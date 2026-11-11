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Ο μαθητής περιέγραψε σε μια φανταστική ιστορία την επιθυμία του να επιστρέψει στη ζωή ο καλλιτέχνης για να τραγουδήσει ξανά.

Η ανάρτηση της φωτογραφίας έγινε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, λίγο καιρό μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Το κείμενο του μαθητή αξιολογήθηκε θετικά από τον εκπαιδευτικό του, ο οποίος συνεχάρη τον μαθητή για την ιδιαίτερη και αυθόρμητη γραπτή εργασία του.

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Μια ιδιαίτερη μαθητική έκθεση, στην οποία ένα παιδί εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει στη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης και να του ερμηνεύσει ένα τραγούδι, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αδελφή του τραγουδιστή, Μαρία Μαζωνάκη.

Η ανάρτηση έγινε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών από τον θάνατο του καλλιτέχνη. Η Μαρία Μαζωνάκη δημοσίευσε φωτογραφία από μια χειρόγραφη έκθεση μαθητή, επιλέγοντας να αναδείξει την αυθόρμητη αναφορά του παιδιού στον αγαπημένο τραγουδιστή.

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Η έκθεση, η οποία έχει ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2026, βασίζεται σε μια φανταστική ιστορία με πρωταγωνιστή ένα τζίνι που προσφέρει σε έναν άνθρωπο τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τρεις επιθυμίες.

Οι δύο πρώτες ευχές αφορούν την απόκτηση μεγάλου πλούτου και την κατάκτηση της αθανασίας. Η τρίτη, ωστόσο, έχει ξεχωριστό περιεχόμενο, καθώς ο μαθητής ζητά να επιστρέψει στη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ώστε να μπορέσει να τον ακούσει να τραγουδά ξανά.

Η τρίτη ευχή του μαθητή για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στο χειρόγραφο κείμενο που ανάρτησε η Μαρία Μαζωνάκη, ο μικρός Θοδωρής περιγράφει την ιστορία του με το τζίνι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «”Θα σου δώσω τρεις ευχές που θα βγουν αληθινές”. Θέλω να με κάνεις πλούσιο είπε ο μάγος. “Αμέσως” είπε το Τζίνι και στην τράπεζά του εμφανίστηκαν εκατομμύρια ευρώ. Τώρα θέλω να με κάνεις αθάνατο. “Αμέσως” λέει το Τζίνι και τον έκανε αθάνατο. Στην τρίτη μου ευχή θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι. “Αμέσως” είπε το Τζίνι και ήρθε ο Μαζωνάκης και του είπε ένα τραγούδι και έτσι το Τζίνι χάθηκε στο πιθάρι».

Στο τέλος της μαθητικής έκθεσης υπάρχει και το σχόλιο που συνοδεύει την αξιολόγηση του παιδιού: «υπέροχα Θοδωρή! Μπράβο».

Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από την αθώα και αυθόρμητη επιθυμία ενός μαθητή ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε η αδελφή του, επιλέγοντας να μοιραστεί τη συγκεκριμένη έκθεση με τους διαδικτυακούς της φίλους.