tragedia y luego como farsa. pic.twitter.com/tnFTXcEQnB — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 17, 2026

Σήμερα, στα 55 του χρόνια, ο Μποβίνο φέρει τον τίτλο «διοικητής εν κινήσει» και λογοδοτεί απευθείας στην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ. Η θητεία του στις επιχειρήσεις απελάσεων τον έχει μετατρέψει σε δημόσιο πρόσωπο με διεθνή προβολή, αλλά και σε σύμβολο της σκληρής, αμφιλεγόμενης προσέγγισης της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στους μετανάστες. Όσοι τον παρακολουθούν από κοντά τον περιγράφουν ως αδιάλλακτο, αποφασισμένο και έτοιμο να υπερασπιστεί με κάθε μέσο την αποστολή του, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα συνεχιστεί η καριέρα του μετά την επικείμενη συνταξιοδότησή του.

Η ταυτόχρονη συνύπαρξη δημόσιας παρουσίας, επιθετικής τακτικής και προσωπικής ιστορίας κάνει τον Μποβίνο μια από τις πιο αμφιλεγόμενες και αναγνωρίσιμες φιγούρες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Το μήνυμα που στέλνει είναι ξεκάθαρο: η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ανεχτεί καμία παρέκκλιση από τη στρατηγική απέλασης, ακόμη και αν αυτή συνοδεύεται από τραγωδία και κοινωνικές εντάσεις.

