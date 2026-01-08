Οργή προκαλεί ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τον ομοσπονδιακό πράκτορα της ICE που σκότωσε εν ψυχρώ την 37χρονη στη Μινεάπολη μέσα στο αυτοκίνητό της, να φεύγει ατάραχος και ψύχραιμος από το σημείο. Στη συνέχεια, ενώ έχει απομακρυνθεί λίγο, διακρίνεται να δίνει κάποιες οδηγίες στους συναδέλφους του.

Μάλιστα την ώρα που ο πράκτορας περπατάει ακούγεται και μία γυναίκα να του φωνάζει «ντροπή σου!».

Δείτε το βίντεο:

Here’s the best angle of the ICE shooting in Minneapolis. Absolutely unnecessary. The victim is reported to be a legal observer and U.S. citizen. pic.twitter.com/mbq1bYwW9U January 7, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη γειτονιά Powderhorn της Μινεάπολης, όταν πράκτορας της Immigration and Customs Enforcement (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μέσα στο αυτοκίνητό της.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τη στιγμή που η 37χρονη Γκουντ, η οποία ήταν ποιήτρια «και το πιο ευγενικό άτομο που ξέρω», σύμφωνα με τη μητέρα της, δεν σταματάει παρά τις εντολές των πρακτόρων της ICE με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να ανοίξει πυρ και να πυροβολήσει τρεις φορές προς το παράθυρο του οδηγού με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.