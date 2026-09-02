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Δύο άνδρες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των γερμανικών Αρχών για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Πρόκειται για έναν άνδρα που έχει γεννηθεί στη Ρωσία και διαθέτει λετονικό διαβατήριο, καθώς και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο, ο οποίος είναι ήδη γνωστός στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Süddeutsche Zeitung, NDR και WDR, οι ερευνητές εκτιμούν ότι έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν δύο άτομα που συνδέονται με την επίθεση με drones στις αρχές Αυγούστου. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε μεγάλη καταστροφή στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, η οποία αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή.

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Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα σοβαρός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Τρίτης, αναφερόμενος στην υπόθεση. Όπως δήλωσε, η απόπειρα επίθεσης είχε οργανωθεί με επαγγελματικό τρόπο, απαιτούσε σημαντική τεχνική κατάρτιση και είχε προηγηθεί εκτεταμένη προετοιμασία.

Ο ίδιος συνέδεσε τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης με τις λεγόμενες «υβριδικές ρωσικές επιχειρήσεις» που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, όπως ανέφερε ο Γερμανός υπουργός, στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται άτομα που ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών υπηρεσιών. Τους χαρακτήρισε, μάλιστα, «πράκτορες χαμηλού επιπέδου».

Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης της 4ης Αυγούστου.

Ο Ντόμπριντ, πάντως, δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των δύο πιθανών δραστών, ούτε ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους οι γερμανικές Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Περιορίστηκε να επισημάνει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πως τα διαθέσιμα στοιχεία πρέπει να προστατευθούν με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο.

Παρά την προσεκτική στάση του υπουργού, φαίνεται πως η έρευνα έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά. Η γερμανική εφημερίδα Die Zeit μετέδωσε ότι ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Γερμανίας έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα σε βάρος δύο υπόπτων για την υπόθεση.