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Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε η Κατερίνα Στικούδη στο μετρό του Συντάγματος, όπου την απαθανάτισαν να κάθεται στο πιάνο και να τραγουδά.

Η τραγουδίστρια ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν επιλέξει να καθίσουν στο μαύρο πιάνο που βρίσκεται στον συγκεκριμένο σταθμό του μετρό και να χαρίσουν στους περαστικούς μια μουσική στιγμή.

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Η εμφάνισή της καταγράφηκε σε βίντεο από έναν περαστικό, ο οποίος στη συνέχεια δημοσίευσε το στιγμιότυπο στα social media.

Στο κλιπ που ανέβηκε στο TikTok, η Κατερίνα Στικούδη φαίνεται να παίζει πιάνο και ταυτόχρονα να ερμηνεύει την «Εμμονή», το τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 2011 σε συνεργασία με τους ΝΕΒΜΑ.

Το βίντεο τράβηξε την προσοχή των χρηστών, με το άτομο που το μοιράστηκε να γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Τι θα έκανε αν πέρναγες από το Σύνταγμα και έβλεπες στο πιάνο τη Στικούδη;».