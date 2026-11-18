Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πόρισμα υποδεικνύει την προποφόλη ως την ουσία που προκάλεσε την άπνοια και την ανακοπή στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την επίσκεψή του στο ιατρείο.

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα φέρεται να χορήγησε την ουσία εφάπαξ αντί για τη σταδιακή δόση που επιβάλλει η ιατρική πρακτική.

Στο αίμα του εκλιπόντος ανιχνεύθηκαν επίσης μιδαζολάμη, φλουμαζενίλη, διουρητικά και αντιψυχωτικά φάρμακα σύμφωνα με την ανάλυση των ειδικών.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων επισήμανε την παράλειψη χορήγησης οξυγόνου από τη γιατρό και αμφισβήτησε την ορθή παρακολούθηση των ζωτικών ενδείξεων του ασθενούς.

Η συνεργαζόμενη αναισθησιολόγος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη χορήγηση της προποφόλης, παρά τις αντιφάσεις σχετικά με την επικοινωνία της με το ιατρείο.

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Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τα πορίσματα να δείχνουν την προποφόλη ως την ουσία που προκάλεσε την άπνοια και την ανακοπή στον τραγουδιστή.

Το λάθος με την προποφόλη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή «Live News», δεν έπαιξε ρόλο μονάχα η ουσία καθεαυτή, αλλά και ο λάθος τρόπος χορήγησης από την γιατρό Ιωάννα Γάκα.

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«Δεν έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα του κ. Ράικου, που κάνει πληρέστατη ανάλυση του τι έχει συμβεί», είπε αρχικά ο αστυνομικός συντάκτης. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο θάνατός του προήλθε από τη χορήγηση της προποφόλης.

«Η γιατρός χορήγησε εφάπαξ την προποφόλη στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ οι γιατροί τη χορηγούν σταδιακά με δόσεις», τόνισε.

Η γιατρός φαίνεται ότι του τη χορήγησε μονομιάς και έτσι έπαθε άπνοια που οδήγησε στην ανακοπή.

Τα περιστατικά που έχουν μελετηθεί για τη χορήγηση της προποφόλης, έρχονται από υγειονομικούς που έχουν επιλέξει να δώσουν τέλος στη ζωή τους με τον τρόπο αυτό, με τη χορήγηση προποφόλης μονομιάς δηλαδή.

Στο πόρισμα των 30 σελίδων αναφέρονται και οι ουσίες που ανιχνεύτηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Γίνεται αναφορά στην προποφόλη που χορηγείται ενδοφλέβια, στη μιδαζολάμη που χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων, καθώς και στη φλουμαζενίλη, το αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών όπως η μιδαζολάμη.

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Στο πόρισμα γίνεται αναφορά στα διουρητικά χάπια και στα αντιψυχωτικά φάρμακα που εντοπίστηκαν. Ο Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής, μίλησε σχετικά με το περιστατικό και είπε ότι τα «δώσαμε ένα φάρμακο, δεν ξέραμε τη δράση του», είπε και τόνισε ότι η γιατρός, δεν έκανε τίποτα για να τον σώσει.

«Η αναστροφή της δράσης της προποφόλης είναι η συνεχής χορήγηση οξυγόνου», είπε ο ιατροδικαστής και διερωτήθηκε αν κατάλαβε τι έγινε και αν η γιατρός παρακολουθούσε συνεχώς το μόνιτορ.

«Είναι δυνατόν να μην έχουν διαβάσει ποτέ το χαρτί των οδηγιών τέτοιων αναισθητικών», είπε επίσης.

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Όπως είπε από τη στιγμή που υπήρχε πτώση οξυγόνου, θα έπρεπε να του χορηγήσει, ενώ όπως τονίζει είναι κομβικό το εάν η γιατρός, ενημέρωσε το ΕΚΑΒ για τις ουσίες που του είχε χορηγήσει.

Στο επίκεντρο η αναισθησιολόγος

Πρόσωπο «κλειδί» ήταν και παραμένει η αναισθησιολόγος που συνεργαζόταν με την κατηγορούμενη γιατρό. Η ίδια υποστηρίζει πως εκείνο το μεσημέρι ήταν η πρώτη φορά που την κάλεσαν από το ιατρείο της Καρνεάδου για να ρωτήσουν για αναισθητική ουσία. Κάτι όμως που καταρρίφθηκε από τα μηνύματα που αντάλλαζε με την κατηγορούμενη γιατρό λίγες μέρες πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας στο Live News, η δικηγόρος της αναισθησιολόγου, Αναστασία Κερχατζίδου, είπε: «Η αναισθησιολόγος δεν έχει καμία εμπλοκή με την προποφόλη. Είναι αδύνατον ένα τέτοιο ιατρείο με τόσο μεγάλο κύκλο εργασιών ννα συνεργάζονταν μόνο με μία αναισθησιολόγο. Το καλοκαίρι υπήρξαν ιατρικές πράξεις σε ασθενείς και η δική μου εντολέας δεν βρισκόταν καν στην Ελλάδα. Υπήρχαν 2 αναισθησιολόγοι που συνεργάζονταν τον Αύγουστο με το ιατρείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου».

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