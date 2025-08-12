Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών RTL και n-tv, η AfD προηγείται με ποσοστό 26%, με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να περιορίζεται στην δεύτερη θέση με 24% και το SPD με τους Πράσινους να εξασφαλίζουν από 13%. Η Αριστερά έπεται με 11%, ενώ το ποσοστό της αποχής και των αναποφάσιστων ψηφοφόρων καταγράφεται στο 25%, σημαντικά υψηλότερο από το ποσοστό της αποχής στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές (17,9%).

Η αποδοχή του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς έχει επίσης υποστεί μεγάλο πλήγμα, με ποσοστό σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Μόνο το 29% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένοι με το έργο του (-3). Ταυτόχρονα, η δυσαρέσκεια με το έργο του φθάνει στο 67% (+3).

Δυσοίωνη όμως φαίνεται και η πρόβλεψη των ερωτηθέντων σχετικά με την αντοχή του κυβερνητικού συνασπισμού. Μόνο το 52% θεωρεί ότι ο σημερινός συνασπισμός των CDU/CSU και SPD θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της νομοθετικής περιόδου την άνοιξη του 2029. Το 43%, ωστόσο, πιστεύει ότι ο συνασπισμός θα καταρρεύσει πρόωρα.