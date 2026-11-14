Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σύγχρονη ογκολογική έρευνα δεν εστιάζει πλέον σε μία ενιαία θεραπεία, αλλά σε επιμέρους επιτυχίες που βελτιώνουν σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης για συγκεκριμένες μορφές της νόσου.

Η πενταετής επιβίωση των ασθενών παρουσιάζει σταδιακή άνοδο, ενώ καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως τα εξατομικευμένα εμβόλια mRNA και νέα στοχευμένα φάρμακα, προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην αντιμετώπιση επιθετικών καρκίνων.

Παρά την επιστημονική πρόοδο, οι προκλήσεις παραμένουν μεγάλες λόγω της πολυπλοκότητας της νόσου και της αναμενόμενης αύξησης των περιστατικών παγκοσμίως.

Η πρόληψη μέσω εμβολιασμών και ο προσυμπτωματικός έλεγχος αποδεικνύονται κρίσιμα εργαλεία, ενώ η ανισότητα στην πρόσβαση σε εξειδικευμένες θεραπείες αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια για την καθολική αντιμετώπιση του καρκίνου.

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Για δεκαετίες περιμέναμε τη μία μεγάλη ανακάλυψη που θα έβαζε τέλος στον καρκίνο. Εκείνη δεν ήρθε. Στη θέση της έρχεται μια σειρά από επιμέρους επιτυχίες, που η καθεμία αλλάζει την πορεία μιας συγκεκριμένης μορφής της νόσου. Η ανάλυση των Financial Times με τίτλο «Will we soon cure cancer?» καταγράφει αυτή τη μετατόπιση. Η χρονιά που διανύουμε δείχνει ίσως καλύτερα από κάθε άλλη πόσο ουσιαστική είναι, αλλά και πόσο μακριά απέχει ακόμη η «οριστική νίκη».

Οι αριθμοί που δείχνουν την πρόοδο

Η πιο καθαρή ένδειξη έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (ACS), η πενταετής σχετική επιβίωση για το σύνολο των καρκίνων έφτασε για πρώτη φορά το 70% για όσους διαγνώστηκαν την περίοδο 2015-2021. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 το ποσοστό ήταν 49%.

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Το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι η βελτίωση αφορά και καρκίνους με κακή πρόγνωση. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η πενταετής επιβίωση στο μυέλωμα ανέβηκε από 32% σε 62%, στον καρκίνο του ήπατος από 7% σε 22% και στον καρκίνο του πνεύμονα από 15% σε 28%. Στους καρκίνους που έχουν ήδη κάνει μεταστάσεις, η πενταετής επιβίωση διπλασιάστηκε, από 17% σε 35%.

Η σχετική επιβίωση δεν σημαίνει οριστική ίαση. Συγκρίνει τους ασθενείς με ανθρώπους της ίδιας ηλικίας από τον γενικό πληθυσμό. Μέρος της βελτίωσης οφείλεται επίσης στο ότι πολλοί όγκοι εντοπίζονται πλέον νωρίτερα. Ακόμη κι έτσι, η τάση είναι σαφής: όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν περισσότερο και καλύτερα μετά τη διάγνωση.

Γιατί δεν θα υπάρξει «ένα φάρμακο για όλους»

Ο «καρκίνος» δεν είναι μία ασθένεια. Είναι μια μεγάλη οικογένεια νόσων με κοινό γνώρισμα τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό κυττάρων. Ένας αργός καρκίνος του προστάτη δεν μοιάζει με ένα επιθετικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος. Δύο ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να έχουν διαφορετικές μεταλλάξεις και να αντιδρούν εντελώς διαφορετικά στο ίδιο φάρμακο. Ακόμη και μέσα στον ίδιο όγκο, οι ομάδες κυττάρων εξελίσσονται και αποκτούν νέες ιδιότητες. Γι’ αυτό μια θεραπεία που αρχικά δουλεύει μπορεί αργότερα να χάσει την αποτελεσματικότητά της.

Ο Τζέραρντ Έβαν, ερευνητής στο Ινστιτούτο Francis Crick στο Λονδίνο, χρησιμοποιεί την εικόνα ενός αυτοκινήτου με κολλημένο γκάζι. Η επιστήμη έχει φάρμακα που περιορίζουν την επιτάχυνση. Δεν έχει όμως βρει ακόμη τρόπο να επισκευάζει συστηματικά τα «φρένα» του κυττάρου σε κάθε μορφή καρκίνου.

