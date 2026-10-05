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Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Κατερίνας Στικούδη το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η 41χρονη περφόρμερ ενημερώθηκε για τον χαμό του αγαπημένου της πατέρα, καθώς βρισκόταν σε γύρισμα για τη σειρά του Ανδρέα Γεωργίου «Μπλε ώρες» στην Κύπρο. Ο Νίκος Στικούδης αντιμετώπιζε θέματα με την υγεία του εδώ και αρκετό καιρό, το τελευταίο διάστημα όμως η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί ραγδαία και η Κατερίνα Στικούδη δεν έκρυβε την έντονη ανησυχία της σε φίλους και συνεργάτες.

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Η Κατερίνα Στικούδη με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη και τον πατέρα της, Νίκο, στον γάμο της το 2018.

Μάλιστα αυτή την Παρασκευή, η Κατερίνα έχει προγραμματισμένη πρεμιέρα στο cabaret show με τίτλο Bijoux που σκηνοθετεί ο Γιώργος Βάλαρης στο Baraonda της οδού Τσόχα που ανήκει στην οικογένεια Σταθοκωστόπουλου.

Κατερίνα Στικούδη: Όταν έκλαψε για τον μπαμπά της

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Κατερίνα Στικούδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κάνοντας μια αναφορά στους γονείς της. «Θέλω να πω στον μπαμπάκα μου και στη μαμά μου ότι τους αγαπώ πολύ. Δεν το έχω κάνει ποτέ και θέλω να του το πω να είναι γερός» είπε φανερά συγκινημένη.

«Να μην αναβάλλουμε πράγματα, πολλές φορές αναβάλλουμε, νομίζουμε ότι ο χρόνος είναι για πάντα. Δεν είναι για πάντα ο χρόνος. Πρέπει να κάνουμε εκείνη τη στιγμή που σκεφτόμαστε κάτι να το κάνουμε, να πάμε να παίξουμε, να πάμε ένα σινεμά, να πάμε μια βόλτα, να μην πούμε αύριο θα πάω, γιατί δεν ξέρουμε το αύριο και το μεθαύριο πώς θα είναι. Μπήκαμε και βγήκαμε αρκετές φορές στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα» αποκάλυπτε.