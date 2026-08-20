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Με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που φανταζόταν εξελίχθηκε η πρώτη εμπειρία μιας πελάτισσας της Amazon με παράδοση μέσω drone στο Τέξας.

Η γυναίκα περίμενε με ανυπομονησία το δέμα της, το οποίο επρόκειτο να παραδοθεί με drone, όμως αντί να φτάσει στην πόρτα του σπιτιού της, κατέληξε μέσα στην πισίνα.

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Η πελάτισσα άκουσε τον χαρακτηριστικό θόρυβο από τις έλικες του drone και βγήκε έξω, θέλοντας να καταγράψει τη διαδικασία παράδοσης της παραγγελίας. Το drone, ωστόσο, δεν κατάφερε να αφήσει το δέμα στο προκαθορισμένο σημείο και αυτό κατέληξε στο νερό.

Το απρόοπτο καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έκανε τον γύρο των social media.

Παρά τα περιστατικά που αναδεικνύουν τις δυσκολίες της συγκεκριμένης τεχνολογίας, η Amazon εξακολουθεί να επενδύει στο πρόγραμμα Prime Air, επιδιώκοντας να καταστήσει τις παραδόσεις με drones μια γρήγορη και αυτοματοποιημένη επιλογή για τους πελάτες της.