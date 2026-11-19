Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καρκίνος του παγκρέατος αποτελεί σοβαρή πρόκληση για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, καθώς συνδυάζει τη δύσκολη έγκαιρη διάγνωση με την επιθετική εξέλιξη και τα χαμηλά ποσοστά επιβίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2022, καταγράφηκαν παγκοσμίως πάνω από 510.000 νέες διαγνώσεις, ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός των περιστατικών ανήλθε σε 2.305.

Η έλλειψη καθιερωμένων εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου δυσχεραίνει την πρόληψη, καθιστώντας κρίσιμη τη διερεύνηση συμπτωμάτων όπως η ανεξήγητη απώλεια βάρους, ο ίκτερος και ο επίμονος κοιλιακός πόνος.

Παρά τις δυσκολίες, η χειρουργική επέμβαση σε αρχικά στάδια προσφέρει πιθανότητες ίασης, ενώ η πρόοδος στη μοριακή ιατρική και τις στοχευμένες θεραπείες ενισχύει τις δυνατότητες αντιμετώπισης της νόσου.

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Υπάρχει ένας καρκίνος που εξακολουθεί να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Όχι επειδή είναι ο συχνότερος, αλλά επειδή συνδυάζει τρία επικίνδυνα χαρακτηριστικά: δύσκολη έγκαιρη διάγνωση, επιθετική εξέλιξη και περιορισμένες πιθανότητες οριστικής θεραπείας όταν ανακαλύπτεται σε προχωρημένο στάδιο.

Είναι ο καρκίνος του παγκρέατος.

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Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο έρχονται αντιμέτωποι με αυτή τη διάγνωση. Και οι αριθμοί της θνησιμότητας είναι τόσο υψηλοί ώστε ο παγκρεατικός καρκίνος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης ογκολογίας.

Η Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Παγκρέατος, είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε με πραγματικά στοιχεία για τη νόσο. Χωρίς υπερβολές, χωρίς αβάσιμες υποσχέσεις, αλλά και χωρίς να αγνοούμε τις προόδους της επιστήμης.

Περισσότερες από 510.000 διαγνώσεις παγκοσμίως

Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μέσω της Διεθνούς Υπηρεσίας Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), αποτυπώνουν τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις GLOBOCAN 2022:

510.992 άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο του παγκρέατος παγκοσμίως.

467.409 άνθρωποι πέθαναν από τη νόσο.

Ο καρκίνος του παγκρέατος κατέλαβε τη 12η θέση σε αριθμό νέων περιστατικών.

Ωστόσο, βρέθηκε στην 6η θέση μεταξύ των αιτιών θανάτου από καρκίνο.

Αυτή η τεράστια διαφορά ανάμεσα στη συχνότητα εμφάνισης και στη θέση του ως αιτίας θανάτου είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της επικινδυνότητάς του.

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Οι θάνατοι αντιστοιχούν αριθμητικά σε περίπου 91 ανά 100 νέες διαγνώσεις της ίδιας χρονιάς. Δεν πρόκειται όμως για ποσοστό θνητότητας των νεοδιαγνωσμένων ασθενών, καθώς οι δύο αριθμοί αφορούν διαφορετικές ομάδες ανθρώπων.

Ελλάδα: Περισσότερες από 2.300 νέες περιπτώσεις

Η εικόνα στη χώρα μας είναι εξίσου ανησυχητική.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις GLOBOCAN 2022, στην Ελλάδα καταγράφηκαν:

2.305 νέα περιστατικά καρκίνου του παγκρέατος.

2.180 εκτιμώμενοι θάνατοι από τη νόσο.

Ο παγκρεατικός καρκίνος αντιπροσώπευε το 3,5% των νέων περιστατικών καρκίνου.

Κατατασσόταν στην τέταρτη θέση μεταξύ των αιτιών θανάτου από καρκίνο.

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή κατέγραψε 2.038 θανάτους από κακοήθη νεοπλάσματα του παγκρέατος το 2023, έναντι 1.973 το 2022.

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Οι δύο πηγές δεν πρέπει να συγχέονται: η IARC δημοσιεύει επιδημιολογικές εκτιμήσεις, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει θανάτους βάσει των επίσημων στατιστικών αιτιών θανάτου.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο καρκίνος του παγκρέατος ευθύνεται για περίπου δύο χιλιάδες θανάτους ετησίως στην Ελλάδα, με βάση αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία.

Γιατί είναι τόσο δύσκολη η έγκαιρη διάγνωση;

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Το πάγκρεας βρίσκεται βαθιά μέσα στην κοιλιά, πίσω από το στομάχι, και έχει δύο ιδιαίτερα σημαντικές λειτουργίες.

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Παράγει ένζυμα απαραίτητα για την πέψη και ορμόνες, όπως η ινσουλίνη, που ρυθμίζουν το σάκχαρο στο αίμα.

Η ανατομική του θέση δυσκολεύει τον εντοπισμό μικρών όγκων.

