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Δύο περίπου μήνες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η μητέρα του, Κλειώ έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς δεν επιθυμεί να κάνει δημόσιες παραμβάσεις και εμφανίσεις.

Ξεσπάει η Κλειώ Μαζωνάκη

Αποφάσισε όμως να μιλήσει δημόσια στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας πως έχει επιλέξει να απομακρυνθεί από όσα συμβαίνουν γύρω της, ενώ δυσκολεύεται ακόμη και να ακούσει το όνομα του γιου της.

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«Το παιδί μου εγώ το έχασα. Δεν είμαι καλά. Δεν θέλω να λέω ούτε το όνομα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το λέω, δεν μπορώ. Το αποφεύγω να ακούω το όνομά του, δεν θέλω να ακούω του παιδιού μου το όνομα» είπε στην δημοσιογράφο της εκπομπής.

Και δήλωσε άγνοια σε σχέση με τις δικαστικές εξελίξεις αναφορικά με τους δύο γιατρούς που παραμένουν προφυλακισμένοι για τον θανατό του.

«Τι να σας πω; Δεν έχω βγει έξω. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε ακούω, ούτε βλέπω τίποτα από την ημέρα που έχασα το παιδί μου. Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει εκείνη ό,τι πρέπει. Να γίνει κάποια δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Μακάρι Θεέ μου να το είχα το παιδί μου».