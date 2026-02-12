Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στην ανάπτυξη χιλιάδων υπαλλήλων της υπηρεσίας μετανάστευσης και επιβολής του νόμου (ICE) στη Μινεσότα, η οποία πυροδότησε μήνες διαδηλώσεων και οδήγησε στο θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών που διαμαρτύρονταν για την παρουσία των ομοσπονδιακών αρχών στην περιοχή.

Ο Τόμ Χόμαν, υπεύθυνος του Λευκού Οίκου γι ατα σύνορα δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μινεάπολη την Πέμπτη ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη αλλαγή» στη διάθεση των κρατικών και τοπικών αξιωματούχων να βοηθήσουν στην παροχή υποστήριξης στις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις στην πολιτεία και είπε ότι έχει μειωθεί η ανάγκη να αναπτυχθούν «δυνάμεις ταχείας αντίδρασης» για την προστασία των πρακτόρων από τους διαδηλωτές.

Advertisement

Advertisement

BREAKING: The federal government's immigration surge in Minneapolis is ending, border czar Tom Homan said at a press conference.



Read more: https://t.co/EbC6nWnH4m pic.twitter.com/u4j5pwUYQn — ABC News (@ABC) February 12, 2026

«Με την επιτυχία που έχει επιτευχθεί στη σύλληψη απειλών για τη δημόσια ασφάλεια και άλλων προτεραιοτήτων από την έναρξη αυτής της επιχείρησης, καθώς και με τα πρωτοφανή επίπεδα συντονισμού που έχουμε επιτύχει από τους κρατικούς αξιωματούχους και τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, πρότεινα — και ο Πρόεδρος Τραμπ συμφώνησε — ότι αυτή η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί με μια σημαντική μείωση που έχει ήδη ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα και θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Χόμαν.

«Θα παραμείνω επίσης στη Μινεσότα λίγο περισσότερο για να επιβλέψω την αποχώρηση, για να διασφαλίσω την επιτυχία της», πρόσθεσε ο Χόμαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το πρωί της Πέμπτης.