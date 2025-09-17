Το μεταναστευτικό στρέφει του Γερμανούς προς την ακροδεξιά με το κόμμα της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) να είναι για πρώτη φορά πρώτο σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) του καγκελάριου Μέρτζ.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 27%, ενισχημένη κατά 2 μονάδες από την προηγούμενη δημοσκόπηση, με το CDU/CSU να χάνει 1 μονάδα και να μένει στο 26%.

Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15% (+1), οι Πράσινοι με 11% (-1) και η Αριστερά με 9% (-1) ενώ η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) παραμένει στο όριο εισόδου στην Βουλή με 5%, ενώ οι άλλοτε ρυθμιστές Φιλελεύθεροι μένουν εκτός Βουλής με 4% (+1).

Η συμπρόεδρος του AfD Άλις Βάιντελ ασκώντας σκληρή κριτική στον γερμανό καγκελάριο Μερζ για το μεταναστευτικό υποστήριξε ότι «οι πολίτες γίνονται ανυπόμονοι» κατηγορώντας τον για «εφησυχασμό» και «άρνηση της πραγματικότητας», ενώ έβαλε στο τραπέζι και την εξωτερική και την αμυντική πολιτική.

Η Βάιντελ χλεύασε τη δήλωση της Άγκελα Μέρκελ το 2015, όταν άνοιξε τα σύνορα για τους μετανάστες, λέγοντας ότι «η μοιραία ατάκα «μπορούμε να τα καταφέρουμε» έχει συνέπειές για τη σημερινή Γερμανία» και ζήτησε «μια πραγματική ανατροπή» στην προσέγγιση.

«Κλείστε τα σύνορα εντελώς και χωρίς εξαιρέσεις. Απορρίψτε τους παράνομους μετανάστες χωρίς έγκυρα έγγραφα και όσους δεν δικαιούνται άσυλο, χωρίς εξαιρέσεις. Πολιτογράφηση μετά από δέκα χρόνια, το νωρίτερο» τόνισε και κατηγόρησε τον Μερτς ότι «παραβίασε κάθε προεκλογική υπόσχεση» για την ενέργεια, τη φορολογία και τα δημόσια οικονομικά.

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή ατάκα, είπε ότι ο Μερτζ αντιμέτωπος με την «πτώση των ποσοστών αποδοχής», προσποιούνταν ότι ήταν παγκόσμιος ηγέτης δίπλα στον Μακρόν και τον Στάρμερ «τους οποίους ο δικός τους λαός δεν τους θέλει πλέον στην εξουσία» λέγοντας ότι μπήκε στον «συνασπισμό των ηττημένων, με την πλάτη στον τοίχο και παίζοντας με τη φωτιά».

Η επικεφαλής της ακροδεξιάς τόνισε ακόμη ότι αυτή η ομάδα των Ευρωπαίων «σαμποτάρει» τα σχέδια του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και προτρέπουν τον Ζελένσκι να αντισταθεί στις παραχωρήσεις, «επικαλούμενοι τον μπαμπούλα μιας επικείμενης ρωσικής επίθεσης» για να δικαιολογήσουν τα σχέδια δαπανών τους.

Τέλος, ασκεί σκληρή κριτική και για τις μεταρρυθμίσεις στοι εσωτερικό της χώρας και για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.