Στο ίδιο ινστιτούτο, η Κάρεν Βάουσντεν, πρώην επικεφαλής επιστήμονας της Cancer Research UK, μελετά μια διαφορετική προσέγγιση: να στερήσει από τους όγκους τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται, όπως ορισμένα αμινοξέα από τα οποία εξαρτώνται ιδιαίτερα κάποια καρκινικά κύτταρα. Η ιδέα θυμίζει πολιορκία, όπου κόβεις τον ανεφοδιασμό του αντιπάλου αντί να του επιτεθείς κατά μέτωπο. Πίσω της βρίσκεται μια νέα αντίληψη: ο όγκος δεν είναι απομονωμένη μάζα αλλά μέρος του οικοσυστήματος ολόκληρου του οργανισμού, όπως το περιγράφει η ίδια στους FT. Αλληλεπιδρά με το ανοσοποιητικό, τον μεταβολισμό, τα αγγεία και τις ορμόνες.

Χρειάζεται μια σαφής διευκρίνιση: πρόκειται για εργαστηριακή έρευνα και όχι για «αντικαρκινική δίαιτα». Η νηστεία ή ο αυθαίρετος περιορισμός τροφών δεν θεραπεύουν τον καρκίνο. Ο υποσιτισμός μπορεί αντίθετα να βλάψει σοβαρά τον ασθενή.

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Το εμβόλιο που σχεδιάζεται για έναν μόνο ασθενή

Η πιο πολυσυζητημένη εξέλιξη της χρονιάς αφορά τα εξατομικευμένα αντικαρκινικά «εμβόλια» mRNA. Η Moderna και η Merck (MSD εκτός ΗΠΑ και Καναδά) αναλύουν γενετικά τον όγκο κάθε ασθενούς και σχεδιάζουν ένα σκεύασμα που «διδάσκει» στο ανοσοποιητικό να αναγνωρίζει τα δικά του καρκινικά κύτταρα. Το mRNA κωδικοποιεί έως 34 νεοαντιγόνα, δηλαδή χαρακτηριστικά μόρια του συγκεκριμένου όγκου, ώστε το ανοσοποιητικό να εντοπίσει και να επιτεθεί σε όσα καρκινικά κύτταρα έχουν απομείνει.

Στις 19 Αυγούστου 2026 οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν θετικά αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης 3 INTerpath-001 για το intismeran autogene σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία Keytruda (πεμπρολιζουμάμπη). Τα πλήρη στοιχεία παρουσιάστηκαν στο συνέδριο ESMO στη Μαδρίτη τον Οκτώβριο. Σε ασθενείς με μελάνωμα υψηλού κινδύνου που είχαν χειρουργηθεί, η προσθήκη του εμβολίου μείωσε τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου κατά 42%. Στα δύο χρόνια, το 82,2% όσων πήραν τον συνδυασμό ζούσαν χωρίς υποτροπή, έναντι 70% όσων πήραν μόνο πεμπρολιζουμάμπη.

Είναι τα πρώτα θετικά αποτελέσματα φάσης 3 για εξατομικευμένη θεραπεία νεοαντιγόνων και για αντικαρκινικό εμβόλιο mRNA. Υπάρχουν όμως δύο σημαντικές επιφυλάξεις. Πρώτον, τα δεδομένα για τη συνολική επιβίωση ήταν ακόμη ανώριμα και δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά. Δεύτερον, το σκεύασμα δεν προλαμβάνει τον καρκίνο σε υγιείς ανθρώπους. Πρόκειται για θεραπεία για όσους έχουν ήδη διαγνωστεί, με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής. Το ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα μελέτες φάσης 2 και 3 σε μελάνωμα, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο της ουροδόχου κύστης και νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.

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Το πρώτο χάπι κατά της RAS στον καρκίνο του παγκρέατος

Ο καρκίνος του παγκρέατος ήταν για χρόνια από τους πιο δύσκολους στη θεραπεία. Η πενταετής σχετική επιβίωση παραμένει μόλις 13,7%. Το 2026 υπήρξε η πρώτη ουσιαστική πρόοδος εδώ και πολύ καιρό.

Ο αμερικανικός FDA ενέκρινε τη δραξονρασίμπη (Rasonque) για ενήλικες με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος, όταν η νόσος έχει εξελιχθεί μετά από τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία ή όταν ο ασθενής δεν μπορεί να λάβει συνδυαστική χημειοθεραπεία. Η απόφαση ελήφθη στις 26 Αυγούστου 2026. Το φάρμακο είναι χάπι και μπλοκάρει μια μεταλλαγμένη πρωτεΐνη που τροφοδοτεί την ανάπτυξη του όγκου σε περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος. Οι πρωτεΐνες της οικογένειας RAS θεωρούνταν για δεκαετίες «αστόχευτες».

