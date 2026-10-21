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Ο λογαριασμός ανοίχτηκε σε τράπεζα που έχει απασχολήσει διεθνώς τις Αρχές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και διακίνησης χρημάτων που συνδέονται με την τρομοκρατία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία για διακίνηση χρημάτων μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού, ο οποίος φέρεται να δημιουργήθηκε το 2020 ή το 2021.

Οι ελληνικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τον σκοπό δημιουργίας του λογαριασμού και το ενδεχόμενο ύπαρξης άγνωστων οικονομικών συναλλαγών.

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Λογαριασμός στη Λιθουανία, ο οποίος φέρεται να ανήκει σε έναν από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος.

Την αποκάλυψη έκανε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

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«Η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος εντόπισε ύποπτο λογαριασμό που ανήκει σε έναν κατηγορούμενο της υπόθεσης του Κολωνακίου, στη Λιθουανία», αποκάλυψε στο MEGA και την εκπομπή «Live News» ο αστυνομικός συντάκτης στα ΝΕΑ και το ΒΗΜΑ, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Όπως ανέφερε, ο λογαριασμός εκτιμάται ότι άνοιξε στις αρχές του 2020 ή του 2021. Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση από τις λιθουανικές Αρχές, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής ότι έχουν κατατεθεί ή διακινηθεί χρήματα μέσω αυτού, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένα στοιχεία για συναλλαγές.

Η τράπεζα που κίνησε τις υποψίες

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι ο λογαριασμός φέρεται να έχει ανοιχτεί σε τράπεζα που έχει απασχολήσει διεθνώς τις Αρχές για υποθέσεις διακίνησης χρημάτων που συνδέονται με την τρομοκρατία, ξεπλύματος χρήματος και άλλων ύποπτων δραστηριοτήτων.

«Είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο διότι η τράπεζα στην οποία ανοίχτηκε ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι μία από τις τράπεζες η οποία έχει θεωρηθεί ύποπτη διεθνώς για διακίνηση χρημάτων από την τρομοκρατία, από ξεπλύματα χρήματος, από διάφορες άλλες ύποπτες ενέργειες» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους ο συγκεκριμένος λογαριασμός δημιουργήθηκε στη Λιθουανία, καθώς και το ενδεχόμενο να έχει χρησιμοποιηθεί για οικονομικές κινήσεις που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

«Το άνοιγμα του λογαριασμού στη συγκεκριμένη τράπεζα έχει κινήσει τις υποψίες των ελληνικών Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι ο λόγος που άνοιξε στη Λιθουανία».

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο: «Προσπαθούν να δουν αν πράγματι είναι αδρανής ή αν υπάρχει κάτι με άμεση διακίνηση χρημάτων που δεν είναι αυτήν την στιγμή γνωστό».

Η έρευνα των Αρχών για τα οικονομικά στοιχεία των γιατρών που συνδέονται με την υπόθεση της οδού Καρνεάδου βρίσκεται σε εξέλιξη.