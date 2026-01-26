Από όποια πολιτική πλευρά κι αν το δεί κανείς, αυτό που συμβαίνει σήμερα στις ΗΠΑ του Τραμπ μόνο με φασιστικά καθεστώτα θα μπορούσε να συγκριθεί. Πολιτικοί σχολιαστές στις ΗΠΑ, συγκρίνουν την περίοδο αυτή με την σκοτεινή δεκαετία του Ναζισμού στη Γερμανία του Χίτλερ, πριν το ξέσπασμα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Ανεξάρτητα από το άν κάποιος βλέπει κοινά στοιχεία ή όχι, το σίγουρο είναι ότι η δημοκρατία στην «America First» αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.

Is what happened in Minneapolis, all that different? pic.twitter.com/0LlpIVUJRf Advertisement Advertisement January 25, 2026

Ανθρωποι δολοφονούνται στους δρόμους από τις δυνάμεις ασφαλείας του ICE, που έχουν τη δικαιοδοσία να ασκούν βία και να κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Μικρά παιδιά 2 και 5 ετών συλλαμβάνονται και βλέπουν τους γονείς τους να απελαύνονται και πολίτες με σκούρα επιδερμίδα καταλήγουν στις φυλακές χωρίς ένταλμα. Καθημερινά, εκατοντάδες άνθρωποι βιώνουν βία και ανασφάλεια είτε είναι νόμιμοι ή και παράνομοι μετανάστες, σε μια χώρα που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαίωμα.

Η δολοφονία του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Τζέφρι Πρέτι που, σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, βρέθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα από την καταγραφή στο κινητό του… στο έδαφος, και στη συνέχεια νεκρός από καταιγισμό πυρών και της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκούντ είναι ξεκάθαρα μηνύματα ότι κανένας άνθρωπος στις ΗΠΑ δεν είναι ασφαλής.

Στη Μινεάπολη, που έχει γίνει το επίκεντρο των διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης Τραμπ, και τα αμερικανικά μέσα αποκαλούν «πυριτιδαποθήκη» έτοιμη αν εκραγεί, οι άνθρωποι εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις.

RIGHT NOW: Minneapolis is SHUT DOWN.



20,000+ people have flooded the streets in an emergency protest after federal agents killed ICU nurse Alex Pretti.



This was an execution. And the city is responding like it knows it. pic.twitter.com/KDXwK6es42 — Brian Allen (@allenanalysis) January 24, 2026

Μαρτυρίες ανθρώπων που κατέγραψε το Reuters αναφέρουν ότι «ήρθε η ώρα να κάνουν κάτι, παρά τον κίνδυνο να χάσουν κι αυτοί τη ζωή τους».

Σύμφωνα με το CNN, η κατάσταση στις ΗΠΑ είναι πλέον εκτός ελέγχου και αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, γεγονός που ανάγκασε την κυβέρνηση να αναγνωρίσει δημόσια ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων έχει κάνει ή θα κάνει «λάθη».

Advertisement

«Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η χώρα στη δολοφονία του Pretti» αναφέρει το CNN υποστηρίζοντας ότι και σε αυτή την δολοφονία η κυβέρνηση έσπευσε να υπερασπιστεί τους ομοσπονδιακούς πράκτορες εξαπολύοντας αβάσιμες κατηγορίες κατά του νεκρού, που στα πολιτισμένα κράτη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «συκοφαντία».

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem στοιχημάτισε (!) ότι ο Pretti προσπαθούσε «να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά» λέγοντας ότι προσπαθούσε να «σφαγιάσει τους ανθρώπους του νόμου». Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Stephen Miller συνόψισε το συμβάν λέγοντας ότι «ένας δολοφόνος προσπάθησε να δολοφονήσει ομοσπονδιακούς πράκτορες».

Ο «Pretti ήταν οπλισμένος – είχε άδεια να φέρει το όπλο» δηλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, παρότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτη την κατηγορία.

Advertisement

Στο ναδίρ η δημοτικότητα Τραμπ

Δημοσκόπηση του YouGov για το CBS News δείχνει ότι το ποσοστό των Αμερικανών που τάσσεται κατά της βίας του ICE αυξήθηκε από 53% τον Οκτώβριο, σε 56% τον Νοέμβριο και σε 61% τον Ιανουάριο. Παρόμοιο ήταν το ποσοστό (61%) και στη δημοσκόπηση των New York Times-Siena College, υποστηρίζοντας ότι η αγανάκτηση των ψηφοφόρων είναι χειρότερη για την κυβέρνηση από ό,τι ήταν μετά τον θάνατο της Γκούντ.

Σήμερα , 7 στους 10 ανεξάρτητους ψηφοφόρους και 2 στους 10 Ρεπουμπλικάνους υποστηρίζουν πλέον ότι το ICE το παράκανε. Ενδιαφέρον όμως έχει η διαπίστωση, ότι για πρώτη φορά τα περίφημα «γεράκια της Δεύτερης Τροπολογίας» που στηρίζουν την οπλοκατοχή, ανάμεσά τους και η Εθνική Ένωση Όπλων, έχουν θορυβηθεί από το γεγονός ότι μετά από κάθε δολοφονία η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα θύματα έφεραν όπλο, γεγονός που δίνει στον πράκτορα της ICE μεγαλύτερο δικαίωμα να σκοτώσει.

«Οι υπεύθυνοι που κάνουν δημόσιες δηλώσεις θα πρέπει να περιμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας, πριν προβούν σε γενικεύσεις και δαιμονοποιούν τους νομοταγείς πολίτες», δήλωσε η πανίσχυρη Ένωση Όπλων (NRA} -που μέχρι σήμερα ήταν στο στενό κύκλο του Τραμπ- σε απάντηση στα σχόλια εισαγγελέα που διορίστηκε από τον Τραμπ.

Advertisement

Πολιτικές αντιδράσεις

Αποστάσεις από τον πράκτορα που σκότωσε τον νοσηλευτή παίρνουν και Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές και βουλευτές ενώ ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή ζήτησε ακόμη και ακροάσεις.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία να ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα μπλοκάρει την χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και τα κονδύλια για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας να υπάρχει μια νέα παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των υπηρεσιών της.

Και μπορεί ο Τραμπ να εμφανίζεται πάντα με αυτό το σαρκαστικό χαμόγελο απέναντι στους επικριτές του, τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων όμως, τα οποία είναι τα χειρότερα και από τις δύο θητείες του, δεν τον αφήνουν αδιάφορο. Όταν μάλιστα, θα βρεθεί αντιμέτωπος τους επόμενους μήνες με τις ενδιάμεσες εκλογές και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το σκληρό χαρτί του μεταναστευτικού, καθώς όπως υπογραμμίζει το CNN «εξαιτίας της σκληρής στάσης της ICE έχει χάσει σημαντικό έδαφος».

Advertisement

Advertisement