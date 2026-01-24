Έντονες αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα και την ανθρωπιά των πρακτικών της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) προκαλεί η σύλληψη ενός δίχρονου κοριτσιού και του πατέρα της στη Μινεάπολη, την περασμένη Πέμπτη. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και τις καταγγελίες των δικηγόρων της οικογένειας, οι δύο συνελήφθησαν χωρίς ένταλμα και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Τέξας, παρά τη ρητή εντολή ομοσπονδιακού δικαστή να μην απομακρυνθούν από τη Μινεσότα.

Ο πατέρας, που στα έγγραφα ταυτοποιείται ως Έλβις Τζόελ, και η κόρη του συνελήφθησαν γύρω στη 1 το μεσημέρι, ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους από κατάστημα. Όπως περιγράφει η δικηγόρος Κίρα Κέλι, πράκτορες της ICE εισέβαλαν στον χώρο στάθμευσης και στην αυλή του σπιτιού χωρίς να επιδείξουν ένταλμα. Ένας από αυτούς φέρεται να έσπασε το παράθυρο του αυτοκινήτου, ενώ το δίχρονο παιδί βρισκόταν ακόμη μέσα.

Η μητέρα του παιδιού, που βρισκόταν κοντά στην είσοδο του σπιτιού, υποχώρησε στο εσωτερικό όταν πλησίασαν οι πράκτορες. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι αξιωματικοί αρνήθηκαν να επιτρέψουν στον πατέρα να παραδώσει την κόρη του στη μητέρα ή σε συγγενείς που βρίσκονταν έντρομοι μέσα στο σπίτι. Πατέρας και παιδί τοποθετήθηκαν σε όχημα της ICE χωρίς παιδικό κάθισμα και μεταφέρθηκαν υπό κράτηση.

Οι δικηγόροι της οικογένειας κατέθεσαν άμεσα επείγουσα αίτηση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, δικαστής της Μινεσότα εξέδωσε εντολή που απαγόρευε ρητά στη κυβέρνηση να μεταφέρει τον πατέρα και το παιδί εκτός πολιτείας. Ακολούθησε δεύτερη, ακόμη πιο σαφής εντολή, που υποχρέωνε την άμεση απελευθέρωση του δίχρονου κοριτσιού και την παράδοσή του στην επιμέλεια της δικηγόρου Κέλι, η οποία είχε λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τη μητέρα.

Ο δικαστής έκανε λόγο για «κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης» και σημείωσε σκωπτικά ότι το παιδί «προφανώς δεν έχει ποινικό μητρώο». Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τους δικηγόρους, μόλις 20 λεπτά αργότερα οι ομοσπονδιακές αρχές επιβίβασαν πατέρα και κόρη σε πτήση με προορισμό κέντρο κράτησης στο Τέξας, αγνοώντας πλήρως τη δικαστική απόφαση.

Η υπόθεση προκάλεσε κατακραυγή, ιδιαίτερα καθώς ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά τη σύλληψη ενός πεντάχρονου παιδιού στη Μινεσότα από την ICE, γεγονός που είχε ήδη πυροδοτήσει διεθνείς αντιδράσεις και έντονη κριτική για την επιθετική μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Το απόγευμα της Παρασκευής, η δικηγόρος Ιρίνα Βέινερμαν δήλωσε ότι, μετά από πιέσεις, οι ομοσπονδιακές αρχές επέστρεψαν πατέρα και παιδί στη Μινεσότα και απελευθέρωσαν το δίχρονο κορίτσι, το οποίο παραδόθηκε στη μητέρα του. Ο πατέρας παραμένει υπό κράτηση. «Η φρίκη είναι αδιανόητη. Η έλλειψη ανθρωπιάς σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας δεν περιγράφεται», δήλωσε.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), σε ανακοίνωσή του, υποστήριξε ότι επρόκειτο για «στοχευμένη επιχείρηση επιβολής του νόμου», χαρακτηρίζοντας τον πατέρα «παράνομο μετανάστη» και ισχυριζόμενο ότι η μητέρα αρνήθηκε να παραλάβει το παιδί – ισχυρισμό που οι δικηγόροι της οικογένειας διαψεύδουν κατηγορηματικά. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν, σύμφωνα με τοπικά μέσα, χρήση χημικών από πράκτορες για τη διάλυση πλήθους που συγκεντρώθηκε στο σημείο.

Ο Έλβις Τζόελ, υπήκοος Ισημερινού, έχει εκκρεμή αίτηση ασύλου και δεν έχει τελεσίδικη εντολή απέλασης. Το παιδί του ζει στη Μινεάπολη από τη γέννησή του στις ΗΠΑ. Οι δικηγόροι καταγγέλλουν ότι η τακτική της γρήγορης μεταφοράς κρατουμένων εκτός πολιτείας αποσκοπεί στην αποδυνάμωση της νομικής τους υπεράσπισης.

«Αυτό δημιουργεί τρόμο σε ολόκληρη την κοινότητα», τόνισε η Βέινερμαν. «Πρέπει να μπει τέλος σε αυτή τη σκληρότητα, ειδικά όταν τα θύματα είναι νήπια και παιδιά».

Με πληροφορίες από τον Guardian