Στη μελέτη φάσης 3 RASolute 302, η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν 13,2 μήνες με τη δραξονρασίμπη έναντι 6,7 μηνών με χημειοθεραπεία, δηλαδή 60% χαμηλότερος κίνδυνος θανάτου. «Αυτό το φάρμακο δεν είναι ίαση, αλλά σημαντική βελτίωση», δήλωσε ο ογκολόγος Άντριου Κόβελερ από το Fred Hutch Cancer Center. Υπάρχει και το ζήτημα του κόστους: η προμήθεια ενός μήνα κοστίζει περίπου 39.800 δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία. Εκτός ΗΠΑ το φάρμακο παραμένει ερευνητικό. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει ξεκινήσει σταδιακή αξιολόγηση.

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Όταν η πρόληψη φτάνει στο «μηδέν»

Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα της χρονιάς δεν προέρχεται από νέο φάρμακο αλλά από ένα εμβόλιο που χορηγείται σχεδόν δύο δεκαετίες. Μελέτη χρηματοδοτούμενη από την Cancer Research UK έδειξε ότι στην Αγγλία, την περίοδο 2020-2024, δεν καταγράφηκε για πρώτη φορά κανένας θάνατος από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες 20-24 ετών. Η εμβολιαστική κάλυψη κατά του HPV σε αυτή τη γενιά ήταν κοντά στο 90%. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι έως το τέλος του 2024 είχαν αποφευχθεί 200 θάνατοι. qmul

Χωρίς τον εμβολιασμό, θα αναμένονταν περίπου 23 θάνατοι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο The Lancet τον Ιούνιο και είναι η πρώτη άμεση απόδειξη ότι το εμβόλιο σώζει ζωές, όχι μόνο ότι αποτρέπει κρούσματα. «Είναι απίστευτο ότι μία μόνο δόση μπορεί σχεδόν να εξαλείψει έναν τύπο καρκίνου», σχολίασε ο επικεφαλής ερευνητής Πίτερ Σασιένι. Οι επιστήμονες ανησυχούν ωστόσο, γιατί το ποσοστό εμβολιασμού των κοριτσιών έως τα 15 τους στην Αγγλία έπεσε στο 76% τη σχολική χρονιά 2024-25.

Η πρόληψη είναι ίσως το πιο ισχυρό όπλο που ήδη έχουμε. Ανάλυση του ΠΟΥ και της Διεθνούς Υπηρεσίας Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) εκτιμά ότι περίπου 7,1 εκατομμύρια από τα 18,7 εκατομμύρια νέα περιστατικά του 2022 (37%) θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί. Πρώτη αιτία είναι ο καπνός, που ευθύνεται για το 15% των νέων περιστατικών. Ακολουθούν οι λοιμώξεις με 10% και το αλκοόλ με 3%. Η πρόληψη όμως δεν είναι μόνο ατομική υπόθεση. Εξαρτάται από την ποιότητα του αέρα, τις συνθήκες εργασίας, την πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή και σε προγράμματα εμβολιασμού και προσυμπτωματικού ελέγχου.

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CAR-T, «ελέφαντες» και τεχνητή νοημοσύνη

Οι θεραπείες CAR-T έχουν ήδη αλλάξει την αντιμετώπιση ορισμένων λευχαιμιών και λεμφωμάτων. Οι γιατροί παίρνουν Τ-λεμφοκύτταρα από τον ασθενή, τα τροποποιούν γενετικά ώστε να αναγνωρίζουν τα καρκινικά κύτταρα και τα επιστρέφουν στον οργανισμό. Ορισμένοι ασθενείς έχουν μακροχρόνιες υφέσεις που μοιάζουν με λειτουργική ίαση. Οι CAR-T είναι θεραπεία για όσους ήδη νοσούν και όχι μέτρο πρόληψης. Είναι ακριβές, απαιτούν εξειδικευμένα κέντρα, μπορεί να έχουν σοβαρές παρενέργειες και δυσκολεύονται ακόμη στους συμπαγείς όγκους.

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Στο εργαστήριο δοκιμάζονται και άλλες ιδέες. Η στοχευμένη αποδόμηση πρωτεϊνών αξιοποιεί τον μηχανισμό «ανακύκλωσης» του ίδιου του κυττάρου για να καταστρέψει πρωτεΐνες που τροφοδοτούν τον όγκο, αντί απλώς να τις μπλοκάρει. Οι ελέφαντες κινούν επίσης το ενδιαφέρον των ερευνητών: παρά το τεράστιο μέγεθός τους σπάνια αναπτύσσουν καρκίνο. Ένας λόγος φαίνεται να είναι τα πολλαπλά αντίγραφα του «φύλακα» γονιδίου TP53. Η μετατροπή αυτής της γνώσης σε φάρμακο δεν έχει γίνει ακόμη.

Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά ήδη στην ανάλυση απεικονίσεων, βιοψιών και γονιδιωμάτων και στον σχεδιασμό νέων μορίων. Οι μεγάλες υποσχέσεις, όμως, θέλουν προσοχή. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, προέβλεψε πρόσφατα ότι ασθένειες όπως ο καρκίνος θα ανήκουν στο παρελθόν σε λιγότερο από μια δεκαετία. Οι ογκολόγοι υπενθυμίζουν ότι ένας αλγόριθμος μπορεί να εντοπίσει μια μοριακή συσχέτιση, αλλά κάθε υποψήφιο φάρμακο πρέπει ακόμη να περάσει από το εργαστήριο και από κλινικές δοκιμές.

Η άλλη όψη: περισσότερα κρούσματα, νεότεροι ασθενείς, άνιση πρόσβαση

Ενώ οι θεραπείες βελτιώνονται, ο συνολικός αριθμός των περιστατικών αυξάνεται, κυρίως λόγω της γήρανσης και της αύξησης του πληθυσμού. Κάθε χρόνο καταγράφονται παγκοσμίως περίπου 20 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις και σχεδόν 10 εκατομμύρια θάνατοι. Σύμφωνα με επιτροπή του The Lancet Oncology, τα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν τα 35,3 εκατομμύρια το 2050, με 18,5 εκατομμύρια θανάτους τον χρόνο. Περίπου το 70% των νέων διαγνώσεων θα αφορά χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η ίδια επιτροπή προβλέπει έλλειμμα 99,9 εκατομμυρίων εργαζομένων στην ογκολογική φροντίδα έως το 2050.

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Ανησυχία προκαλεί και η αύξηση του καρκίνου σε νεότερους. Σύμφωνα με την Cancer Research UK, τα ποσοστά στις ηλικίες 25-49 ετών στη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 24% μεταξύ 1995 και 2019. Η πλειονότητα των περιστατικών αφορά πάντως ακόμη ανθρώπους άνω των 50. Στις ΗΠΑ, η επίπτωση του καρκίνου του παχέος εντέρου στους κάτω των 50 αυξάνεται κατά 2,9% τον χρόνο. Ο γαστρεντερολόγος Άντριου Τσαν στο Mass General Brigham διερευνά τον ρόλο της παχυσαρκίας, της καθιστικής ζωής, του εντερικού μικροβιώματος και των υπερεπεξεργασμένων τροφών. Ορισμένες από αυτές τις συνδέσεις είναι τεκμηριωμένες, ενώ άλλες ελέγχονται ακόμη.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο όμως μπορεί να είναι η ανισότητα. Μια στοχευμένη θεραπεία προϋποθέτει ότι ο μοριακός στόχος έχει πρώτα εντοπιστεί στον όγκο. Η Επιτροπή του Lancet Oncology για τη γονιδιωματική και την ογκολογία ακριβείας, που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο, εκτιμά ότι 7-8 εκατομμύρια ασθενείς χρειάζονται κάθε χρόνο μοριακό έλεγχο, αλλά περίπου τέσσερις στους πέντε δεν τον κάνουν. Υπάρχει έτσι ο κίνδυνος η επανάσταση στην ογκολογία να προχωρά με διαφορετική ταχύτητα ανάλογα με τη χώρα και το εισόδημα του ασθενούς.

Πόσο κοντά είμαστε τελικά;

Η απάντηση εξαρτάται από το τι εννοούμε «θεραπεία». Για αρκετούς καρκίνους που διαγιγνώσκονται νωρίς, η ίαση είναι ήδη πραγματικότητα. Για άλλους, οι νέες θεραπείες μετέτρεψαν μια γρήγορα θανατηφόρα νόσο σε κατάσταση που ελέγχεται για χρόνια. Για ορισμένους επιθετικούς και μεταστατικούς καρκίνους, τα κέρδη μετριούνται ακόμη σε μήνες.

Όπως επισημαίνει στους FT ο Σαμ Γκόντφρεϊ της Cancer Research UK, κάθε ανακάλυψη ανοίγει νέα ερωτήματα για μια ασθένεια που παραμένει από τις πιο σύνθετες της ιατρικής. Η νίκη, αν έρθει, μάλλον δεν θα έχει τη μορφή μιας «μαγικής σφαίρας». Θα μοιάζει περισσότερο με εκατοντάδες μικρότερες νίκες: ένα εμβόλιο που αποτρέπει έναν όγκο, μια εξέταση που τον εντοπίζει νωρίς, ένα χάπι που κερδίζει χρόνο, μια ανοσοθεραπεία που φέρνει μακροχρόνια ύφεση. Ο καρκίνος δεν έχει ηττηθεί. Για όλο και περισσότερους ανθρώπους, όμως, η διάγνωση δεν σημαίνει πια ό,τι σήμαινε πριν από μία γενιά.

Πηγές