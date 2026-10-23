Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής θα συνεργαστούν τη φετινή σεζόν, παρουσιάζοντας ένα κοινό μουσικό πρόγραμμα στο νυχτερινό κέντρο όπου την προηγούμενη χρονιά εμφανιζόταν ο αείμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης.

Μάλιστα, ο Πάνος Κιάμος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, αναφερόμενος στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στη διαχρονική παρακαταθήκη που αφήνουν πίσω τους οι καλλιτέχνες.

Advertisement

Advertisement

«Αν ρωτήσεις έναν καλλιτέχνη τι θα ήθελε, εγώ προσωπικά θα σου πω ότι όταν σταματήσω θα ήθελα κάποιος να τραγουδάει τα τραγούδια μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για έναν καλλιτέχνη. Και χαίρομαι που αυτά τα παιδιά, που έχουν φύγει, το ζουν αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, είναι λάθος η έκφραση. Για μένα δεν έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι και δεν θα φύγουν.

Κανένας δε συνειδητοποιούσε πόσο αγαπούσε ο κόσμος όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, μέχρι τη στιγμή που θα γίνει κάτι και θα καταλάβουμε ότι δε μπορούμε να τον ξαναδούμε. Γι’ αυτό, όποιον καλλιτέχνη και να αγαπάτε, μη χάνετε την ευκαιρία να τον βλέπετε».

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Πανταζής στάθηκε στην τιμή που αισθάνεται για το γεγονός ότι το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο φιλοξενούσε προηγουμένως τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξηγώντας παράλληλα ότι το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και αφιέρωμα σε καλλιτέχνες που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή που πριν από εμάς ήταν εδώ ο Γιώργος (σ.σ. Μαζωνάκης). Γι’ αυτό και τον τιμούμε στο πρόγραμμα. Κάνουμε ένα ντουέτο καταπληκτικό με πολλά τραγούδια πολλών καλλιτεχνών που έχουν φύγει από κοντά μας».