Daraxonrasib: Το φάρμακο που κάνει παρελθόν την χημειοθεραπεία για τον καρκίνο στο πάγκρεας

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος αναδεικνύει τις ανησυχίες του Richard Sullivan σχετικά με το υψηλό κόστος του νέου φαρμάκου daraxonrasib για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος.

Παρά την ικανότητα του σκευάσματος να στοχεύει το γονίδιο KRAS και να παρατείνει την επιβίωση των ασθενών, η τιμή του απειλεί την καθολική πρόσβαση στη θεραπεία.

Η μηνιαία δαπάνη των 39.800 δολαρίων στις ΗΠΑ ενδέχεται να πιέσει τα διεθνή συστήματα υγείας και να καταστήσει τη φροντίδα ασθενών οικονομικά μη βιώσιμη.

Sullivan προτείνει συλλογική δράση από ρυθμιστικές αρχές και επιστήμονες για τη διαχείριση των τιμών, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε αυτή την ελπιδοφόρα αγωγή.

Επιπλέον, εξετάζεται η χρήση του φαρμάκου σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του όγκου πριν από χειρουργικές επεμβάσεις.

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Πολύ ακριβό θεωρούν κορυφαίοι επιστήμονες του Εξωτερικού αλλά ο Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ το νέο ελπιδοφόρο φάρμακο για τον μεταστατικό καρκίνο του Παγκρέατος.

Ο κύριος Δημόπουλος επικαλείται σημαντικό όπως αναφέρει άρθρο που δημοσιεύθηκε από το King’s College London στις 16 Νοεμβρίου 2026. Το έγραψε ο καθηγητής Richard Sullivan, διευθυντής του Institute of Cancer Policy του King’s College London, ο οποίος έγραψε σχετικό σχόλιο και για το The Lancet Oncology.

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Κεντρικό επιχείρημα γράφει ο κ Δημοπουλος: Ο Sullivan θεωρεί ότι η τιμή κυκλοφορίας του daraxonrasib, ενός νέου φαρμάκου για τον καρκίνο του παγκρέατος, σηματοδοτεί σημείο καμπής. Η τιμή είναι τόσο υψηλή που απειλεί την πρόσβαση των ασθενών παγκοσμίως, στρεβλώνει τις τιμές διεθνώς και πιέζει τα συστήματα υγείας, μεταξύ αυτών και το NHS.

Βασικά στοιχεία:

• Ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά διαγιγνώσκεται αργά. Μόνο περίπου το 7% των ασθενών στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβιώνει πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση.

• Το φάρμακο στοχεύει το γονίδιο KRAS, που προκαλεί τη νόσο και για χρόνια θεωρούνταν «μη στοχεύσιμο».

• Σύμφωνα με τη μελέτη RASolute302, το φάρμακο παρέτεινε τη διάμεση επιβίωση στον προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος κατά τέσσερις μήνες και βελτίωσε την ποιότητα ζωής.

• Τιμή στις ΗΠΑ: 39.800 δολάρια τον μήνα, δηλαδή περίπου 480.000 δολάρια τον χρόνο.

• Σύγκριση με το παρελθόν: ένα θεραπευτικό σχήμα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου κόστιζε το 2004 137.000 δολάρια τον χρόνο, δηλαδή περίπου 241.000 σε τιμές του 2026, το μισό περίπου του κόστους του daraxonrasib.

• Στις χώρες μεσαίου εισοδήματος, το διάμεσο ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα είναι περίπου το ένα δέκατο του μηνιαίου κόστους του φαρμάκου.

Οι κίνδυνοι που επισημαίνει:

• Οι τιμές σε άλλες χώρες συχνά βασίζονται στις αμερικανικές, οπότε η τιμή των ΗΠΑ μπορεί να γίνει παγκόσμιο πρότυπο.

• Οι οργανώσεις ασθενών μπορεί να πιέσουν τα συστήματα υγείας να εντάξουν ακριβά φάρμακα με μικρό όφελος. Έτσι λιγοστεύουν τα χρήματα για νοσηλευτική φροντίδα, παρηγορητική φροντίδα και χειρουργεία. Ο Sullivan προειδοποιεί ότι, αν οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται με τον σημερινό ρυθμό, η φροντίδα για τον καρκίνο στο NHS μπορεί να γίνει μη βιώσιμη μέσα σε 3–4 χρόνια.

• Πιστεύει ότι οι δυτικές εταιρείες ίσως ανεβάζουν τις τιμές τώρα, όσο ακόμη έχουν το προβάδισμα, επειδή τα κινεζικά ογκολογικά φάρμακα γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικά.

Συμπεράσματα: Ο Sullivan ζητά συλλογική δράση από ογκολόγους, οργανώσεις ασθενών, ρυθμιστικές αρχές και νομοθέτες, με πρότυπο τον αγώνα για το HIV/AIDS, που έριξε τις τιμές των αντιρετροϊκών φαρμάκων τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι οι ασθενείς που μπορεί να ωφεληθούν από αυτό το φάρμακο να έχουν πρόσβαση και να μην αποτελέσει τόσο υψηλή τιμή του εμπόδιο. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάποια αποτελεσματική θεραπεία για αυτόν τον δύσκολο καρκίνο και επομένως χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια.

Επιπλέον, το φάρμακο αυτό πιθανά να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε ασθενείς που διαγιγνώσκονται με σχετικά προχωρημένη τοπική νόσο πριν την χειρουργική αντιμετώπιση ούτως ώστε του χειρουργείου να είναι πιο αποτελεσματικό. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι σε ασθενείς με μεταστατική νόσο που δεν έχουν λάβει συστηματική χημειοθεραπεία ο συνδυασμός αυτού του φαρμάκου με την κλασική χημειοθεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε υποστροφή του όγκου σε σημαντικό αριθμό ασθενών ενώ φαίνεται ότι περίπου σε 10 τοις 100 των ασθενών η νόσος δεν φαίνεται πλέον στις απεικονιστικές εξετάσεις.

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