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Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού μίλησε η Κατερίνα Στικούδη, περιγράφοντας την εξάντληση που βίωσε και την ανάγκη της για βοήθεια ακόμη και για μερικές ώρες ύπνου.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την οικογένειά της, τη σχέση της με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη, αλλά και την καθημερινότητα με τους δύο γιους τους.

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Αναφερόμενη στην εμπειρία της από την πρώτη φορά που έγινε μητέρα, η Κατερίνα Στικούδη παραδέχτηκε πως στην αρχή πίστευε ότι μπορούσε να τα διαχειριστεί όλα μόνη της, όμως στην πορεία κατάλαβε πόσο σημαντική είναι η βοήθεια από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της.

«Πίστευα ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, ότι μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου. Έτσι έχω μάθει, να μην έχω ανάγκη κανέναν. Χρειαζόμαστε ένα δεύτερο χέρι, μια βοήθεια, είτε μια γιαγιά, είτε ένας άνθρωπος. Δεν τελειώνει η ζωή. Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα για να έρθει κάποιος για να μπορώ να κοιμηθώ 1-2 ώρες. Ήταν δύσκολη η αρχή και είναι πράγματα που δεν είσαι προετοιμασμένος για αυτά».

Η σχέση με τον Βαγγέλη Σερίφη

Η τραγουδίστρια μίλησε και για τη σχέση της με τον Βαγγέλη Σερίφη, τονίζοντας πως και οι δύο φροντίζουν να διατηρούν τον προσωπικό τους χώρο και τα ενδιαφέροντά τους, παρά τις απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής.

«Δίνουμε χώρο ο ένας στον άλλον. Θέλει να πάει κάπου με τους φίλους του και θα πάει. Εγώ έχω τα χόμπι μου».

Μιλώντας για τον σύζυγό της ως πατέρα, η Κατερίνα Στικούδη αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον ρόλο του μέσα στην οικογένεια.

«Τα παιδιά είναι 5 και 2,5 και το μεγαλύτερο παιδί είναι ο Βαγγέλης. Είναι εξαιρετικός μπαμπάς και είμαι τυχερή. Είμαστε μαζί 17 χρόνια μαζί. Είχαμε γνωριστεί στο “Mega Star”».

Η Κατερίνα Στικούδη έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 17 Οκτωβρίου του 2021, όταν υποδέχτηκε τον πρώτο της γιο. Ο δεύτερος γιος της γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2024.