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Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Γιώργος Φιτσιάλος, εκτιμά βάσει των ευρημάτων ότι πρόκειται για περίπτωση φαρμακευτικής δηλητηρίασης.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων επισήμανε ότι ο συνδυασμός των συγκεκριμένων ουσιών μπορεί να καταστεί θανατηφόρος για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν επί του παρόντος για την εξαγωγή οριστικού συμπεράσματος σχετικά με τις συνθήκες χορήγησης των ουσιών.

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Τρεις ουσίες αναφέρονται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα αίματος του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την υπόθεση.

Τις εξετάσεις αξιολόγησε ο γενετιστής και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του τραγουδιστή, Γιώργος Φιτσιάλος, ο οποίος φέρεται να καταλήγει στο συμπέρασμα της «φαρμακευτικής δηλητηρίασης».

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Οι τρεις ουσίες που αναφέρονται στις εξετάσεις

Σύμφωνα με την εξέταση που επικαλείται η οικογένεια, στο δείγμα αίματος του Γιώργου Μαζωνάκη εντοπίστηκαν οι εξής ουσίες:

Προποφόλη

Μιδαζολάμη

Φλουμαζενίλη

Η φλουμαζενίλη χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για τις επιδράσεις των βενζοδιαζεπινών, στις οποίες ανήκει η μιδαζολάμη. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η συγκεκριμένη ουσία δεν εντοπίστηκε σε μεγάλη ποσότητα.

Με βάση τα ευρήματα, ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας φέρεται να διατυπώνει την εκτίμηση περί «φαρμακευτικής δηλητηρίασης». Ωστόσο, τα στοιχεία που παρουσιάζονται δεν αρκούν από μόνα τους για να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν οι ουσίες στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Τι λέει ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων

Τα αποτελέσματα σχολίασε στο Star και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ότι, ως εκ τούτου, οι τοποθετήσεις του είναι υποθετικές.

Όπως εξήγησε, οι τοξικολόγοι προσδιορίζουν τις ουσίες και τις ποσότητές τους, ενώ ο ιατροδικαστής αξιολογεί τα δεδομένα σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα.

Αναφερόμενος στο συμπέρασμα περί φαρμακευτικής δηλητηρίασης, σημείωσε ότι ενδέχεται να έχει πραγματοποιηθεί και ποσοτική ανάλυση από το εργαστήριο, η οποία να οδήγησε σε αυτή την εκτίμηση.

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«Η φαρμακευτική δηλητηρίαση μου λέει ότι ουσιαστικά έχουν χορηγηθεί αρκετά υψηλές δόσεις από φάρμακα που αλληλεπιδρούν, άρα μπορεί να τεθεί ένας τέτοιος όρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το σύνολο των ουσιών μπορεί να γίνει θανατηφόρο»

Ο Γρηγόρης Λέων υπογράμμισε ακόμη ότι, εφόσον επιβεβαιώνεται η ύπαρξη τέτοιου είδους φαρμακευτικής δηλητηρίασης, ο συνδυασμός των ουσιών μπορεί να έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες.

Όπως εξήγησε, οι ουσίες αυτές επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορούν να επηρεάσουν κρίσιμες λειτουργίες του οργανισμού. «Το σύνολο των ουσιών μπορεί κάλλιστα να γίνει θανατηφόρο», δήλωσε.

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Ο ίδιος, πάντως, διευκρίνισε ότι δεν διαθέτει πλήρη εικόνα των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης. Συνεπώς, η εκτίμησή του δεν αποτελεί οριστικό πόρισμα για την περίπτωση του τραγουδιστή.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, όπως παρουσιάζονται μέχρι στιγμής, και οι αξιολογήσεις των ειδικών αποτελούν μέρος των στοιχείων της υπόθεσης, χωρίς να τεκμηριώνουν από μόνα τους τις συνθήκες ή την αιτία χορήγησης των συγκεκριμένων ουσιών.

Αφαίρεσε τις επαναλήψεις για τα ευρήματαΞεχώρισε καθαρά ισχυρισμούς και πορίσματα

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