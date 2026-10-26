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Αστυνομικές πηγές εξετάζουν το ενδεχόμενο η αναισθησιολόγος να αφαίρεσε παράνομα τα φιαλίδια του αντιδότου της μιδαζολάμης από μεγάλη ιδιωτική κλινική των Αθηνών.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ της κρατικής έρευνας και της ιδιωτικής διερεύνησης που διενεργεί η οικογένεια του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Οι αρχές πραγματοποίησαν νέο έλεγχο στην κλινική προκειμένου να διαπιστώσουν τη διαδρομή των φαρμακευτικών ουσιών και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες του θανάτου.

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Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρνει στο φως το Live News. Ενάμιση μήνα μετά την είδηση ότι πέθανε ο γνωστός καλλιτέχνης, σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο, συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να πέσει φως στην συγκλονιστική υπόθεση.

Μιλώντας στο Live News, ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, έδωσε νέα στοιχεία σχετικά με τις κατασταλτικές ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή καθώς και στο γραφείο της 56χρονης γιατρού στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Υπενθυμίζεται ότι σε δεύτερη έρευνα των αρχών στην κλινική του Κολωνακίου, είχαν βρει και κατασχέσει δύο φιαλίδια που περιείχαν την ουσία «anexate» το αντίδοτο στη μιδαζολάμη, η οποία είχε χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη όπως «έδειξαν» οι τοξικολογικές.

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Μεγάλο «μυστήριο» αποτελούσε το από που προμηθευόταν η κατηγορούμενη γιατρός τις κατασταλτικές ουσίες, καθώς είναι παράνομο να διατίθεται σε ιδιωτικά ιατρεία και να χορηγούνται σε ασθενείς εκτός νοσοκομείων και χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου.

Όπως είχε προκύψει στο κάδρο των ερευνών είχε μπει η αναισθησιολόγος με την οποία συνεργάζονταν οι γιατροί της Καρνεάδου, η οποία είναι και εκείνη με την οποία επικοινώνησαν την στιγμή που κατέρρεε ο τραγουδιστής την 9η Σεπτεμβρίου.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ωστόσο, έκανε λόγο για το ενδεχόμενο φερόμενης κλοπής κάποιων ουσιών μέσα από κάποιο νοσοκομείο. Από την έρευνα που έγινε από τους υπευθύνους των τοξικολογικών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου της Αθήνας προέκυψε, στάλθηκαν τα δείγματα και προσπάθησε να προσδιοριστεί με σχετική αλληλογραφία με την φαρμακευτική εταιρεία από που είχαν διανεμηθεί τα δύο αντίδοτα της μιδαζολάμης.

Όπως προέκυψε από τα νέα στοιχεία, τα δύο φιαλίδια με το αντίδοτο της μιδαζολάμης εστάλησαν από φαρμακοβιομηχανία η οποία τα παρήγαγε, είναι η φαρμακοβιομηχανία ΔΕΜΟ, σε ένα νοσοκομείο. Μια μεγάλη κλινική στην Αθήνα, την Ευρωκλινική. Έτσι, οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα η αναισθησιολόγος να τα αφαίρεσε από την κλινική, πράγμα που δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποια έρευνα.

Τέλος, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, τις τελευταίες ώρες φέρεται να πραγματοποιήθηκε νέος έλεγχος στην κλινική, προκειμένου να διερευνηθεί η διαδρομή των φαρμάκων.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Παράλληλα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε σε διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρημάτων της ιδιωτικής τοξικολογικής διερεύνησης, που διενεργείται για λογαριασμό της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, και εκείνων της επίσημης κρατικής έρευνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανέφερε, στην ιδιωτική διερεύνηση έχει εντοπιστεί το αντίδοτο της μιδαζολάμης, το οποίο δεν φαίνεται να έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής στην κρατική έρευνα, ενώ στην τελευταία φέρεται να έχει εντοπιστεί επιπλέον τοξική ουσία που δεν είχε καταγραφεί στην ιδιωτική εξέταση.

Τα ευρήματα αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης των συνθηκών θανάτου.