Επιπλέον, ο καρκίνος μπορεί να αναπτύσσεται για αρκετό διάστημα χωρίς χαρακτηριστικά συμπτώματα.

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Όταν εμφανιστούν οι πρώτες ενοχλήσεις, συχνά μοιάζουν με προβλήματα πολύ συνηθέστερα, όπως δυσπεψία, γαστρεντερικές διαταραχές ή πόνοι στη μέση.

Έτσι, η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει.

Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι υπάρχουν ορισμένα συμπτώματα που χρειάζονται διερεύνηση, ιδιαίτερα όταν επιμένουν ή εμφανίζονται μαζί.

Ανεξήγητη απώλεια βάρους: Ο ασθενής χάνει κιλά χωρίς να ακολουθεί δίαιτα ή να έχει αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες.

Πόνος στην άνω κοιλιά ή στην πλάτη: Μπορεί να είναι επίμονος και να αντανακλά προς τη ράχη.

Ίκτερος: Κιτρίνισμα του δέρματος ή του λευκού των ματιών, συχνά μαζί με σκούρα ούρα και ανοιχτόχρωμα κόπρανα.

Απώλεια όρεξης και ναυτία: Μπορεί να συνοδεύονται από δυσφορία μετά το φαγητό.

Ανεξήγητη κόπωση: Αίσθημα εξάντλησης χωρίς εμφανή αιτία.

Νεοεμφανιζόμενος διαβήτης: Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, όταν συνοδεύεται από ανεξήγητη απώλεια βάρους, μπορεί να αποτελέσει λόγο περαιτέρω ιατρικής αξιολόγησης.

Κανένα από αυτά τα συμπτώματα δεν σημαίνει από μόνο του ότι κάποιος έχει καρκίνο. Οι περισσότερες περιπτώσεις έχουν άλλες αιτίες.

Ωστόσο, ο επίμονος συνδυασμός τους απαιτεί ιατρική εκτίμηση, ενώ ο ίκτερος χρειάζεται άμεση διερεύνηση.

Άνδρες, γυναίκες και ηλικίες

Ο καρκίνος του παγκρέατος εμφανίζεται και στα δύο φύλα, με ελαφρώς μεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες.

Ο κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία. Η πλειονότητα των διαγνώσεων αφορά ανθρώπους άνω των 60 ετών, ενώ η διάμεση ηλικία διάγνωσης στις αμερικανικές στατιστικές βρίσκεται περίπου στα 70 έτη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η νόσος δεν εμφανίζεται σε νεότερους ανθρώπους. Απλώς είναι σαφώς λιγότερο συχνή.

Οι σημαντικότεροι αναγνωρισμένοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν το κάπνισμα, την παχυσαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη, τη χρόνια παγκρεατίτιδα, το οικογενειακό ιστορικό και ορισμένες κληρονομικές γενετικές μεταλλάξεις.

Το συγκλονιστικό στοιχείο: Μόνο περίπου 14% πενταετής επιβίωση

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα του αμερικανικού προγράμματος SEER, για ασθενείς που διαγνώστηκαν την περίοδο 2016-2022, η συνολική πενταετής σχετική επιβίωση ήταν 13,7%.

Αυτό σημαίνει ότι η σχετική πιθανότητα να βρίσκεται ένας ασθενής στη ζωή πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή.

Ωστόσο, το στάδιο στο οποίο ανακαλύπτεται η νόσος αλλάζει δραματικά την πρόγνωση.

Όταν ο καρκίνος είναι περιορισμένος στο πάγκρεας, η πενταετής σχετική επιβίωση φτάνει περίπου στο 43,6%.

Όταν έχει επεκταθεί σε γειτονικούς ιστούς ή λεμφαδένες, μειώνεται περίπου στο 17%.

Όταν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις, περιορίζεται περίπου στο 3,4%.

Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία από τις ΗΠΑ και δεν αποτελούν εξατομικευμένη πρόγνωση για έναν ασθενή στην Ελλάδα.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι όσο νωρίτερα εντοπιστεί ο καρκίνος τόσο μεγαλύτερες είναι οι θεραπευτικές δυνατότητες.

Υπάρχει πραγματική ίαση;

Ναι. Υπάρχουν ασθενείς που επιτυγχάνουν μακροχρόνια επιβίωση χωρίς υποτροπή και μπορούν να θεωρηθούν θεραπευμένοι.

Η καλύτερη πιθανότητα οριστικής θεραπείας προσφέρεται όταν ο όγκος είναι εντοπισμένος και μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως με χειρουργική επέμβαση.

Η επέμβαση Whipple, που εφαρμόζεται σε κατάλληλους όγκους της κεφαλής του παγκρέατος, είναι μία από τις πιο σύνθετες χειρουργικές επεμβάσεις της κοιλιακής χώρας.

Ανάλογα με τη θέση του όγκου, μπορεί να πραγματοποιηθεί διαφορετικός τύπος παγκρεατεκτομής.

