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Έκκληση προς τις ιστοσελίδες και τα τηλεοπτικά κανάλια που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία εικόνων του Γιώργου Μαζωνάκη απηύθυνε η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, ζητώντας να μην αλλοιώνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του τραγουδιστή.

Με αφορμή το περιεχόμενο που δημιουργείται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η Μαρία Μαζωνάκη προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μέσα από αυτήν, απευθύνθηκε σε όσους δημοσιεύουν κάρτες και εικόνες του αδελφού της, ζητώντας να χρησιμοποιούν αυθεντικές φωτογραφίες του, χωρίς ψηφιακές επεξεργασίες που αλλάζουν την εμφάνισή του.

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Όπως υπογράμμισε, υπάρχουν πολλές όμορφες πραγματικές φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη, επισημαίνοντας ότι τόσο το πρόσωπο όσο και το χαμόγελό του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση.

Παράλληλα, η ίδια θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι δείχνουν την αγάπη και τη στήριξή τους στον δημοφιλή τραγουδιστή, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τον σεβασμό που του δείχνουν.

Στο μήνυμά της στο Instagram, η Μαρία Μαζωνάκη έγραψε χαρακτηριστικά: «Μια μικρή παράκληση προς τις σελίδες και τα κανάλια που δημιουργούν κάρτες για τον αδερφό μου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε τις αληθινές του φωτογραφίες, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του. Έχει τόσες όμορφες φωτογραφίες… Το πρόσωπο και το χαμόγελό του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη στήριξη και τον σεβασμό σας».