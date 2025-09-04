Το ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία AfD έχει καταγράψει έξι θανάτους υποψηφίων του πριν τις κρίσιμες τοπικές εκλογές

Έξι υποψήφιοι του ακροδεξιού κόμματος AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) της Γερμανίας ανακοινώθηκε πως ήταν νεκροί τις τελευταίες εβδομάδες λίγο πριν τις κρίσιμες τοπικές εκλογές στο μεγάλο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Η αστυνομία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκτυπωθούν νέα ψηφοδέλτια και ορισμένοι πολίτες που ήδη ψήφισαν δια αλληλογραφίας θα πρέπει να επαναλάβουν τη διαδικασία.

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχει πληθυσμό 18 εκατομμυρίων και περίπου 20.000 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν αξιώματα στις τοπικές εκλογές της 14ης Σεπτεμβρίου.

Ο αριθμός των θανάτων έχει εγείρει ερωτήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών του κρατιδίου επεσήμανε, όπως αναφέρει το BBC, ότι έχουν επίσης πεθάνει υποψήφιοι από άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων των Πρασίνων και των Σοσιαλδημοκρατών.

Το AfD έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της Γερμανίας στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, επεκτείνοντας την επιρροή του από τις ανατολικές προς δυτικές περιοχές της χώρας.

Η υπηρεσία εγχώριων μυστικών υπηρεσιών χαρακτήρισε το κόμμα ως δεξιά εξτρεμιστική οργάνωση τον Μάιο ενώ σχετική έφεση για το θέμα εκκρεμεί στη Δικαιοσύηνη. Σε τρία ανατολικά κρατίδια, το AfD εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως εξτρεμιστική οργάνωση.

Οι αρχικές αναφορές επικεντρώθηκαν στην είδηση ​​ότι τέσσερις από τους υποψηφίους του είχαν πεθάνει, και στη συνέχεια οι θάνατοι δύο αναπληρωματικών υποψηφίων, προκάλεσαν μια έκρηξη θεωριών συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ, δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια να καταπνίξει τις εικασίες, αναδημοσιεύοντας έναν ισχυρισμό του συνταξιούχου οικονομολόγου Στέφαν Χόμπουργκ ότι ο αριθμός των θανάτων των υποψηφίων ήταν «στατιστικά σχεδόν αδύνατος».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τις φήμες στο κόμμα του, η δεύτερη ηγετική προσωπικότητα του AfD στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Κέι Γκότσχαλκ, παραδέχτηκε την Τρίτη ότι «αυτά που έχω μπροστά μου – αλλά αυτές είναι μόνο μερικές πληροφορίες – δεν υποστηρίζουν αυτές τις υποψίες που υπάρχουν, τουλάχιστον προς το παρόν».

Δήλωσε στο Berlin Playbook Podcast του Politico ότι το κόμμα του ήθελε να διερευνηθούν οι υποθέσεις και ότι έπρεπε να κινηθούν προσεκτικά με τις οικογένειες που εμπλέκονται, καθώς είχαν χάσει ένα μέλος της οικογένειάς τους.

Η αστυνομία δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA ότι οι τέσσερις αρχικοί θάνατοι οφείλονταν είτε σε φυσικά αίτια είτε η αιτία δεν αποκαλύφθηκε για λόγους σεβασμού προς τις οικογένειες. Οι δύο ακόμη θάνατοι έχουν περιγραφεί με παρόμοιο τρόπο.

Οι στρατηγικοί αναλυτές του AfD ελπίζουν σε κέρδη στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, οι οποίες θεωρούνται η πρώτη δοκιμασία των ψηφοφόρων από τότε που η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία.

Στις τελευταίες εκλογές του Μαΐου 2022, το AfD συγκέντρωσε μόλις 5,4% σε μια περιοχή που φιλοξενεί τη βιομηχανική καρδιά της Γερμανίας στην κοιλάδα του Ρουρ και έχει πληγεί από μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας. Το AfD συγκέντρωσε 16,8% στο κρατίδιο στις ομοσπονδιακές εκλογές του περασμένου Φεβρουαρίου και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα θα μπορούσε να φτάσει αυτά τα ποσοστά.

Το κόμμα έχει βρει υποστήριξη από αρκετές κορυφαίες προσωπικότητες της δεξιάς στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν κατηγορήσει τη γερμανική κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καταστείλει το AfD εργαλειοποιώνρτας το γραφειοκρατικό σύστημα και τη δικαιοσύνη.

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος υποστήριξε τις πολιτικές μετανάστευσης του ακροδεξιού κόμματος νωρίτερα φέτος, επανέλαβε την υποστήριξή του προς το AfD τις τελευταίες ημέρες. «Είτε η Γερμανία ψηφίζει AfD, είτε είναι το τέλος της Γερμανίας», είπε.