Συνήθως η χειρουργική αντιμετώπιση συνδυάζεται με χημειοθεραπεία πριν ή μετά την επέμβαση.

Ακόμη και μετά από επιτυχημένο χειρουργείο, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος υποτροπής. Γι’ αυτό η παρακολούθηση και η συστηματική θεραπεία έχουν καθοριστικό ρόλο.

Στη μεταστατική νόσο, η πλήρης ίαση παραμένει εξαιρετικά σπάνια. Ωστόσο, οι θεραπείες μπορούν να παρατείνουν την επιβίωση, να ελέγξουν τα συμπτώματα και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

Οι νέες θεραπείες και η ελπίδα της επιστήμης

Η ογκολογία έχει σημειώσει πρόοδο, χωρίς ακόμη να έχει βρεθεί μια καθολικά αποτελεσματική θεραπεία.

Στα διαθέσιμα θεραπευτικά σχήματα περιλαμβάνονται συνδυασμοί χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, όπως το FOLFIRINOX και η γεμσιταβίνη με nab-πακλιταξέλη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μοριακή ανάλυση των όγκων.

Ορισμένοι ασθενείς με συγκεκριμένες γενετικές μεταβολές, όπως μεταλλάξεις BRCA1 ή BRCA2, μπορεί να ωφεληθούν από ειδικές θεραπευτικές στρατηγικές.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπου ο όγκος εμφανίζει συγκεκριμένους μοριακούς δείκτες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανοσοθεραπεία.

Παράλληλα, διεξάγονται κλινικές μελέτες για εξατομικευμένα εμβόλια, νέες στοχευμένες θεραπείες και διαφορετικούς συνδυασμούς φαρμάκων.

Πρέπει όμως να τονιστεί ότι πολλά από αυτά τα προγράμματα παραμένουν πειραματικά. Η συμμετοχή σε κλινική μελέτη δεν αποτελεί εγγύηση θεραπείας.

Γιατί δεν κάνουμε όλοι προληπτική εξέταση;

Εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Σε αντίθεση με τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας ή του παχέος εντέρου, δεν υπάρχει σήμερα καθιερωμένη εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου του γενικού πληθυσμού για τον καρκίνο του παγκρέατος.

Ο δείκτης CA 19-9 δεν είναι αρκετά αξιόπιστος για να χρησιμοποιείται ως γενικό προληπτικό τεστ.

Για ανθρώπους με σημαντικό οικογενειακό ιστορικό ή γνωστή κληρονομική προδιάθεση μπορεί να προταθεί εξειδικευμένη παρακολούθηση με μαγνητική τομογραφία ή ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, σε κατάλληλα εξειδικευμένα κέντρα.

Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί επομένως έναν από τους σημαντικότερους στόχους της παγκόσμιας έρευνας.

Τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα

Η χώρα μας διαθέτει αξιόλογους χειρουργούς, ογκολόγους και εξειδικευμένες νοσοκομειακές μονάδες.

Όμως η αντιμετώπιση μιας τόσο δύσκολης νόσου απαιτεί οργανωμένη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων.

Χρειάζονται γρήγορη πρόσβαση σε αξονικές και μαγνητικές εξετάσεις, δυνατότητα ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος, εξειδικευμένα ογκολογικά συμβούλια και παραπομπή των ασθενών σε κέντρα με σημαντική εμπειρία στη χειρουργική του παγκρέατος.

Εξίσου σημαντική είναι η πρόσβαση σε γενετικό και μοριακό έλεγχο, όταν ενδείκνυται, αλλά και σε κλινικές μελέτες.

Για έναν ασθενή που ζει σε νησί ή σε απομακρυσμένη περιοχή, η έγκαιρη πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Και σε μια νόσο όπου ο χρόνος έχει τόσο μεγάλη σημασία, οι καθυστερήσεις δεν είναι απλώς ένα διοικητικό πρόβλημα.

Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας

Ο καρκίνος του παγκρέατος εξακολουθεί να είναι μία από τις δυσκολότερες μάχες της ιατρικής.

Δεν είναι όμως μια μάχη χωρίς ελπίδα.

Η επιστημονική πρόοδος, οι καλύτερες χειρουργικές τεχνικές, η μοριακή ιατρική και οι νέες θεραπείες δημιουργούν δυνατότητες που δεν υπήρχαν πριν από μερικές δεκαετίες.

Η μεγάλη πρόκληση είναι να μπορέσει η επιστήμη να εντοπίζει τη νόσο πριν αυτή προλάβει να εξαπλωθεί.

Μέχρι τότε, η ενημέρωση, η έγκαιρη διερεύνηση ύποπτων συμπτωμάτων και η πρόσβαση σε εξειδικευμένη περίθαλψη παραμένουν τα σημαντικότερα όπλα.

Γιατί πίσω από κάθε στατιστικό αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια και μια μάχη που αξίζει να δοθεί με όλα τα μέσα που διαθέτει η σύγχρονη ιατρική.