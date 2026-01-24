Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν άλλον έναν άνθρωπο το Σάββατο, 24 Ιανουαρίου, στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, ζητώντας να σταματήσουν αμέσως οι επιχειρήσεις κατά των μεταναστών που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ στην Πολιτεία του.

BREAKING: A man was reportedly shot by a federal agent in Minneapolis this morning.



Source: Minnesota Star Tribunehttps://t.co/1x5e1ODift Advertisement Advertisement January 24, 2026

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί» ανέφερε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», πρόσθεσε.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. January 24, 2026

Αξιωματούχοι της Μινεάπολης είπαν ότι εξετάζουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας άνδρας πυροβολήθηκε στα νότια προάστια της πόλης. «Ζητάμε από το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο και να αποφύγει την περιοχή», ανέφερε ο δήμος σε μια ανάρτησή του.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Η Μινεάπολη συγκλονίζεται εδώ και πολλές εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά της παρουσίας των πρακτόρων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πόλη. Πριν από δύο εβδομάδες ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη Αμερικανίδα μέσα στο αυτοκίνητό της. Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι ο πράκτορας, που δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP,Reuters