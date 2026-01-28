Συνέντευξη τύπου έδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ στην οποία αποκάλυψε πως ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε και νωρίτερα σήμερα με τον Κυβερνήτη της Μινεσότα, στον οποίο έδωσε τους όρους της κυβέρνησης προκειμένου να αποχωρήσουν οι ομοσπονδιακές δυνάμεις από την πολιτεία του.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απαιτεί την άμεση παράδοση όλων των εγκληματιών που κρατούνται από τις τοπικές αρχές και αναμένουν ακρόαση από τα δικαστήρια της πολιτείας, παράδοση όλων των παράτυπων μεταναστών που επίσης κρατούνται σε τοπικές μονάδες και άμεση συμμετοχή των τοπικών αστυνομικών αρχών στις έρευνες και τις επιχειρήσεις του ICE στην περιοχή.

Παράλληλα η Λέβιτ υπογράμμισε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει στείλει κατεπείγον αίτημα προς το Κογκρέσο των ΗΠΑ προκειμένου να περάσει άμεσα νομοθεσία με την οποία θα καταργηθεί το καθεστώς των «πολιτειών – καταφυγίων» σημειώνοντας πως είναι αδύνατο να υπάρξει έλεγχος του εγκλήματος στην χώρα υπό καθεστώς συγκάλυψης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επισήμανε πως το FBI έχει ξεκινάει και ανακρίνει όλους τους πράκτορες της ICE που ενεπλάκησαν στο θανατηφόρο περιστατικό του Σαββάτου με τον 37χρονο διαδηλωτή Άλεξ Πρέτι, ενώ επιχείρησε να «μαζέψει» τις πρώτες δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ μετά τα γεγονότα στη Μινεάπολη, λέγοντας πως ο πρόεδρος δεν μίλησε ποτέ για «εσωτερική τρομοκρατία», μιλώντας για τον Πρέτι.